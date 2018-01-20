Бросок Родригеса, который будет сниться 18 тысячам греков

ЦСКА – первый в сезоне, кто смог окунуться в «зеленое греческое море» и выжить.

Олимпийский дворец в Афинах – наверное, самое шумное место в европейском баскетболе. Официальная вместимость дворца – 18 500 зрителей, заявленная посещаемость матча с ЦСКА – 18 310. Но особенности греческой пропускной системы в том, что реальные цифры всегда превышают количество проходов через турникеты.

Евролига заботится о своих подписчиках в твиттере и поэтому выкладывает гифки без звука. Все и так понимают, что там происходит.

ЦСКА было непросто. Но временами Серхио Родригес и Отелло Хантер вспоминали, как они куражились в матче с «Эфесом».

Веселье закончилось в третьей четверти, когда «Пао» и его безумные болельщики набрали 12 очков подряд. «+2» для ЦСКА очень быстро превратились в «-10». Но москвичи остались в игре: к последнему перерыву они сравняли счет, а за 49 секунд до конца Родригес сделал это. Одновременно с сиреной об окончании времени владения.

В итоге – 75:70 в пользу москвичей. ЦСКА по-прежнему единоличный лидер Евролиги (15 побед – 4 поражения).

Фото: euroleague.net