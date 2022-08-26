Макрогузова и Холомина завоевали золото Спартакиады по пляжному волейболу

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выиграли золотые медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в соревнованиях по пляжному волейболу.

В финале Макрогузова и Холомина обыграли Екатерину Бирлову и Дарью Лешукову (2:0).

Бронзу выиграли Мария Егорова и Елизавета Лудкова, победившие Марию Свиридову и Екатерину Сырцеву (2:0).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

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