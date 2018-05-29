Леброн Джеймс – все еще Король. Кажется, он будет править вечно

Ну, лет пять-шесть как минимум. А пока «Кливленд» – снова в финале НБА.

Мы недавно узнали, что Леброн тратит 1,5 миллиона долларов в год на свое тело. С таким отношением он просто обязан доиграть до 38. Если вообще не до 40. Не удивляйтесь, если и в этом возрасте он будет уничтожать всех и выводить свою команду в финал НБА.

Человек (если он человек) в 33 года проводит, возможно, лучший плей-офф в карьере. У «Кливленда» уже было три матча на вылет – то есть таких, где поражение означало окончание сезона. В седьмой игре 1/8 финала с «Индианой» Король набрал 45 очков. В шестом матче полуфинала с «Бостоном» – 46. А в это воскресенье в игре № 7 – «всего» 35. Плюс 15 подборов и 9 передач. Вообще без замен. В 33 года.

«Вы когда-нибудь смотрели «В поисках Немо»? Просто плыви, продолжай плыть». Рецепт победы в самом важном (пока) матче сезона Леброн объясняет с такой легкостью, что за его спиной никак не разглядеть 48 минут на площадке.

Король что-то вообще в последнее время ударился в философию – по ходу серии с «Бостоном», например, читал «Алхимика» Пауло Коэльо. Вообще эта книга очень подходит для полуфинала плей-офф. «Если чего-то по-настоящему хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось» – тут все понятно, и даже не надо гадать, о чем именно сейчас мечтает Джеймс.

Или вот еще: «Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом». Вторая часть тут явно не про Леброна, но первая – в точку.

Ну и совсем наповал: «Что случилось однажды, может никогда не повториться снова. Но то, что случилось два раза, непременно произойдет и в третий». Здесь Леброн добавил бы: «и в шестой, и в седьмой, и в восьмой».

Восьмой финал НБА подряд и девятый в карьере. Космос. Столько не было ни у Майкла Джордана, ни у Коби Брайанта, ни у Шакила О’Нила. В чем Джеймс точно превзошел всех этих великих – так это в количестве людей, которые его ненавидят. Но даже хейтеры после таких матчей обязаны признавать величие.

На Коби Брайанта тоже набросились хейтеры после этого твита. Ну, вроде как нескромно впиливать самого себя в спор двух главных баскетболистов в истории (хотя вообще-то Мамба имеет на это право – как и некоторые другие легенды). Леброна уже после четвертьфинала с «Торонто» снова принялись сравнивать с Майклом Джорданом. Брайант прав – путешествием Джеймса сейчас нужно просто наслаждаться. Кто бы ни вышел в финал с Западной стороны – это будет легендарная серия.

«Бостон» провел потрясающий сезон. Две суперзвезды Кайри Ирвинг и Гордон Хэйворд – давно на больничном. Когда у тебя в команде 48 миллионов долларов в год сидят вне заявки, в плей-офф обычно ловить нечего, и ты быстро уезжаешь с паркета рыбачить куда-нибудь на океан. Но вместо этого «Бостон» сделал свой легендарный дворец самой неприступной крепостью плей-офф-2018. И в полуфинале до этого воскресенья «Кливленду» было нечего ловить в TD Garden: «-25», «-13» и «-13». Остановить победную домашнюю серию «Селтикс» мог только он.

Седьмой матч – это зона комфорта Леброна. Там, где остальные собирают характер в кучу и пытаются не паниковать, Джеймс живет по принципу «просто продолжай плыть». В карьере Короля было уже восемь матчей № 7 – и шесть последних он выиграл. Включая финал-2016. Тоже, кстати, на чужой площадке.

Король просто плыл. И крыл. Терри Розье отправляется на постер и получает так себе утешение – что Леброн все-таки задел его руку.

«Бостону» тоже было чем крыть опыт и талант суперзвезды «Кавс». С 5-кратным участником Матчей звезд Элом Хорфордом все понятно, а вот Джейсон Татум, всю дорогу взрывавший эту серию и весь плей-офф-2018, продолжил и в седьмой игре. Страха у этого парня нет от слова «вообще». После этого данка Леброн «проверил» его локотком, но на официальном YouTube-канале этого эпизода вы не увидите. Только в соцсетях «Бостона».

А теперь «официальная» версия этого же постера с YouTube-канала лиги. Здесь много-много повторов, но толчок Леброна вырезан отовсюду. Нарочно?

В шести предыдущих матчах серии не было ни одной смены лидера в последних четвертях. Кто заканчивал 36 минут, лидируя в счете, тот и побеждал. Зато в последней четверти матча № 7 лидер менялся четырежды. Когда казалось, что лучше эта серия уже не станет, «Бостон» и «Кливленд» выдавали очередной сюрприз. «Кавс», горевшие «-12», уже вроде бы отрывались в концовке, но 20-летний Татум снова взлетал и забивал.

И все-таки «Кельты» занервничали. Начали швырять шальные трехочковые, промахнулись дважды подряд. Пока Маркус Смарт и Джейлен Браун громко чертыхались, Леброн улыбался внутри. Восьмой финал подряд (и четвертый подряд – против «Голден Стэйт») ждет. Начало – уже 31 мая.

Фото: Adam Glanzman / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru