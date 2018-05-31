Представьте, что из «Реала» ушли Рамос, Бензема и Бэйл, а в «Барселону» пришел Ибрагимович. Вытащит ли один Криштиану? Главная серия баскетбольного сезона начинается сегодня.

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Всем нам хорошо известны итоги трех предыдущих встреч «Голден Стэйт» и «Кливленд». «Уорриорз» ведут в историческом противостоянии 2-1, более того, действующие чемпионы взяли верх в обоих матчах последнего регулярного чемпионата. Правда, сразу стоит оговориться, что это были совсем другие «Кавальерс» – с разобранным Дуэйном Уэйдом, недовольным Айзеей Томасом, неприкаянным Джеем Краудером и прочим человеческим сырьем, которое потом хладнокровно пустили на обмены. Насколько положительно они сказались (и сказались ли вообще) на состоянии «Кливленда», вопрос каверзный.

История говорит не в пользу Леброна. С другой стороны, самую выдающуюся победу в карьере – триумфальное возвращение в финальной серии против «Уорриорз» при счете 1-3 – Джеймс одержал логике и истории вопреки. На то он и Леброн Джеймс, чтобы писать свою, индивидуальную историю.

Победитель получает всё. Леброн, даже несмотря на очевидную усталость, очень хорош в этом плей-офф. Чего не скажешь о его команде. «Кавальерс» настолько расхлябаны и аморфны, что некоторые особенно впечатлительные аналитики поспешили назвать этот состав худшим в карьере Джеймса. Но, каким бы он ни был, уверен, Леброн предпочел бы иметь в распоряжении всех игроков. Пока же в листе травмированных остается вторая атакующая опция команды – Кевин Лав.

И без того не самый благополучный состав «Кавс» подходит к решающей серии с определенными оговорками. То же самое можно сказать и о «Голден Стэйт», которые провели концовку серии против «Хьюстона» без своего ключевого игрока обороны – Андре Игуодалы. Так что ключевой вопрос для любого матча с участием Леброна Джеймса – кто будет его держать – на данный момент не имеет оптимального ответа.

В отсутствие Игуодалы логичной кандидатурой на опеку ключевого игрока «Кливленда» видится Дрэймонд Грин. Он мобилен, неуступчив, но крайне несдержан, а это значит, что при личной опеке у Джеймса появится целый ряд моментов для провокаций. Свою единственную победу в финальной серии против «Уорриорз» Леброн одержал после того, как Грин был дисквалифицирован за перебор технических. Мнение о том, что отсутствие форварда напрямую повлияло на победу «Кливленда» в той серии, до сих пор остаётся одним из самых популярных. А история склонна повторяться.

Ключевой вопрос

Кто этот герой, который подсобит Леброну в решающий момент? Конкретное имя не так уж важно – главное, чтоб таковой нашелся. Средние показатели Леброна в этом розыгрыше плей-офф составляют 34 очка, 9,2 подбора, 8,8 передачи – выдающиеся цифры, но даже их будет недостаточно, если в конкретный момент своего лидера не поддержат Кайл Корвер, Джордж Хилл, Тристан Томпсон, Джей Ар Смит, на худой конец – мальчик, подающий полотенца. В одиночку Джеймсу эту серию не вытащить.

А вот «Уорриорз» даже самый дохлый матч в исполнении Стефена Карри способны нивелировать наличием Клэя Томпсона, Дрэймонда Грина или Кевина Дюранта.

Без поддержки со стороны единственное, на что остается расчитывать Джеймсу, – это тактические ошибки самих «Уорриорз». Прецеденты случались, когда «Голден Стэйт» жертвовал движением мяча во имя изоляций Дюранта, но едва ли стоит рассчитывать на то, что калифорнийские монстры напортачат в четырех матчах подряд.

Не в пользу «Кавс» говорит и статистика. «Кливленд» крайне слабо проводит третьи четверти. За 18 матчей плей-офф Леброн и его команда проиграли этот игровой отрезок со счетом 147:148. Тем временем «Голден Стэйт» выиграл эту же часть своих 17 матчей плей-офф с общей разницей «+130».

Прогноз

Самый популярный исход серии среди прогнозистов – «джентльменский вынос», то есть 4-1 в пользу «Голден Стэйт». Мне кажется, что Джеймса хватит на две победы: одну он одержит на личностном энтузиазме, вторая станет результатом истошного выплеска эмоций. Мне сложно поверить в то, что «Уорриорз» окажутся настолько беспечны и расточительны, чтобы позволять втравить себя в семиматчевую серию. Так что мой прогноз – победа «Уорриорз» в шести играх.

Расписание финальной серии

Матч № 1 – 31 мая в Окленде (начало по московскому времени – 1 июня, 4:00)

Матч № 2 – 3 июня в Окленде (4 июня, 3:00)

Матч № 3 – 6 июня в Кливленде (7 июня, 4:00)

Матч № 4 – 8 июня в Кливленде (9 июня, 4:00)

Матч № 5* – 11 июня в Окленде (12 июня, 4:00)

Матч № 6* – 14 июня в Кливленде (15 июня, 4:00)

Матч № 7* – 17 июня в Окленде (18 июня, 3:00)

*если потребуется

Фото: Pool / Pool / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Леброн Джеймс – все еще Король. Кажется, он будет править вечно