Гонка преследования. Женщины. Онлайн

Гонка преследования. Женщины. Онлайн

16:42
Предпоследняя гонка женского Кубка мира.

На старт женского преследования в Тюмени выйдут 60 спортсменок, первой на дистанцию уйдет победительница вчерашнего спринта Дарья Домрачева. В гонке участвуют пять российских спортсменок:

16. Дарья Виролайнен - 1:21

18. Светлана Миронова - 1:22

21. Екатерина Юрлова-Перхт - 1:24

22. Ирина Услугина - 1:25

25. Ульяна Кайшева - 1:33

Лидер Кубка мира Анастасия Кузьмина уйдет на дистанцию 12-й, с отставанием 1:05. Выступающая за Корею Анна Фролина стартует 34-й, через 1:49 от Домрачевой.

Трансляция

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Фото: globallookpress.com

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