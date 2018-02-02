Самый талантливый юниор Европы попрощался с Москвой поражением

ЦСКА в матче 21-го тура Евролиги на домашнем паркете переиграл «Реал» со счетом 93:87.
Юный Лука Дончич бился как лев, но его усилий оказалось недостаточно
В следующем сезоне 18-летний словенец наверняка будет в НБА и в Евролиге уже не сыграет
Димитрису Итудису пришлось понервничать. Хозяева позволили сократить отрыв с 26 очков до шести
Но в паузах была проведена нужная работа...
... И зажигательный баскетбол завершился победой хозяев паркета
На радость заполнившим "Мегаспорт" болельщикам
Наставник гостей Пабло Ласо вряд ли был доволен, в отличие от Уилла Клайберна
Зачем строить глазки судьям, Серхио Родригес?
Лучше так
Правда же, Нандо Де Коло?
Коллективный труд
И рвение
Мы ЦСКА, мы победим!
Как ни бодайся
Гвоздь от "охотника"
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru