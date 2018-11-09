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«Скидок не делаю». ЦСКА выцарапал победу в Милане

01:32
«Скидок не делаю». ЦСКА выцарапал победу в Милане
Алек Питерс (№5) против Майка Джеймса (№2) / Фото: © Giuseppe Cottini / Contributor / Euroleague Basketball / Gettyimages.ru
Нынешний соперник ЦСКА в Евролиге «Милан» все последние годы был одним из аутсайдеров турнира, изредка поднимавшим голову и пробиравшимся в середину турнирной таблицы. Но в этом году команду будто поцеловали, и «Милан» внезапно стал прекрасным принцем – 4 победы в 5 матчах. Единственное поражение нанес действующий чемпион – мадридский «Реал». И имя у этого ветра перемен одно – разыгрывающий Майк Джеймс.

Он никогда не был основным в европейских командах, но цену себе знал. В июле 2016 года он в твиттере опубликовал запись: «Скидок не делаю». Он считал, что стоит дороже, чем предлагала «Баскония». С тех пор эта запись закреплена в его твиттере, висит на самом виду.

https://twitter.com/TheNatural_05/status/758753471487053824

Но уже летом этого года «Панатинаикос», в котором Джеймс провел прошлый сезон, видно, решил эту запись не заметить при продлении контракта с разыгрывающим. Был скандал. Джеймс в соцсетях назвал сумму контракта. Не только свою, но и главной звезды «Пао» Ника Калатеса.

«Любопытно, вы даете 2,1 миллиона Калатесу, а мне не можете предложить 1,6 миллиона. Ник заслуживает эти деньги, да и больше. Но это не значит, что мне не надо платить».

https://twitter.com/TheNatural_05/status/1014595928785707008

В итоге Майк договорился с «Миланом». Как сообщали инсайдеры, за 5,9 миллиона на 3 (2+1) года, что больше той суммы, которую он был готов принять в «Панатинаикосе». И наконец он стал основным, стал тем, кто ведет, а не поддерживает. В «Пао» он играл в Евролиге 25,3 минуты, в «Милане» — 34,1. И в этом сезоне именно он забивал в решающие моменты – в игре с «Эфесом» и «Химками» его попадания приносили победу. Вот поглядите, в этом эпизоде весь Джеймс – выгрызать до последнего, ничто не решено, пока не было финального свистка. 

https://twitter.com/EuroLeague/status/1058474306815041536

Что же противопоставил ЦСКА этой команде и ее амбициозному герою?

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В матче с армейцами именно Майк Джеймс при счете 11:11 забил в проходе из-под Отелло Хантера, который на голову выше, и впервые вывел «Милан» вперед. Это поменяло ход игры, собранный ЦСКА начал пропускать. Гости вернули лидерство только во второй четверти.

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Но тоже ненадолго. Серхио Родригес в этом матче мало забивал, зато раздавал много классных пасов. Настолько много, что хватало даже соперникам. Так что на большой перерыв лидерами ушли хозяева – 41:40.

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Во второй половине впервые после травмы появился на площадке Никита Курбанов, неудачно вошел в игру в защите – дважды упустил Владимира Мицова, и бывший защитник армейцев забил два трехочковых. Серб поймал кураж, на том отрезке у него в кольцо залетало все, а разница в пользу «Милана» доходила до 13 очков. Кажется, «скидок не делаю» — это было не только о контракте Джеймса.

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Но ЦСКА вернулся. Кори Хиггинс вовремя вспомнил, что его крестный отец – Майкл Джордан.

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Михаил Кулагин полезно вышел в начале последней четверти и вывел армейцев вперед трехочковым. После этого он бросал из-за дуги менее точно, зато этот бросок можно считать результативным пасом. Срочная посылка от Кулагина Хиггинсу! Ответственный за экспресс-доставку – Кайл Хайнс.

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ЦСКА выиграл эту битву класса против характера и остался непобежденным в Евролиге. Армейцы делят первое место с мадридским «Реалом», который также идет без поражений. Мицов уничтожал свою бывшую команду весь матч - на пару с Джеймсом, а в конце еще и забил трехочковый, забрав у Хиггинса звание лучшего снайпера матча.

Текст: Катерина Манина

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур

«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 85:90 (21:16, 20:24, 25:23, 19:27)

«Милан»: Мицов (24), Джеймс (16 + 12 передач + 6 подборов), Гудайтис (16)

ЦСКА: Хиггинс (23), де Коло (18), Клайберн (14), Питерс (10), Родригес (5 + 10 передач)

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