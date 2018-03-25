Масс-старт. Мужчины. Онлайн

Последняя мужская гонка в кубке мира этого сезона.

На старт пятнадцатикилометрового масс-старта выйдут тридцать участников, среди которых шесть российских спортсменов: Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

Антон Шипулин пока сохраняет третье место в общем зачете кубка мира, но ему на пятки наступает Арнд Пайффер, который отстает от нашего спортсмена всего на 23 очка, сократив разрыв благодаря вчерашней гонке преследования. Напомним, 23 очка это разница между победителем и седьмым местом, или между бронзовым призером и шестнадцатым местом. В целом, если у Шипулина не будет катастрофических провалов, третью строчку он должен сохранить.

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Фото: globallookpress.com