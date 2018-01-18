ЦСКА забил столько, сколько еще не забивал. И забыл о «Зените»

Сумасшедшие 18 трехочковых и возвращение Родригеса – в репортаже «Матч ТВ» из УСК ЦСКА, где одноименный клуб разгромил турецкий «Эфес» - 110:79.

В 2018 году ЦСКА играет в Евролиге лучше, чем во внутреннем чемпионате. В одном турнире – 2 победы из 3 возможных, в другом – 0 из 2. Еще немного – и у Единой лиги ВТБ появится повод провозгласить себя сильнейшим турниром Европы. С этого сезона она сократила полуфиналы и финал до одного матча, чтобы стать более непредсказуемой. Шансов на национальное чемпионство у московского суперклуба стало меньше (хотя и по-прежнему много), а после поражений от «Локомотива» и «Зенита» – еще меньше (но это не точно).

В Евролиге «Финалы четырех» играются уже давно. При такой формуле в принципе нет большой разницы между первым местом и четвертым (в любом случае ты получаешь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф, а дальше – лотерейные полуфинал и финал из одного матча). Но ЦСКА на всякий случай лидирует.

«Локо» и «Зенит» в европейской элите не выступают, хотя только что доказали свой уровень. «Милан» и «Эфес» (единственные, кто в этом году проиграл ЦСКА) занимают в Евролиге два последних места. В идеальном мире на их месте были бы клубы из Краснодара и Петербурга. Но приходится обыгрывать того, кого Евролига предлагает. Топовый турнир стал нынче местом, где ЦСКА выплескивает энергию после российских неудач.

Выезд к «Зениту» стал кошмаром для защитников москвичей. Серхио Родригес не вышел на матч из-за травмы голеностопа, Виталий Фридзон быстро получил пять фолов, а Михаил Кулагин не очень справился с повышенной ответственностью в виде игрового времени. Всем троим было что сказать «Эфесу».

Родригес вышел на разминку первым – за полтора часа до начала матча. И сразу начал бросать трехочковые, назначив подносящим мячи пресс-атташе ЦСКА Николая Цынкевича. Сомнений не было: готов крушить.

Закончил Чачо с 16 очками. Особенно жег на дуге (4 из 6), а в хайлайты попал через минуту после выхода на площадку – за этот пас на Отелло Хантера. Матч можно было заканчивать. 35 очков за четверть (и 7 «трешек») – это слишком даже для ЦСКА.

Главного тренера «Эфеса» зовут Эргин, а фамилия у него – Атаман. С таким разве расслабишься? Стамбульцы пытались отыгрываться, местами даже получалось. Но Брок Мотум получил титул главного неудачника, когда трижды промазал из-под кольца. Родригес показывает австралийцу, как нужно забивать.

Пока команда проигрывала «Зениту», Чачо отлично зарядил батарейки на берегах Невы. Скоро он туда вернется – через месяц Матч звезд Единой лиги. И это точно. Но главным по вау-эффектам в эту среду был все-таки Кори Хиггинс. И это еще не все.

Он же двумя дальними попаданиями довел преимущество ЦСКА до «+24». А бывший игрок «Локомотива» Крунослав Симон немного опоздал со своим 10-метровым броском. Будь разница не такой огромной, получился бы отличный демотиватор для хозяев.

Еще больше огня от Хиггинса. Ничего необычного, этот человек вообще-то становился лучшим снайпером чемпионата России. Да еще и играя при этом в Люберцах.

Комфортный счет позволил Димитрису Итудису выпустить запасных и дать шанс набрать очки всей команде. Матч доигрывала российская пятерка – ведущий до того обрадовался, что зачем-то назвал ее сборной России. Заявление очень сильное, так что пришлось доказывать.

Предпоследним в «очки» вошел Кулагин, он же помог «закрыть последнюю мишень» Виктору Хряпе, а Семену Антонову – оформить рекорд результативности ЦСКА в этом сезоне. Еще один рекорд – 18 трехочковых – чуть раньше оформил Фридзон. 110:79 – и Атаман с мыслью «наконец-то» понесся в раздевалку.

Следующий тур Евролиги – уже на этой неделе, и в нем Россия дважды сыграет против Греции. В четверг в Мытищах – «Химки» – «Олимпиакос». В пятницу в Афинах «Панатинаикос» – ЦСКА. Первое место – такая штука, которую все хотят отобрать.

Фото: Евролига