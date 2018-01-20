Бросок Родригеса, который будет сниться 18 тысячам греков

Олимпийский дворец в Афинах – наверное, самое шумное место в европейском баскетболе. Официальная вместимость дворца – 18 500 зрителей, заявленная посещаемость матча с ЦСКА – 18 310. Но особенности греческой пропускной системы в том, что реальные цифры всегда превышают количество проходов через турникеты.
Евролига заботится о своих подписчиках в твиттере и поэтому выкладывает гифки без звука. Все и так понимают, что там происходит.https://twitter.com/EuroLeague/status/954449203769507842
ЦСКА было непросто. Но временами Серхио Родригес и Отелло Хантер вспоминали, как они куражились в матче с «Эфесом».https://twitter.com/EuroLeague/status/954442356027285505
Веселье закончилось в третьей четверти, когда «Пао» и его безумные болельщики набрали 12 очков подряд. «+2» для ЦСКА очень быстро превратились в «-10». Но москвичи остались в игре: к последнему перерыву они сравняли счет, а за 49 секунд до конца Родригес сделал это. Одновременно с сиреной об окончании времени владения.https://twitter.com/EuroLeague/status/954461959960834050
В итоге – 75:70 в пользу москвичей. ЦСКА по-прежнему единоличный лидер Евролиги (15 побед – 4 поражения).
Фото: euroleague.net