Бросок Родригеса, который будет сниться 18 тысячам греков

Бросок Родригеса, который будет сниться 18 тысячам греков

02:01
ЦСКА – первый в сезоне, кто смог окунуться в «зеленое греческое море» и выжить.

Олимпийский дворец в Афинах – наверное, самое шумное место в европейском баскетболе. Официальная вместимость дворца – 18 500 зрителей, заявленная посещаемость матча с ЦСКА – 18 310. Но особенности греческой пропускной системы в том, что реальные цифры всегда превышают количество проходов через турникеты.

Евролига заботится о своих подписчиках в твиттере и поэтому выкладывает гифки без звука. Все и так понимают, что там происходит.

https://twitter.com/EuroLeague/status/954449203769507842

ЦСКА было непросто. Но временами Серхио Родригес и Отелло Хантер вспоминали, как они куражились в матче с «Эфесом».

https://twitter.com/EuroLeague/status/954442356027285505

Веселье закончилось в третьей четверти, когда «Пао» и его безумные болельщики набрали 12 очков подряд. «+2» для ЦСКА очень быстро превратились в «-10». Но москвичи остались в игре: к последнему перерыву они сравняли счет, а за 49 секунд до конца Родригес сделал это. Одновременно с сиреной об окончании времени владения.

https://twitter.com/EuroLeague/status/954461959960834050

В итоге – 75:70 в пользу москвичей. ЦСКА по-прежнему единоличный лидер Евролиги (15 побед – 4 поражения).

Фото: euroleague.net

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