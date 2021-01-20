«Была здесь два года назад, но даже спала с трудом». Евгения Павлова дебютирует на трассе в Антхольце

Беседует Сергей Лисин.

Беседует Сергей Лисин.

Евгения Павлова приехала в Антхольц из Оберхофа, но на первой тренировке команды во вторник ее не было.

Причины стали ясны позже, когда тренер женской команды Михаил Шашилов сообщил, что Евгения проводила тренировку без стрельбы внизу на трассе, располагающейся на высоте около километра над уровнем моря.

После шестого этапа, где Евгения в спринте стала 43-й, показав 39-й ход (+1.14,7), а в эстафете зашла на штрафной круг, психологическая и функциональная готовность спортсменки, конечно, вызывала беспокойство. Об этом мы и поговорили с Павловой после завершения тренировки женщин в среду.

— Вчера, как выяснилось, вы проводили длительную тренировку внизу, чем был обусловлен этот выбор?

— Да, пошла «погулять» по более ровной трассе, поработать в аэробном режиме, восстановиться.

— Настроение после Оберхофа улучшилось?

— Ну, я там просто устала, эмоционально устала, не справилась, это все наложилось. Но никаких грубых высказываний не было и никаких конфликтов с тренерами у меня нет, если кто-то так думает.

— Вы ехали сюда на машине, а не в автобусе, как все прошло?

— Да, ехали на машине с Матвеем Елисеевым и Женей Гараничевым. Быстро, комфортно и достаточно весело. Мы хорошо общаемся, и Матвей меня просто с собой позвал. Саша Логинов тоже ехал на машине с ребятами.

— Шашилов говорил, что Павлова в порядке и планируется здесь на все гонки. Павлова в порядке? Планирует бежать все гонки?

— Ну, если в масс-старт попаду, то да (смеется). Это уже от меня зависит.

— Брекеты.

— Да, никто не знает, но у меня брекеты (смеется). Я скрываю это, у меня стоят достаточно хорошие брекеты, специально ставила с тем расчетом, чтобы не было сильно заметно.

— Заметно — бог с ним. На гонках это чувствуется?

— Нет-нет. Только когда дуги меняют — зубы болят. А так никаких проблем нет.

— Зачем поставили?

— Это же здоровье. Врачи сказали, что у меня неправильный прикус, что влияет на пережевывание пищи, а затем на пищеварение. Решили, что нужно следить за здоровьем, вот и все.

— Следующий шаг после брекетов обычно виниры.

— Нет, это слишком. Лучше иметь свои здоровые зубы.

— Хорошо. Только что завершили первую тренировку на этом стадионе, высота 1650 метров над уровнем моря. Как ощущения?

— Нормально. Мы проводим на стадионе не так много времени, важно успевать восстанавливаться внизу, где мы живем (1000 метров над уровнем моря. — «Матч ТВ»). Вот если бы жили здесь, то да, была бы акклиматизация, возможно, возникли какие-то проблемы. А так — посмотрим, как завтра на индивидуальной гонке будет чувствовать себя организм, какие ощущения будут у мышц.

— Тут горка перед рубежом. Сегодня поднимались в нее спокойно или попробовали соревновательный режим?

— Я весь трехкилометровый круг прошла в соревновательном режиме, так что да — отработала подход, такая задача сегодня стояла.

— Здесь у многих из-за гипоксии и подхода в гору «пробивает» сердце так, что винтовка дергается при стрельбе.

— Да, «пробивает» достаточно сильно. Думаю, здесь нужно, как и в Оберхофе, поспокойнее подходить. Кстати, участок перед рубежом тут напоминает родной Новосибирск: мостик — и на рубеж.

— Мы-то ждем от Павловой «нулей», а тут такой подход, к тому же у вас в Антхольце дебют, получается.

— Я тоже жду от Павловой «нулей» (смеется). Да, это дебют, я здесь была два года назад, но даже спала с трудом, тогда была физиологическая «яма», перегруз. Пульс был высокий, тренеры тогда сказали кататься внизу, наверх не подниматься.

— Удачи с дебютом.

— Спасибо больше.

Этап Кубка мира в Антхольце стартует индивидуальными гонками. Обе покажем в прямом эфире:

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