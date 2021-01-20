«Была здесь два года назад, но даже спала с трудом». Евгения Павлова дебютирует на трассе в Антхольце

- Евгения Павлова приехала в Антхольц из Оберхофа, но на первой тренировке команды во вторник ее не было.
- Причины стали ясны позже, когда тренер женской команды Михаил Шашилов сообщил, что Евгения проводила тренировку без стрельбы внизу на трассе, располагающейся на высоте около километра над уровнем моря.
- После шестого этапа, где Евгения в спринте стала 43-й, показав 39-й ход (+1.14,7), а в эстафете зашла на штрафной круг, психологическая и функциональная готовность спортсменки, конечно, вызывала беспокойство. Об этом мы и поговорили с Павловой после завершения тренировки женщин в среду.
— Вчера, как выяснилось, вы проводили длительную тренировку внизу, чем был обусловлен этот выбор?
— Да, пошла «погулять» по более ровной трассе, поработать в аэробном режиме, восстановиться.
— Настроение после Оберхофа улучшилось?
— Ну, я там просто устала, эмоционально устала, не справилась, это все наложилось. Но никаких грубых высказываний не было и никаких конфликтов с тренерами у меня нет, если кто-то так думает.
— Вы ехали сюда на машине, а не в автобусе, как все прошло?
— Да, ехали на машине с Матвеем Елисеевым и Женей Гараничевым. Быстро, комфортно и достаточно весело. Мы хорошо общаемся, и Матвей меня просто с собой позвал. Саша Логинов тоже ехал на машине с ребятами.
— Шашилов говорил, что Павлова в порядке и планируется здесь на все гонки. Павлова в порядке? Планирует бежать все гонки?
— Ну, если в масс-старт попаду, то да (смеется). Это уже от меня зависит.https://www.instagram.com/p/CJiuJkVjpEg/
— Брекеты.
— Да, никто не знает, но у меня брекеты (смеется). Я скрываю это, у меня стоят достаточно хорошие брекеты, специально ставила с тем расчетом, чтобы не было сильно заметно.
— Заметно — бог с ним. На гонках это чувствуется?
— Нет-нет. Только когда дуги меняют — зубы болят. А так никаких проблем нет.
— Зачем поставили?
— Это же здоровье. Врачи сказали, что у меня неправильный прикус, что влияет на пережевывание пищи, а затем на пищеварение. Решили, что нужно следить за здоровьем, вот и все.
— Следующий шаг после брекетов обычно виниры.
— Нет, это слишком. Лучше иметь свои здоровые зубы.
— Хорошо. Только что завершили первую тренировку на этом стадионе, высота 1650 метров над уровнем моря. Как ощущения?
— Нормально. Мы проводим на стадионе не так много времени, важно успевать восстанавливаться внизу, где мы живем (1000 метров над уровнем моря. — «Матч ТВ»). Вот если бы жили здесь, то да, была бы акклиматизация, возможно, возникли какие-то проблемы. А так — посмотрим, как завтра на индивидуальной гонке будет чувствовать себя организм, какие ощущения будут у мышц.
— Тут горка перед рубежом. Сегодня поднимались в нее спокойно или попробовали соревновательный режим?
— Я весь трехкилометровый круг прошла в соревновательном режиме, так что да — отработала подход, такая задача сегодня стояла.
— Здесь у многих из-за гипоксии и подхода в гору «пробивает» сердце так, что винтовка дергается при стрельбе.
— Да, «пробивает» достаточно сильно. Думаю, здесь нужно, как и в Оберхофе, поспокойнее подходить. Кстати, участок перед рубежом тут напоминает родной Новосибирск: мостик — и на рубеж.
— Мы-то ждем от Павловой «нулей», а тут такой подход, к тому же у вас в Антхольце дебют, получается.
— Я тоже жду от Павловой «нулей» (смеется). Да, это дебют, я здесь была два года назад, но даже спала с трудом, тогда была физиологическая «яма», перегруз. Пульс был высокий, тренеры тогда сказали кататься внизу, наверх не подниматься.
— Удачи с дебютом.
— Спасибо больше.
Этап Кубка мира в Антхольце стартует индивидуальными гонками. Обе покажем в прямом эфире:
- 21 января, 16:00 по Москве. Женская индивидуальная гонка
- 22 января, 15:05 по Москве. Мужская индивидуальная гонка
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