Сэр Алекс пришел на баскетбол, а Родман снова попался пьяным. Самое яркое в НБА

«Матч ТВ» - о позоре Теодосича, установке Леброна, британском акценте и других новостях недели в НБА.

Один мужик сказал – другой сделал

Самый яркий игрок Евролиги последних лет Милош Теодосич наконец-то вернулся в строй после очередной травмы. Но еще без него в составе «Клипперс» удивили всю лигу победой над «Голден Стэйт». В последний раз такое было в 2014 году, но тогда «Уорриорс» еще не стали сильнейшей командой мира. У хозяев, правда, не играли Стеф Карри и Клэй Томпсон. Перед матчем главный тренер «Воинов» Стив Керр даже предположил, что, пользуясь отсутствием двух звезд в задней линии, защитник «Лос-Анджелеса» Лу Уильямс будет творить в атаке что хочет и наберет 50 очков.

Вообще-то Керр – семикратный чемпион НБА (5 титулов он завоевал как игрок, 2 как тренер) и чертовски хорошо разбирается в баскетболе. Но чтобы настолько!

Предсказание главного тренера «Голден Стэйт» сбылось за 29 секунд до финальной сирены, когда Уильямс забил свой восьмой трехочковый. К тому времени «Клипперс» выносили чемпиона с разницей «+16», и 31-летнему ветерану вполне можно было дать отдохнуть. Но исполнить пророчество тренера соперников – важнее.

Титул MVP недели в Западной конференции – заслуженная награда для заслуженного снайпера (на Востоке звание досталось Горану Драгичу из «Майами»). А ведь кто-то уже начал думать, что роль Уильямса в «Клипперс» – выходить на «мусорные» минуты или подменять травмированных.

В этом же матче Кевин Дюрант набрал 20 000-е очко за карьеру в НБА. Быстрее него это сделал только Леброн Джеймс, который очень скоро отметит еще более мощный юбилей – сейчас у него 29 959 очков.

Но Кевин, оказывается, хочет догнать не Леброна, а самого Майкла Джордана! На днях форвард «Голден Стэйт» рассказал о желании после завершения карьеры прикупить какой-нибудь баскетбольный клуб. Для этого ему понадобится состояние в миллиард-другой долларов, но с нынешними темпами роста зарплат и рекламных контрактов суперзвезда уровня Дюранта заработает за карьеру даже больше. Кстати, Джордан – первый в истории темнокожий владелец команды НБА. Дюрант может стать вторым.

Игроки «Бостона» заговорили с британским акцентом. Это очень смешно

НБА все никак не довезет свои таланты до континентальной Европы, зато в Лондоне проводит матчи ежегодно в середине января. 19-тысячную «O2 арену» раскупили за первый день продаж, а собрали знаменитостей больше, чем в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке.

В первых рядах были более-менее все – от вратаря «Челси» Тибо Куртуа до самого сэра Алекса Фергюсона.

Игроки «Бостона» тоже готовились и даже репетировали британский акцент. Получилось ужасно. И ужасно смешно.

«Бостон» и «Филадельфия» – возможно, самые яркие команды Востока прямо сейчас. Вместе с ними через Атлантику перелетели группы поддержки, талисманы, да вообще все, что нужно для создания атмосферы НБА. И на паркете было огненно, один раз даже чуть до драки не дошло. Не хватило только огня с трибун. Ну ладно, обстановку сменили, с футболистами сфотографировались – уже хорошо.

Крис Пол издевается над Теодосичем

Третий понедельник января в США – национальный праздник, а в НБА – самый насыщенный игровой день. День рождения Мартина Лютера Кинга, главного борца с дискриминацией в Америке XX века – вообще особенное событие для в основном темнокожей лиги. И отпраздновали его как полагается.

