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ЦСКА добился волевой победы над «Баварией». «Химки» играют в Греции. Live!

19:43
ЦСКА добился волевой победы над «Баварией». «Химки» играют в Греции. Live!
Джордан Мики / Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
ЦСКА и «Химки» играют в Евролиге 17 января. Показываем оба матча регулярного чемпионата.
  • «Химки» встречаются в Пирее с «Олимпиакосом»
  • Химчане (7-11) идут двенадцатыми, греки (11-7) — пятые
  • Подмосковный клуб на прошлой неделе встречался с двумя топ-клубами из Стамбула — «Фенербахче» и «Эфесом» — и прошел их с 50-процентным результатом (соответственно победа и поражение)
  • В составе химчан снова нет травмированного Алексея Шведа

Прямая трансляция

Евролига. Мужчины. Олимпиакос — Химки

ЦСКА (Россия)  — «Бавария» (Германия)  — 77:70 (13:20, 22:17, 17:20, 25:13) 

  • ЦСКА в «Мегаспорте» переиграл «Баварию», уступая по ходу матча — 6:20
  • У армейцев 20 очков набрал Уилл Клайберн
  • Из последних девяти матчей в Евролиге ЦСКА проиграл пять (до этого — девять побед подряд)
Евролига. Мужчины. ЦСКА — Бавария
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