Фуркад почти безупречен, у Шипулина три промаха. Как это было

Мужское преследование выиграл Мартен Фуркад, допустивший на четырех рубежах один промах. Вторым стал Йоханес Бё, а третьим – отстрелявший без ошибок Лукас Хофер. Российские спортсмены расположились в итоговом протоколе следующим образом:
9. Максим Цветков – 3 промаха – 2.11,8
11. Александр Логинов – 5 промахов – 2.18,0
14. Антон Шипулин – 3 промаха – 2.31,8
23. Евгений Гараничев – 4 промаха – 2.59,6
24. Антон Бабиков – 2 промаха – 3.08,3
28. Дмитрий Малышко – 5 промахов – 3.35,6
29. Петр Пащенко – 3 промаха – 3.40,4
В общем зачете Кубка мира Фуркад упрочил свое лидерство, а вот Арнд Пайффер приблизился к Антону Шипулину и теперь их разделяют не 34, а уже 23 очка.
Видео
Первый огневой рубежОткрыть видео
Второй огневой рубежОткрыть видео
Третий огневой рубежОткрыть видео
Четвертый огневой рубежОткрыть видео
ФинишОткрыть видео
Фото: globallookpress.com