Во-первых, после трех матчей на больничном в строй вернулся Теодосич. Всего в этом сезоне серб сыграл в 16 встречах, а пропустил 27. Так что заждались. Милош копил энергию и сразу попал в видеонарезку. Правда, не в том виде, в каком все привыкли. Крис Пол показывает новичку его место.

Но в целом Теодосич провел хороший матч: 12 очков, 6 подборов и 6 передач. «Клипперс» в итоге приложили вслед за действующими чемпионами еще и «Хьюстон». А форвард калифорнийцев Блэйк Гриффин вообще стал рекордсменом. За неполный матч он успел выяснить отношения с Майком Д’Антони (главный тренер «Хьюстона» вскипел настолько, что буквально послал зарвавшегося юношу) и бывшим партнером по «Клипперс» Крисом Полом, едва не покалечить мячом Тревора Аризу, заработать удаление и выбросить майку на трибуны.

В этот же день центровой «Чикаго» Лаури Маркканен (летом от него досталось и сборной России) забил сотый трехочковый в НБА. 213-сантиметровый финн сделал это всего за 41 игру – быстрее всех в истории лиги! Даже Стефену Карри потребовалось 58 матчей. Вы все еще думаете, что центровые не умеют бросать?

Лавар Болл разжигает. Опять

Самый болтливый и одновременно самый ненавистный персонаж в НБА недолго оставался в тени. Отец разыгрывающего «Лейкерс» Лонзо Болла заявил, что главный тренер Люк Уолтон потерял контроль над командой и что баскетболисты больше не хотят за него играть. Тут же появилась информация, что руководство «Лейкерс» подумывает заменить молодого специалиста на недавно уволенного из «Мемфиса» Дэвида Физдэйла.

Но волна пошла в обратном направлении. Уолтона поддержали вообще все – от игроков «Лейкерс» и коллег-тренеров до президента калифорнийцев Мэджика Джонсона и владельца клуба Джини Басс.

«Лейкерс» заиграли настолько хорошо, что впервые в сезоне одержали 4 победы подряд (до этого за весь сезон было 11 в 37 матчах). Пока не проиграли… тому самому «Мемфису», бывшей команде Физдэйла.

Тренер Леброн в гневе

Пока «Лейкерс» ставят рекорды сезона по победам, Леброн Джеймс и его команда проигрывают. 4 поражения подряд – не так страшны, как «-62» в сумме от «Торонто» и скромной «Миннесоты». Опять пошли разговоры о том, что Леброн передерживает мяч и вообще слишком много командует. Посмотрите на этот тайм-аут, и вам все станет ясно. Когда-то Леброн избавился от главного тренера «Кавс» Дэвида Блатта, а теперь ему, видимо, не особо нужен Тайрон Лю.

Со временем «Всадники» придут в себя. И снова, несмотря ни на что, дойдут до финала, потому что последний раз Леброн не играл там в 2010 году. Но это не точно. Пока финал далек от «Кавс» так же, как Кливленд далек от звания лучшего города на земле.

Деннис Родман и его пьяные выходки

Самый экстравагантный и эпатажный игрок в истории лиги в свои без малого 57 лет продолжает попадать в полицейские сводки. В минувшую субботу члена Зала славы и пятикратного чемпиона НБА арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом состоянии. Хорошо, что хоть в отчете полиции есть данные, что Родман сотрудничал со стражами правопорядка в полном объеме, иначе проблемы были бы куда более серьезными. Похоже, лечение после алкоголизма, которое он проходил несколько лет назад после визита в КНДР, оказалось бесполезным – срывы следуют один за другим. В Москве года три назад он тоже «отметился»: во время визита в Россию Родман должен был провести мастер-класс в РГУФК, но его даже не пустили в университет и срочно отменили мероприятие. Как говорят, из-за бурной гулянки накануне.

Текст: Максим Гареев, Антон Соломин

Фото: Laura Cavanaugh/Getty Images Sport/Getty Images, Dan Mullan/Getty Images Sport/Getty Images, Justin Setterfield/Getty Images Sport/Getty Images