Елисеев пропустил тренировку, Гараничев, возможно, похудел. Российские мужчины провели первую стрельбу в Антхольце

Короткий разговор с Максимом Максимовым.

Короткий разговор с Максимом Максимовым.

Российские мужчины провели первую тренировку после переезда из Оберхофа в Антхольц, где в предстоящие выходные пройдет очередной, уже седьмой по счету, этап Кубка мира по биатлону.

Этап в Италии — последний перед ЧМ в Поклюке. Он, можно сказать, будет генеральной репетицией первенства планеты, учитывая, что стадион в Антхольце находится на высоте 1637 метров над уровнем моря, немного выше, чем стадион в Поклюке (1339 метров).

После завершения тренировки мы поговорили с тренером мужской команды Максимом Максимовым, отвечающим за стрелковую часть подготовки ребят.

— Первая стрельба в Антхольце. Как все прошло?

— Мы всегда оцениваем рубеж по тому, насколько много приходится вносить корректировок в прицел. Здесь, на удивление, совсем ничего не делали. Получается, условия стрельбы одинаковые с теми, в которых спортсмены работали на рубеже в Оберхофе в последних гонках или на завершающих тренировках. Естественно, корректировки здесь будет вносить солнце, которое выходит и сразу становится хорошо.

— В каком режиме сегодня ребята подходили к рубежу, кто-то попробовал сымитировать соревновательный ритм работы?

— Сегодня была просто тренировка, посмотрели стрельбище, проверили оружие. Единственный, кто работал сегодня более жестко, это Кирилл Стрельцов, но у него тоже не было каких-то серьезных изменений.

— Матвей Елисеев сегодня отсутствовал, отдыхает?

— У Матвея отработанная схема — он стреляет за день до официальных тренировок, это точно. Но сегодня, видимо, решил пропустить, потому что первая официальная тренировка у нас как раз завтра. Еще одна будет послезавтра.

— Евгений Гараничев что-то говорил вам о ремне винтовки, в чем там дело?

— Рабочая ситуация, ничего такого. Просто он почувствовал, что плотность прилегания винтовки ухудшилась, отсюда появились горизонтальные колебания по время стрельбы. Поэтому мы приняли с ним решение ремень немного подтянуть.

— Ремень ослаб, растянулся?

— Может быть, конечно, ремень имеет свойство растягиваться, но скорее дело в другом. Ребята в сезоне в любом случае теряют вес, уходят мышцы и плотность прилегания оружия немного уменьшается.

— Как добрались из Оберхофа?

— Доехали замечательно, в большом автобусе, за восемь часов с одной остановкой на полчаса, которая, насколько я понимаю, была обязательна для водителя.

— Живете наверху или ниже?

— Живем в отеле «Bad Salomonsbrunn» (1094 метра над уровнем моря — «Матч ТВ») всей командой, только сервис расположился чуть повыше.

Читайте также: