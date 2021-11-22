Биатлонистов будут штрафовать за пропуски допинг-тестов. Но это незаконно

Новые правила конфликтуют с кодексом WADA и нормативными актами.

Новые правила конфликтуют с кодексом WADA и нормативными актами.

19 ноября на сайте Biathlon Integrity Unit — независимого подразделения IBU по контролю антидопинговой и антикоррупционной деятельности — появился пресс-релиз, из которого следует, что спортсмены, допустившие нарушения правил доступности для тестирования во второй раз и далее, должны будут выплатить штраф в размере 500 евро за каждое нарушение. Ответственность ложится также на национальные федерации, поэтому если штраф не выплатит спортсмен, то делать это придется федерации, которую он представляет.

Строго говоря, текст пресс-релиза раскрывает содержание пункта 5.5.3 антидопинговых правил IBU, обновленных в тот же день, 19 ноября.

Зачем?

Мотивы подобного шага вроде бы благородные — дополнительно мотивировать биатлонистов более внимательно относится к заполнению информации о местонахождении в системе ADAMS. Эту информацию должны указывать все 59 биатлонистов и 64 биатлонистки, включенные в пул тестирования IBU.

От России в него входят 19 человек: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Маргарита Васильева, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматулина (Кайшева), Анастасия Шевченко, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Саид Каримулла Халили и Максим Цветков.

Каждый из этих спортсменов должен: а) в начале каждого квартала заполнить сведения о том, где будет находиться на протяжении следующих трех месяцев, и указать на каждый день один час в период с 5 утра до 10 вечера, когда его точно можно будет найти по указанному адресу, и б) вовремя и заранее актуализировать данную информацию в случае возникновения изменений (а они неизбежны).

Соответственно, если кто-то забыл заполнить квартал или даже часть квартала — это нарушение. Указал время и место, но там тебя не нашли — тоже нарушение. Подобного рода нарушения не фиксируются сразу, сначала происходит разбор ситуации, уточнение причин инцидента, затем, после представления всей информации, принимается решение — фиксировать нарушение или нет. И даже после того как это решение принято, спортсмен вправе запросить административный пересмотр, который будет выполняться лицом, ранее не задействованным в деле.

Теперь, судя по формулировке пресс-релиза, «бесплатным» будет только первое подобное нарушение в карьере, а все последующие начнут облагаться штрафом. Обнуления счетчика нарушений по истечении 12 месяцев после первого не прописано, а значит, его не будет, и это логично — первый раз в жизни человек может что-то напутать, а вот дальше уже должен быть предельно внимательным.

И все это звучит вроде бы правильно, если бы не одно «но»: в кодексе ВАДА вопрос штрафов и компенсаций применительно к спортсменам прописан очень жестко. Штрафов как таковых нет. Компенсации возможны (но не обязательны), только когда человек дисквалифицирован, причем без смягчения санкции, на полный срок. Возврат призовых, да, предполагается, но лишь в случае аннулирования результатов.

Более того, даже если спортсмен дисквалифицирован, однако срок сократили на основании незначительной вины или халатности — лишение его финансирования на время санкции не является обязательным. То есть если кому-то сократили срок с потенциальных четырех лет до года, его на протяжении этого года не нужно непременно увольнять и прекращать возить на сборы, такому спортсмену просто запрещено выступать на соревнованиях. Правила эти касаются всех подписантов кодекса WADA, к которым относится и IBU.

Как они это сделали?

IBU, видимо, решили воспользоваться очень узкой лазейкой, которую оставляет примечание к модельному документу, опубликованному WADA. Модельный документ — это шаблон, согласно ему все подписанты должны составлять свои антидопинговые правила. Соответствующие документы публикуются WADA после релиза каждой новой версии кодекса.

В модельном документе для международных федераций (МФ) есть пункт 5.5, где как раз описываются все правила, касающиеся работы с пулами тестирования. И дается примечание:

Если спортсмен, включенный в пул тестирования (или другой пул), не соблюдает соответствующие требования к местонахождению, международная федерация может применить соответствующие и пропорциональные последствия, не предусмотренные статьей 2.4 Кодекса, такие как включение спортсмена в свой зарегистрированный пул тестирования. В статье 5.5.11 ниже приводится пример такого последствия; однако международные федерации могут также указать в этой статье другие последствия, не предусмотренные статьей 2.4 Кодекса.

Для понимания, статья 2.4 кодекса WADA говорит, что три нарушения правил доступности за 12 месяцев приводят к началу процесса обработки результатов, который может завершиться дисквалификацией на срок до двух лет. Однако тут важна оговорка «другие последствия»: будучи сформулированной очень обще, она может толковаться и как разрешение на финансовые санкции.

Вот эту оговорку IBU и использовали как возможность ввести штрафы. Причем, замечу, стали первой международной федерацией, реализовавшей подобное. Далее важно отметить, что федерация, согласно модельному документу, «может» применить подобные последствия, но не «должна». То есть в английском оригинале там may, а не should.

Это законно?

Применение финансовых санкций в дисциплинарном процессе, собираемых в пользу стороны ведущей процесс, ставит вопрос о беспристрастности и справедливости данного процесса, гарантированных, между прочим, всей цепочкой нормативной антидопинговой документации, от кодекса WADA и приложений к нему до главы 6 Европейской конвенции по правам человека. Большей частью там указываются «слушания», но это легко и логично распространяется на все, что имеет отношение к антидопингу в части санкций. То есть все спортсмены имеют право на справедливое и беспристрастное рассмотрение всех возникающих к ним у антидопинговых организаций вопросов.

Теперь рассмотрим простой пример. Есть спортсмен, допустивший пропуск тестирования. Этот спортсмен представил некие доказательства того, что он попал в затруднительное положение и поэтому не сумел оказаться вовремя в нужном месте. Допустим, ехал на машине, та сломалась, в этой точке не было зоны покрытия сотовой сети, он не мог актуализировать информацию через приложение или даже позвонить. В качестве доказательств предоставлена карта зоны покрытия, а также счет за эвакуатор и автосервис с соответствующими датами.

Рассмотреть это дело можно очень по-разному. При желании доказательства можно принять, счесть достаточными и не фиксировать нарушение. Или, напротив, сказать — это твои проблемы, ты был должен, это твоя ответственность, вот тебе «флажок».

Пока фактор 500 евро отсутствовал, лица, которые рассматривают случай пропуска, не имели явных мотивов любой ценой зафиксировать «флажок». Возможно, конечно, такие мотивы у них и были, мы же не знаем внутреннюю систему бонусов и KPI в антидопинговых организациях. Но теперь мотив уже явный, прописанный в правилах: содрать штраф. Да, небольшой, но это уже неважно.

Возникает логичный вопрос: подобный процесс все еще беспристрастен? Ответ на него тоже очевиден, на мой взгляд. Но если процесс пристрастен, во всяком случае имеет все признаки, соблюдается ли право спортсмена, гарантированное ему кодексом WADA? А если нет, то не отступает ли IBU от своих прямых обязательств этот кодекс соблюдать?

Ответ мы узнаем уже этой зимой, скорее всего. Если СБР, возможно, и согласится платить по 500 евро за каждый «флажок», то вот любая европейская федерация биатлона при первом же счете, выставленном IBU, почти наверняка пойдет в суд. Не потому что жалко денег, а из принципа.

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