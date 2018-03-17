Андрей Воронцевич: «Гасить турецкие трибуны - непередаваемое ощущение»

Лучший игрок армейцев в игре против «Фенербахче» ответил на вопросы спецкора «Матч ТВ».

Будь это матч плей-офф, не говоря уж о «Финале четырех», остаться бы ему на скрижалях. Не из-за интриги даже, и не из-за победы на последней секунде, а из-за уровня и зрелищности. Но и так вышло неплохо: зал всю вторую половину трясло, турок армейцы обыграли, потенциал раскрыли, сыграв изящно и одновременно мощно.

Лучшим же из наших стал Воронцевич. 30-летний ветеран повторил персональные достижения сезона по очкам (17) и трехочковым попаданиям (пять из пяти), а заодно собрал четыре подбора.

– Приятно, конечно: обыграли в гостях одну из лучших команд Евролиги. Потому что отнеслись к этой игре серьезно, готовились, – рассказал Воронцевич в послематчевой раздевалке. – Условия непростые, сами видели: трибуны не замолкали ни на секунду, бутылка воды прилетела на паркет.

– Такие вещи бьют по нервам или добавляют злости?

– Нас турецкий зал не сломал. Постарались перевести их отрицательное в свое положительное. Последний бросок Де Коло – его большой профессионализм, но и большая командная работа тоже. Так что всех с победой.

– Вторая половина матча по броскам, по эмоциям удалась вам больше. Почему?

– Главное, чтобы мячик доходил до нужного адресата. У меня было пять трехочковых попыток – все реализовал, но при этом работал на команду. Неважно, кто попадает, когда все играют в унисон. И потом не стоит забывать о защите, в которой мы отработали здорово. У «Фенербахче» было 18 потерь, у нас восемь. Наверное, это о чем-то говорит. Теперь важно побыстрей пережить эмоциональный позитив и в нормальной форме подойти к следующим матчам.

– «Фенербахче» превосходит ЦСКА в росте. Насколько это осложнило задачу?

– Во всем есть плюсы и минусы. Рост помогает при подборах, но не при отскоках, летящих куда им вздумается. В таких случаях важнее резкость, а у нас с ней все было в порядке. Желание и старание тоже никто не отменял. Когда большие отсекают, маленькие собирают, и наоборот. У нас мобильный коллектив, это и сыграло главную роль.

– Ваша средняя результативность в сезоне Евролиги до турецкой игры была 4,8 очка за матч. В Стамбуле набрали 17. Так звезды сошлись или запланирован был ваш прорыв?

– Такое не планируется. Либо ты используешь каждую возможность, либо нет. Бывает, за отведенное на площадке время делаешь всего два броска. Конечно, много не набираешь. А на этот раз возникали хорошие возможности для атак – я и бросал. Но вообще не думаю, что нужно плясать в оценках от статистики. Андрей Воронцевич – не тот игрок, который тянет одеяло на себя, командные достижения для меня всегда важнее. Если каждый начнет думать о личной статистике, получится черт знает что. А мне, как одному из ветеранов ЦСКА, нужно, чтобы побеждала команда.

– У вас приятный финиш группового турнира. Можете проиграть все оставшиеся матчи – и все равно останетесь в плей-офф с правом своей площадки. Может, связанная с этим расслабленность и помогла в Стамбуле?

– Никогда не считал цифры. У нас есть ребята, которые этим занимаются, а для меня в таблицу лучше не смотреть. Такое не должно расслаблять. Понимаем ведь, что соперники готовились принять лидера, анализировали матчи, просматривали. Но и нам надо расти, а в таких матчах, как выездной против «Фенербахче», это получается эффективнее всего. Матчи против настолько серьезных соперников закаляют и делают лучше.

– Что было для вас главным стимулом в Стамбуле? Местные болельщики? Репутация Обрадовича?

– Главный стимул всегда – преодоление самих себя. Сыграть так, как мы можем и должны – вот что по-настоящему мотивирует. Тогда и страсть, и эмоции появляются. Вот сегодня Отелло Хантер немножко вспылил на площадке. Грамотно играл, но судья увидел фол, которого, на мой взгляд, там не было. Отелло это задело. Может, и стоит держать такое в себе, но, с другой стороны, – эмоции! Человеку не все равно, он вышел сражаться, побеждать! В общем, и учиться есть чему, и опыт полезный получен. Хорошо, что победный, такие уроки всегда приятнее.

– По кайфу, по драйву, какое место отведете стамбульскому матчу в рейтинге сезона?

– В топ-3 войдет точно. Когда точные попадания гасят максимальное кипение трибун, а твоя команда, напротив, от этого заводится, – непередаваемые ощущения.

– А теперь расскажите, что за ужас у вас на ногах? (Голеностопы и стопы игрока ростом 2 метра 7 сантиметров были замотаны в раздевалке целлофаном и скотчем, удерживающим лед; выглядело пугающе и колоритно).

– Обычное восстановление, что-то вроде криопроцедур. Лучше такая профилактика, чем последующее лечение.

Фото: РИА Новости/Марко Войводич

Евролига. 2017-18

«Фенербахче Улкер» (Стамбул) – «ЦСКА» (Москва) – 79:81 (23:25, 17:19, 18:10, 21:27)