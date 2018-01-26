Он перепрыгнул через человека ростом 2,18 и забил сверху. Как Винс Картер изменил мир

Сегодня автору самого легендарного данка в истории баскетбола исполняется 41 год. И да, он до сих пор играет.

Даже если вы не разбираетесь в баскетболе и до сих пор не сходили на «Движение вверх», вы знаете: броски сверху – это круто. Но 25 сентября 2000 года на Олимпиаде в Сиднее защитник сборной США Винс Картер вывел этот элемент баскетбола на космический уровень. Он просто отобрал мяч у соперника, а потом взял и перелетел через центрового ростом 2,18. Имя того парня – Фредди Вайс, и на тех Играх он вместе со сборной Франции завоевал серебро. Но весь мир знает его не как хорошего баскетболиста и олимпийского призера. А как того, кто помог Картеру войти в историю.

Его называли наследником самого Майкла Джордана – и не только потому, что Картер учился в том же университете Северной Каролины.

Таким же великим Винс не стал, но все равно может гордиться своей карьерой. В 2000-м, за полгода до своего знаменитого данка, он выиграл конкурс по броскам сверху, который до сих пор считается одним из лучших в истории. С тех пор до 2007 года ни один Матч звезд НБА не проходил без участия летающего защитника.

Винс быстро получил прозвище Винсэнити (производное от его имени и английского слова insanity – «безумие») и стал первым по-настоящему звездным игроком в истории молодой команды из Торонто. Это сейчас единственный канадский клуб НБА – постоянный претендент на титул чемпиона Восточной конференции, а в сезоне-1999/2000 он впервые вышел в плей-офф благодаря Картеру и Трэйси Макгрэди. Год спустя «Рэпторс» уже без Макгрэди добрались до второго раунда плей-офф, где зарубились с «Филадельфией» Аллена Айверсона. Картер проводил лучший сезон в карьере (27,6 очка за игру), но при счете 3-3 в серии до четырех побед сорвался в университет на вручение диплома – поступок, за который его критикуют до сих пор. Винс успел прилететь в Филадельфию на седьмой матч, но провел его ниже своего уровня и одновременно с финальной сиреной смазал последний бросок. «76-е» победили с разницей в 1 очко и впоследствии дошли до финала НБА, а «Торонто» в следующие 14 лет не выиграл ни одного раунда плей-офф.

Картер устанавливал всевозможные клубные рекорды результативности, стабильно входил каждый год в число лучших снайперов лиги и тащил «Рэпторз» на себе практически в одиночку. Но в начале сезона-2004/05 не поладил с тренером Сэмом Митчеллом, стал играть вполноги, саботировать тренировочный процесс – и в результате добился обмена в «Нью-Джерси». Винс не потерял в звездности, объединившись с Джейсоном Киддом и Ричардом Джефферсоном, но выше второго раунда плей-офф не поднимался.

В свой единственный финал конференции Винсэнити попал только в 2011 году в составе «Орландо». Ему было 34, и для другого баскетболиста можно было бы назвать это закатом карьеры. Но Картер периодически напоминал о себе молодом. А в Торонто его и не забывали.

Сумасшедшие полеты в молодости не прошли бесследно, и с годами в коленях Винса оставалось все меньше силы для его магических прыжков. Но иногда они возвращаются.

Он до сих пор умеет удивлять. И не только данками. Этот бросок от противоположной линии штрафных с сиреной об окончании третьей четверти прекрасен сам по себе, но еще он помог «Мемфису» вырвать победу в этом матче.

Неожиданно для многих, особенно для тех, кто хорошо помнил историю ухода Картера из «Торонто», оказалось, что быть его партнером – невероятно круто. Из «Далласа» в «Мемфис», а из «Мемфиса» в «Сакраменто» он перевозил свой талант и огромный опыт, становившийся все больше с каждым годом. В сезоне-2015/16 его признали лучшим в НБА одноклубником, а прошлым летом НБА назвала «самым влиятельным ветераном».

В 41 он продолжает двигать НБА. Для этого ему даже необязательно находиться на площадке.

27 декабря 2017 года в матче с «Кливлендом» Картер набрал 24 очка. В 40 лет, да еще и выйдя со скамейки!

А вот так провожали легенду, возможно, в последнем его матче в Торонто. 13 лет назад здесь жгли его майки, но обиды рано или поздно проходят, а настоящая любовь живет вечно.

Стоячая овация – это как проводы на пенсию. Но в случае с Картером никогда не знаешь наверняка: а что, если летом он решит остаться в НБА еще на год-другой? Сам он тоже говорит, что еще не наигрался. Никто и не против.

Текст: Максим Гареев

Фото: Jim McIsaac / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru