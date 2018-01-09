Димитрис Итудис: «Если кто-то не хочет чемпионства ЦСКА, может, нам сняться с турнира?»

Интервью главного тренера чемпионов России, от которого жарко даже зимой.

ЦСКА неудачно начал новый год, но о причинах этого Итудис уже высказался здесь и здесь. А в новогоднем интервью хочется все-таки поговорить о другом. Без острых тем не обошлось, но закончилось все тепло и празднично.

– Как вам баскетбольный 2017-й?

– Это мой четвертый год в качестве главного тренера ЦСКА, и главный итог для меня – в том, что команда играла в красивый и при этом эффективный баскетбол. Мы в очередной раз добрались до «Финала четырех» Евролиги. К сожалению, не смогли пройти весь путь до конца и защитить чемпионский титул, завоеванный в 2016-м. Судьбу проигранного полуфинала с «Олимпиакосом» решили мелкие детали. Но, вернувшись из Стамбула, мы показали характер в финале Единой лиги ВТБ, доминировали на протяжении серии с принципиальнейшими соперниками из «Химок» и завершили плей-офф со стопроцентным результатом, не проиграв ни одного матча. Еще один важный итог – мы смогли создать хорошую атмосферу для болельщиков. Клуб серьезно вкладывается в создание высокой баскетбольной культуры. Давайте не будем забывать, что в России баскетбол – далеко не самый популярный вид спорта. Игры Евролиги, которые проходят на вместительной арене «Мегаспорт», собирают в среднем по 8-9 тысяч зрителей, и это хорошие цифры. А на наш домашний матч с «Барселоной» пришло 12 тысяч человек. Надеюсь, все это продолжится и в новом году. 2017-й был хорошим для нас, и хотя мы не выиграли всех титулов, но соревновались на высочайшем уровне и остались в числе сильнейших клубов Европы.

– Журналисты шутят, что к росту посещаемости игр ЦСКА причастны и лично вы, потому что регулярно делаете яркие высказывания на пресс-конференциях. Например, о том, почему Фридзон мало играет. Но разве малое количество российских звезд – не проблема для популярности вида спорта в стране?

– Сразу схвачусь за последнее предложение. Это очень неправильная точка зрения, и я хочу, чтобы вы и другие журналисты помогли мне донести это до болельщиков. Популярность баскетбола связана не только с национальностью игроков. Например, мы недавно играли с «Басконией». Вы знаете, сколько испанских игроков в этом клубе?

– Один или ноль.

– Ни одного! А сборная Испании при этом – одна из сильнейших в Европе, постоянно выигрывает медали на разных чемпионатах. Идем дальше. «Фенербахче», действующий чемпион Евролиги. Там чуть ли не единственный игрок с турецким паспортом – натурализованный американец Диксон. Плюс Махмутоглу, Гюлер и Арна, которые выходят на площадку от случая к случаю. И ничего, 13-тысячная арена набивается на каждый матч. В «Панатинаикосе» в этом сезоне много ли греков? То же самое. Баскетбол – это игра, в которой важно, кто сильнее, а не какой у тебя цвет кожи или национальность. Кстати, ЦСКА – один из немногих топ-клубов, которые всегда заботятся о том, чтобы у них играли лучшие баскетболисты из своей страны. Когда мне говорят, что россияне в ЦСКА получают мало игрового времени, я спрашиваю в ответ: а Никита Курбанов – разве не россиянин? Или Андрей Воронцевич, или Семен Антонов.

С другой стороны, когда у нас в составе такие баскетболисты, как Кайл Хайнс, Кори Хиггинс, Нандо де Коло, Серхио Родригес, – разве это плохо для российского баскетбола? Эти звезды не только приносят славу российскому клубу, они делают сильнее всех, кто вокруг. Когда Миша Кулагин каждый день тренируется со звездами такого уровня – это совсем не то же самое, как если бы он тренировался без них.

Хватит придумывать отговорки. Если баскетбол не популярен в России настолько, как бы нам хотелось, – давайте создавать культуру сами. Пусть люди приходят посмотреть на лучших баскетболистов – и поддерживают не их национальность, а цвета ЦСКА. Я же не могу сказать: «О, он русский, поэтому он будет сегодня играть». Это неправильно. Спорт – не политика. Мне нравится Россия и люди, которые здесь живут. Греки и русские дружат веками, их многое связывает – религия, образ мышления, культура, театр, алфавит. Но в спорте важны другие факторы.

– И все-таки пример Фридзона показателен. Сборная России с ним в составе заняла четвертое место на чемпионате Европы. В одном из ноябрьских отборочных матчей ЧМ-2019 он набрал 25 очков. А в клубе сидит на скамейке. Получается, ЦСКА сильнее сборной России?

– Вообще нельзя сравнивать сборные и клубы. Это два разных мира. Чемпионат Европы – турнир, который длится две с половиной недели. Там всего 9 игр. В клубе мы за сезон проводим 75 – 80 матчей. Эти цифры даже рядом не стояли. Но если уж зашла речь о сборной – вспомните, чей бросок принес России золото чемпионата Европы.

– Джона Роберта Холдена.

– Да. Знаменитого российского баскетболиста, который родился в России. Словения выиграла Евробаскет-2017, и важной частью той сборной был Энтони Рэндольф. Он что, словенец? Но та система, которую мы сейчас выстраиваем в ЦСКА, должна помочь в том числе и росту действующих и появлению новых игроков для сборной России. Если популярность баскетбола в стране будет расти, от этого выиграем мы все: и клубы, и сборная, и болельщики, и журналисты. Хотя уже сейчас у российских зрителей есть возможность наблюдать множество высококлассных баскетболистов, играющих в ЦСКА, «Химках», «Локомотиве», УНИКСе, «Зените» и так далее. Нужно понимать, что это – привилегия. На моей родине раньше было шесть-семь команд, способных решать большие задачи, а чемпионат Греции был одним из сильнейших в Европе. Сейчас греческих топ-клубов – только два.

– 2018 год – еще и новый вызов для ЦСКА выиграть Единую лигу ВТБ в новом лотерейном формате «Финала четырех»?

– Не мне решать, как проводить турниры, задача тренера – их выигрывать. Каким бы ни был формат, серии плей-офф до трех побед или быстрый «Финал четырех» – легко никто чемпионом не станет. Но плей-офф – лучшая система, которая есть в баскетболе. Самая справедливая. И все-таки, я думаю, что Единой лиге будет не хватать чего-то уникального, что давали серии плей-офф. Представьте: полуфиналы из пяти матчей, полные залы в Москве, Петербурге, Казани, Химках, Краснодаре или еще где-то. Теперь этого не будет.

– Может, остальным клубам просто надоело, что ЦСКА всегда становится чемпионом, и они решили повысить свои шансы через новый формат?

– И что теперь должен делать ЦСКА? Специально проигрывать? Если цель соревнования в том, чтобы ЦСКА не выиграл титул, почему бы не снять ЦСКА вообще с турнира? Ну хорошо, допустим, мы проиграем. А дальше что? Все будут довольны?

– Наверное, вы помните, как то же самое сделали в чемпионате Израиля. И теперь тель-авивский «Маккаби» становится чемпионом не каждый год.

– Но даже при этом кто лучшая команда Израиля? «Маккаби». Кто играет в Евролиге? «Маккаби». Куда хотят попасть все баскетболисты израильской лиги? В «Маккаби». У кого больше болельщиков? У «Маккаби». Если ты лучший – иди и выигрывай. По справедливой системе.

– Недавно появилась новость, что Евролига в следующем сезоне расширится с 16 до 18 клубов. То есть у ЦСКА будет еще на четыре игры больше.

– Я думаю, это великолепно. В будущем можно задуматься и о 20 командах, и даже больше. Это замечательно для болельщиков. Полагаю, ни для кого не секрет, какие игры они хотят видеть чаще – с «Барселоной» или с одним из аутсайдеров лиги ВТБ. 500 зрителей или 12 тысяч – цифры говорят сами за себя. А насчет увеличения количества игр – да, календарь нужно реформировать, и у меня есть готовое предложение, но это тема для отдельного интервью.

– И все-таки сейчас праздники. Расскажите, как они прошли в вашей семье.

– Прежде всего от всей души хочу пожелать всем хорошего Нового года и счастливого Рождества, здоровья, мира и процветания. Чтобы в вашей жизни было много ярких событий и красивых зрелищ – будь то баскетбол, театр, катание на лыжах или что-то еще. Чтобы мы больше не видели терроризма, о котором сейчас, к сожалению, приходится говорить каждый день. Что касается празднования – то и здесь не обошлось без баскетбола. И на католическое, и на православное Рождество в этот раз у ЦСКА выпали игры. Даже в праздники в нашей жизни на первом месте баскетбол, видите. И все-таки на 25 декабря мы смогли собраться вместе с женой, дочкой и друзьями. Обменялись подарками и теплыми пожеланиями.

Рождественские и новогодние праздники – особенное время, в первую очередь для детей. Кстати, в ЦСКА перед Новым годом сняли отличный ролик про детей наших баскетболистов, рекомендую.

Рождество Иисуса Христа символизирует рождение новой надежды. И нынешние праздники – лучшее время для того, чтобы давать эту надежду кому-то. Каждому стоит задуматься о том, чтобы помочь нуждающимся. Тем, кто бедствует или голодает, кто не знает, доживет ли до завтра, детям, оставшимся без родителей. Деньгами, одеждой, чем угодно – в меру своих возможностей. Необязательно делать это публично. Важно, когда об этом знают не все вокруг, а когда эта мысль в вашей душе.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов