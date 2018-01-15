ЦСКА проигрывает три матча из четырех. Когда это закончится?

Репортаж из Санкт-Петербурга о том, как «Зенит» снова обыграл сильнейший клуб страны (87:83).

Санкт-Петербург – культурная столица. Штамп? А где еще в метро служба безопасности просит людей поставить вещи на ленту со словами: «Будьте любезны, надеюсь, вас не затруднит. Поздравляю вас со старым Новым годом! Хорошего дня!» А где вы еще видели на представлении перед матчем выступление виолончелисток, скрипачек и балерин вместе с девушками из группы поддержки? Петербургский «Зенит» нестандартно подошел к организации матча против московского ЦСКА. Это дело принципа. Две столицы, вечный антагонизм, вечная конкуренция…

– А Де Коло будет играть? Эх, матч принципиальный… – переживали перед игрой болельщики «Зенита» на подходах к дворцу спорта «Юбилейный», который, к слову, заполнился почти весь. – Да и кто еще может дать бой ЦСКА, кроме нас? «Химки» разве только…

Почти год назад, в феврале, «Зенит» звонко щелкнул по носу ЦСКА, обыграв московский гранд с разницей в 13 очков, ведя по ходу встречи 23. Как сказал форвард ЦСКА Никита Курбанов в интервью «Матч ТВ», это была звонкая пощечина, которая долго жгла армейцев.

Однако тогда у «Зенита» был несколько иной состав. В этом сезоне команда Василия Карасева формировалась «на флажке», средств на контракты с дорогими легионерами не было…

Армейцы жахнули подготовленным артобстрелом по позициям «Зенита», тот самый Де Коло, которого так опасались перед матчем болельщики. С первых секунд ЦСКА начал подавлять. Но длилось это недолго. Евгений Воронов, к слову, бывший игрок московской команды, начал ответный бой, в первой четверти он набрал треть очков своей команды, а «Зенит» смог догнать гостей.

Во второй четверти главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис на позицию разыгрывающего выпустил Михаила Кулагина. Серхио Родригес хоть и был в заявке, но на матч не вышел – он на тренировке подвернул ногу, и тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем. Михаил во второй четверти показал отменный дриблинг, отдал две результативные передачи и принес 2 очка.

ЦСКА, казалось, забивал легко, но не мог закрыть в защите Сергея Карасева, который в этот вечер просто блистал, поймал кураж – называйте как угодно. Защита с ним не справилась. С Карасевым в составе «Зенит» еще ни разу не проигрывал ЦСКА (2 матча – 2 победы).

Трибуны болели активно, устраивали перекличку секторов. Среди зрителей, к слову, были бывшие игроки футбольного «Зенита» Вячеслав Малафеев и Анатолий Тимощук, а также президент клуба Сергей Фурсенко. Фанаты армейцев занимали целый сектор под сводами арены.

Последняя четверть была очень нервной. Армейцам не хватало буквально чуть-чуть, чтобы мяч оказывался в корзине – после бросков Де Коло, Хиггинса, Клайберна он скакал по дужке, но не сваливался внутрь. Тем временем Виталий Фридзон сел за пять фолов, у Семена Антонова их было четыре. Даже Анатолий Тимощук подскакивал с места, так активно он переживал.

Это был нервный интересный матч, где до самого конца сохранялась интрига, полный зал зрителей. Это то, что нужно баскетболу, лучшей игре с мячом.

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Единая лига. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16)

Текст: Катерина Манина

Санкт-Петербург