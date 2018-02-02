Самый талантливый юниор Европы попрощался с Москвой поражением

Самый талантливый юниор Европы попрощался с Москвой поражением

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ЦСКА в матче 21-го тура Евролиги на домашнем паркете переиграл «Реал» со счетом 93:87.

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В следующем сезоне 18-летний словенец наверняка будет в НБА и в Евролиге уже не сыграет

Димитрису Итудису пришлось понервничать. Хозяева позволили сократить отрыв с 26 очков до шести

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Лучше так

Правда же, Нандо Де Коло?

Коллективный труд

И рвение

Мы ЦСКА, мы победим!

Как ни бодайся

Гвоздь от "охотника"

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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