ЦСКА добился волевой победы над «Баварией». «Химки» играют в Греции. Live!
Джордан Мики / Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
ЦСКА и «Химки» играют в Евролиге 17 января. Показываем оба матча регулярного чемпионата.
2019-01-17T19:43:18+03:00
ЦСКА и «Химки» играют в Евролиге 17 января. Показываем оба матча регулярного чемпионата.
- «Химки» встречаются в Пирее с «Олимпиакосом»
- Химчане (7-11) идут двенадцатыми, греки (11-7) — пятые
- Подмосковный клуб на прошлой неделе встречался с двумя топ-клубами из Стамбула — «Фенербахче» и «Эфесом» — и прошел их с 50-процентным результатом (соответственно победа и поражение)
- В составе химчан снова нет травмированного Алексея Шведа
Прямая трансляцияЕвролига. Мужчины. Олимпиакос — Химки
ЦСКА (Россия) — «Бавария» (Германия) — 77:70 (13:20, 22:17, 17:20, 25:13)
- ЦСКА в «Мегаспорте» переиграл «Баварию», уступая по ходу матча — 6:20
- У армейцев 20 очков набрал Уилл Клайберн
- Из последних девяти матчей в Евролиге ЦСКА проиграл пять (до этого — девять побед подряд)