С таким де Коло ЦСКА никакой «Олимпиакос» не страшен

Обыграть «Олимпиакос» в регулярном чемпионате – готово. Осталось сделать то же в «Финале четырех».

За три тура до конца регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА отцепил всех соперников от гонки за первое место. То есть обеспечил себе лучший из возможных путей по сетке плей-офф. До чемпионского титула остались три разминочных матча регулярного чемпионата и три раунда игр на вылет. В первом москвичей ждет, скорее всего, «Баскония». Во втором, видимо, «Реал», «Жальгирис» или «Панатинаикос». А «Олимпиакос» – главное зло европейского баскетбола по версии болельщиков в красно-синем – достанется ЦСКА не раньше чем в последний день «Финала четырех».

Процент пасмурных дней в Москве зимой – и тот меньше, чем частота проигрышей ЦСКА «Олимпиакосу» в «Финалах четырех» начиная с 2012 года (4-0 в пользу греческого клуба). ЦСКА все эти годы был сильнее на бумаге, но когда дело доходило до борьбы за чемпионство, у «Оли» всегда находились аргументы. По фамилиям Спанулис и Принтезис.

В день весеннего равноденствия все перевернулось. ЦСКА показал самому себе, как надо играть в мае в Белграде, чтобы никакой «Олимпиакос» больше не нарушил планы. Главный мотив: когда Нандо де Коло настолько хорош, ЦСКА непобедим.

Французу даже необязательно выходить в стартовой пятерке, чтобы быть лучшим. 6 с половиной минут на площадке достаточно, чтобы набрать 13 очков и стать мемом в твиттере Евролиги: «Тот момент, когда де Коло присел на скамейку в тайм-ауте».

С этого сезона в Москве жжет еще и Серхио Родригес. Он-то как раз вышел с первых минут и помог хозяевам превратить стартовую четверть из откровенно неудачной в «ничего, пойдет».

Нандо здесь как будто отвечает Родригесу: «Нет! Лучшие пасы в команде – тоже у меня».

Но это только в ЦСКА. Потому что приз «Лучший пас матча» отправляется в Пирей к Янису Стрелниексу. Не знаешь, кому отдать – отдай тренеру. Яннис Сферопулос уже был готов подключиться к атаке, но судьи свистнули аут.

Когда уже можно было не переживать за исход, оставалось делать красиво. С этим и у Уилла Клайберна порядок.

Итоговая статистика де Коло: 25 очков, броски с игры – 9 из 10, трехочковые – 4 из 4, плюс 5 подборов и 4 передачи. «Оли» еще долго не сможет в это поверить.

Поздравительная речь от главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса в раздевалке в присутствии главного баскетбольного болельщика страны Сергея Иванова.

В пятницу в Мытищах – супердерби «Химки» – ЦСКА на европейском уровне. Два российских клуба еще могут встретиться в плей-офф.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов