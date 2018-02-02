Самый талантливый юниор Европы попрощался с Москвой поражением

ЦСКА в матче 21-го тура Евролиги на домашнем паркете переиграл «Реал» со счетом 93:87.

Юный Лука Дончич бился как лев, но его усилий оказалось недостаточно

В следующем сезоне 18-летний словенец наверняка будет в НБА и в Евролиге уже не сыграет

Димитрису Итудису пришлось понервничать. Хозяева позволили сократить отрыв с 26 очков до шести

Но в паузах была проведена нужная работа...

... И зажигательный баскетбол завершился победой хозяев паркета

На радость заполнившим "Мегаспорт" болельщикам

Наставник гостей Пабло Ласо вряд ли был доволен, в отличие от Уилла Клайберна

Зачем строить глазки судьям, Серхио Родригес?

Лучше так

Правда же, Нандо Де Коло?

Коллективный труд

И рвение

Мы ЦСКА, мы победим!

Как ни бодайся

Гвоздь от "охотника"

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru