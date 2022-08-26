Лешуков и Стояновский стали победителями турнира по пляжному волейболу на Спартакиаде

Илья Лешуков и Олег Стояновский выиграли золотые медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в соревнованиях по пляжному волейболу.

В финале Лешуков и Стояновский обыграли Вячеслава Красильникова и Константина Семенова (2:0).

Бронзу завоевали Игорь Величко и Дмитрий Веретюк, обыгравшие Никиту Эверта и Алексея Архипова (2:0)

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

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