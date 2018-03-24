Гонка преследования. Женщины. Онлайн

На старт женского преследования в Тюмени выйдут 60 спортсменок, первой на дистанцию уйдет победительница вчерашнего спринта Дарья Домрачева. В гонке участвуют пять российских спортсменок:
16. Дарья Виролайнен - 1:21
18. Светлана Миронова - 1:22
21. Екатерина Юрлова-Перхт - 1:24
22. Ирина Услугина - 1:25
25. Ульяна Кайшева - 1:33
Лидер Кубка мира Анастасия Кузьмина уйдет на дистанцию 12-й, с отставанием 1:05. Выступающая за Корею Анна Фролина стартует 34-й, через 1:49 от Домрачевой.
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Фото: globallookpress.com