Фуркад почти безупречен, у Шипулина три промаха. Как это было

Фуркад почти безупречен, у Шипулина три промаха. Как это было

14:43
Предпоследний старт мужского кубка мира завершен.

Мужское преследование выиграл Мартен Фуркад, допустивший на четырех рубежах один промах. Вторым стал Йоханес Бё, а третьим – отстрелявший без ошибок Лукас Хофер. Российские спортсмены расположились в итоговом протоколе следующим образом:

9. Максим Цветков – 3 промаха – 2.11,8

11. Александр Логинов – 5 промахов – 2.18,0

14. Антон Шипулин – 3 промаха – 2.31,8

23. Евгений Гараничев – 4 промаха – 2.59,6

24. Антон Бабиков – 2 промаха – 3.08,3

28. Дмитрий Малышко – 5 промахов – 3.35,6

29. Петр Пащенко – 3 промаха – 3.40,4

В общем зачете Кубка мира Фуркад упрочил свое лидерство, а вот Арнд Пайффер приблизился к Антону Шипулину и теперь их разделяют не 34, а уже 23 очка.

Видео

Первый огневой рубеж

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Второй огневой рубеж

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Третий огневой рубеж

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Четвертый огневой рубеж

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Финиш

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 Фото: globallookpress.com

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