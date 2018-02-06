ЦСКА убрал «Химки» вместе со снегом

В «дерби Ленинградки» этого сезона 3-0 в пользу Москвы.

Легендарный московский снегопад добрался до баскетбола и сказался на посещаемости. УСК ЦСКА на Ленинградском проспекте засыпало все-таки не по крышу, но дорогу на главный матч России столица протоптала не сразу. В начале даже пришлось немного поволноваться за полный зал, но ко второй четверти эти глупые опасения прошли. Российская классика играется уже в третий раз в этом сезоне (кроме Единой лиги ВТБ, есть еще Евролига, она будет в марте) – а мода на нее все не проходит. И плевать, что ЦСКА начинал неделю на третьем месте в Единой лиге, а «Химки» - на пятом.

Застрявшие в сугробах пропустили важное: уже на второй минуте хозяева потеряли Отелло Хантера. Американский центровой на ровном месте подкосился и упал. Оказалось – беда с коленом. Москвичи остались вообще без центровых (Кайл Хайнс травмировался в матче с «Реалом», Павел Коробков тоже лечится). В оставшиеся 38 минут никто так и не понял, что травма игрока ЦСКА помогла… самому ЦСКА. К перестроению на лету хозяева были готовы лучше, чем их соперники.

«Химки» неплохо начали, но вели вели в счете недолго. Пока на их кольцо не налетел самый яростный баскетболист России Семен Антонов. Кори Хиггинс тоже молодец в первой четверти: 6 первых очков команды в матче плюс великолепный пас.

Незаметно началось соревнование за лучшую передачу, и выиграл его капитан ЦСКА Виктор Хряпа. Отскок от живота Энтони Гилла – и ценная посылка в руках Андрея Воронцевича. Путь героя начинался именно здесь.

Воронцевич в итоге и стал «убийцей» для «Химок». Занял место центрового и просто уничтожил всех. Команда Алексея Шведа продолжала бросать из-за дуги, но к большому перерыву забила 0 трехочковых из 9. Похоже, ключи к победе над ЦСКА нужно было искать в другом месте.

Дошло до «+15», но во второй половине случилось несколько радостей для «Химок». Сергей Моня наконец-то забил первый командный трехочковый (с 10-й попытки), а Алексей Швед стал набирать очки в два раза чаще, чем до перерыва. Только Воронцевич уже прочитал в сценарии роль героя и не собирался ее отдавать.

Гости стали выводить форварда сборной России из зоны комфорта. Стефан Маркович в попытке «продать» судьям фол Воронцевича упал так, что вызвал у Андрея только странное лицо и желание перешагнуть соперника (суперзвезда НБА начала XXI века Аллен Айверсон одобрил бы).

Вообще главным специалистом по «Химкам» в этом сезоне у ЦСКА явно был Никита Курбанов. В этот раз он набрал «всего» 11 очков, но как быстро!

А еще он сделал все для того, чтобы Швед не закончил игру с привычными 20+. Для снайпера «Химок» 18 – недобор. 1 трехочковый из 9 – тем более. Заслуга Курбанова.

Но это был вечер другой российской звезды. Воронцевич не просто набрал 17 очков (у Нандо де Коло еще больше – 24), но стал главным идеологом рывка хозяев 11:0 и третьей победы в сезоне. Сергей Базаревич вызвал его в сборную России на февральские отборочные матчи ЧМ-2019, но после такой победы главный тренер москвичей Димитрис Итудис получит плюс один повод сказать: «Такой игрок мне и самому нужен».

В конце можно было устраивать соревнования по броскам сверху.

«Химки» и Тайлер Ханикатт показывают: даже проигрывать можно красиво.

А теперь – слово главному красавчику.

Фото: Ира Сомова / Единая лига ВТБ