«Поражение от «Зенита» - пощечина, которая долго жгла». Форвард ЦСКА — о Москве и Петербурге

Форвард баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов два сезона провел в петербургском «Спартаке» и перед матчем с «Зенитом» рассказывает об особом отношении к обеим столицам. Прямая трансляция матча Единой лиги «Зенит» – ЦСКА – сегодня в 20:55 на «Матч ТВ».

– Москва и Петербург – это вечный антагонизм двух столиц, это сильные эмоции у жителей двух городов по отношению друг к другу. Что вы об этом думаете?

– Даже если не брать спорт, то всегда будут сравнения и различия между Москвой и Петербургом. Два абсолютно разных города. Оба города были в статусе столицы. В моей жизни эти два города очень значимы. Несмотря на то, что я москвич, очень люблю Петербург. Всегда с большим удовольствием приезжаю сюда, если есть возможность, обязательно стараюсь прогуляться.

– Какие у вас любимые места в Петербурге?

– Их очень много. Весь исторический центр – одно большое любимое место. Там можно просто выйти и гулять бесконечно. Всегда есть на что посмотреть. Очень много хороших мест, не смогу выбрать одно конкретное.

– Какие самые позитивные воспоминания у вас связаны с Петербургом?

– Там я познакомился со своей женой. И это самое теплое и приятное воспоминание. Не знаю, что может с этим сравниться.

– Как вас приняли, когда вы пришли играть из ЦСКА в «Спартак» в первый раз?

– Было непросто из-за этого своеобразного противостояния москвичей и петербуржцев. В свое время петербургская баскетбольная школа славилась выпускниками, и тяжело было прийти и занять позицию, где мог бы играть местный баскетболист. К тому же за «Спартак» традиционно выступали свои воспитанники. Надо было завоевать уважение игроков и болельщиков. Думаю, у меня это получилось.

– Думали ли вы тогда, что вернетесь в ЦСКА игроком основы, стартовой пятерки?

– Амбиции были. Уход из ЦСКА всегда их подразумевает. Думаю, что любому игроку, у которого не получилось по каким-то причинам закрепиться в составе, всегда хочется вернуться и доказать. Конечно, такая цель у меня была. Я тогда понимал, что это может произойти не через год, но эта мысль у меня всегда присутствовала.

– В какой момент вы поняли, что звание самого полезного игрока молодежного чемпионата Европы-2005, – это не вершина вашей карьеры?

– Я не делал на этом акцента даже после победы на том молодежном чемпионате. Тяжело в 20 лет, когда ты еще толком не поиграл на серьезном уровне, считать, что MVP молодежного турнира – это твой пик.

– Среди игроков с российским паспортом в ЦСКА у вас больше всего игрового времени (в среднем 20,3 минуты за матч), вы чаще всех в команде выходите в стартовом составе (25 из 28 игр), у вас выше всех российских баскетболистов в ЦСКА коэффициент полезности. Как вы сами смотрите на эту статистику?

– Баскетбол – очень разносторонняя игра, статистика может что-то подтверждать, но вы сами знаете, что можно делать много полезных вещей, которых статистика не отражает. Конечно, я доволен. Тренер предоставляет мне игровое время, и я стараюсь выполнить поставленные передо мной задачи. Для меня сезон проходит неплохо, однако привык судить себя по итоговым результатам. Понятно, что хочется с каждым матчем прогрессировать, но ведь у каждого игрока бывают спады по тем или иным причинам. В целом я пока доволен.

– На что рассчитываете в матче с «Зенитом»?

– Конечно же, обыграть. Потому что последнее поражение было слишком обидным, слишком «горячим» – как пощечина, которая долго жгла (в феврале 2017-го ЦСКА проиграл «Зениту» 77:90 – «Матч ТВ»). По ходу игры мы уступали 23 очка, «Зенит» очень здорово «разобрал» нас в том году, мы практически ничего не могли с этим сделать. Естественно, сейчас нам как минимум надо отыграться, мы приложим все усилия.

– Давайте небольшой блиц устроим про Москву и Петербург. Выбирайте из двух вариантов. Собор Василия Блаженного или Спас на Крови?

– Спас на Крови. Я намного больше там времени провел. Несмотря на то, что я москвич, Петербург и Спас на Крови в частности – все-таки на данный момент номер один для меня.

– Большой театр или Мариинский?

– Не был ни в одном из них, но очень хотелось бы. Не могу сейчас сравнивать… Но по масштабам – все-таки Большой.

– Шаурма или шаверма?

– И то, и то вкусно.

– Пончики или пышки?

– Пышки! Пончики в Москве очень редко удается достать. Мне кажется, москвичи больше сбились на пончики американского формата вроде Krispy Kreme. Петербуржцы следуют своим традициям. Есть очень знаменитое место в Питере на Большой Конюшенной улице – первая пышечная, которая открылась году в 1958-м, кажется. Бывает, что туда невозможно попасть – чтобы купить обычный пончик в сахарной пудре, надо отстоять минут 15-20. Лично летом отстоял такую, чтобы приобрести пару пышек и полакомиться этим десертом.

– Водолазка или бадлон?

– Наверное, водолазка. Про бадлон я узнал, находясь в Питере. Более привычна мне водолазка, но иногда употребляю и слово «бадлон», в шутку.

– Хлеб или булка?

– Мы с женой до сих пор иногда друг друга не понимаем, что имеется в виду. Спрашиваю у нее, что же купить – булку или хлеб. С некоторым подколом, конечно. Для меня хлеб – это хлеб, а булка – это что-то сладкое, десерт.

– Питер или Санкт-Петербург?

– Питер. Так привычнее, легче. Санкт-Петербург – это более официальное название. На мой взгляд, русскому человеку ближе будет слышать «Питер». А когда иностранцам говоришь «Питер», они не понимают, о чем речь, знают только «Петербург», «Санкт-Петербург».

Текст: Катерина Манина

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 14 января в 21:00. Телеканал «Матч ТВ» и сайты Matchtv.ru и Sportbox.ru покажут игру в прямом эфире.