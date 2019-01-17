ЦСКА добился волевой победы над «Баварией». «Химки» играют в Греции. Live!

ЦСКА и «Химки» играют в Евролиге 17 января. Показываем оба матча регулярного чемпионата.

2019-01-17T19:43:18+03:00 ЦСКА и «Химки» играют в Евролиге 17 января. Показываем оба матча регулярного чемпионата. «Химки» встречаются в Пирее с «Олимпиакосом»

Химчане (7-11) идут двенадцатыми, греки (11-7) — пятые

Подмосковный клуб на прошлой неделе встречался с двумя топ-клубами из Стамбула — «Фенербахче» и «Эфесом» — и прошел их с 50-процентным результатом (соответственно победа и поражение)

В составе химчан снова нет травмированного Алексея Шведа Прямая трансляция Евролига. Мужчины. Олимпиакос — Химки ЦСКА (Россия) — «Бавария» (Германия) — 77:70 (13:20, 22:17, 17:20, 25:13) ЦСКА в «Мегаспорте» переиграл «Баварию», уступая по ходу матча — 6:20

У армейцев 20 очков набрал Уилл Клайберн

Из последних девяти матчей в Евролиге ЦСКА проиграл пять (до этого — девять побед подряд) Евролига. Мужчины. ЦСКА — Бавария