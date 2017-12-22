Главный матч зимы. Почему его нельзя пропустить

Прямая трансляция матча Евролиги ЦСКА – «Химки» - в 19:55 на «Матч ТВ».

Прямо сейчас Швед хорош, как никогда

Алексей Швед - главная гарантия качества в российском баскетболе. С момента возвращения из НБА летом 2015 года Алексей Швед не расстается с прозвищем «самый яркий баскетболист России». А в этом году он вышел на новую орбиту. Швед - первый в истории отечественный баскетболист, ставший лучшим снайпером чемпионата Европы. Прямо сейчас он возглавляет списки самых результативных и в Евролиге, и в лиге ВТБ. Он горяч так, как еще никогда в своей карьере. В декабре он уже дважды становился MVP тура в Евролиге (в том числе два дня назад). И именно ему доверят решающий бросок в матче, если до этого дойдет.

В прошлом сезоне Алексей пропустил обе игры с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги, а в финальной серии забил только 4 трехочковых из 21 и не помог «Химкам» уйти от 0-3. Отличная мотивация для новой битвы с лучшим клубом страны, если на ЦСКА вообще нужно как-то дополнительно настраиваться.

Даже если «Химки» в итоге не затянут москвичей в борьбу, этот матч нужно посмотреть ради лучшей версии Шведа из всех, какие только возможны.

В этом сезоне не будет финальной серии ЦСКА – «Химки». Ловить момент нужно сейчас

В сезоне-2016/17 «Химки» не играли в Евролиге и поэтому на регулярной стадии встречались с ЦСКА всего два раза. Теперь – вдвое больше турниров и вдвое больше матчей между двумя лучшими командами России.

С этого сезона Единая лига поменяла формат, поэтому финала (или даже полуфинала) ЦСКА – «Химки» до трех побед уже точно не будет. Правда, у команд есть шансы встретиться в плей-офф как в Евролиге, так и в лиге ВТБ. Или даже в «Финале четырех». Но это пока не точно, поэтому нужно ловить момент и наслаждаться каждым из четырех гарантированных «регулярных» матчей. Ничего лучше, чем ЦСКА – «Химки», в российском баскетболе последних 10 лет просто нет.

ЦСКА мотивирован после проигрыша «Олимпиакосу»

В среду в матче лидеров Евролиги ЦСКА в ключевой момент шесть раз подряд проиграл «Олимпиакосу» борьбу за подбор и в итоге потерпел поражение. Теперь у москвичей и пирейцев одинаковый баланс 10-3. И хотя на официальном сайте турнира ЦСКА сейчас стоит выше «Оли» по разнице очков, главным критерием для итоговой расстановки станут личные встречи, которые пока не в пользу российского клуба.

Не так важно, кто выше – важно, что такой матч обеспечил москвичам меганастрой на «Химки». Так вообще часто бывает с ЦСКА: после европейских поражений команда приезжает домой и вымещает злобу на тех, кто попадется под руку. «Химкам» очень не повезло.

Бывшие против бывших

Наверное, нигде в российском баскетболе не было столько переходов, как между ЦСКА и «Химками». Один из символов и бывший капитан подмосковной команды Виталий Фридзон – теперь чемпион России и Евролиги в составе ЦСКА. А в «Химках» вообще целая толпа из бывших армейцев: кроме Шведа это Сергей Моня, Егор Вяльцев и Дмитрий Соколов.

Джеймс Огастин три года назад забил сумасшедший трехочковый и принес «Химкам» победу, а в прошлом сезоне играл уже в ЦСКА.

Теперь он в «Уникахе» и сегодня вряд ли посмотрит трансляцию из Москвы, но наверняка перед выходом на площадку посмотрит счет в онлайне и порадуется за одну из своих бывших команд.

Пока ЦСКА летел из Афин в Москву, игроки «Химок» спали

Всем ясно, кто сегодня фаворит. Еще ни разу не было такого, чтобы до матча шансы «Химок» на победу оценивали выше, чем у ЦСКА. Но если даже находящийся в идеальной форме Швед – недостаточный аргумент, то есть еще фактор усталости. С новым календарем Евролиги клубам несколько раз за сезон приходится проводить «сдвоенные туры»: матч дома и матч на выезде. На восстановление – всего один день, и он же на перелет. Плюс для «Химок» - в том, что на этой неделе им не надо никуда лететь. А «выездной» УСК ЦСКА в Москве – даже ближе к Химкам, чем «Арена Мытищи», где подмосковная команда проводит домашние матчи Евролиги. У москвичей позади – два перелета. В том числе ночной из Афин в Москву, да еще и на фоне поражения.

В прошлом сезоне в Евролиге играли сразу четыре клуба из Стамбула, и они потратили на путешествия меньше всех времени. Реальных выездов в регулярном сезоне у них было не 15, как у всех, а только 12. А чемпионом в итоге стал «Фенербахче». Может, в том числе и поэтому?

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Больше баскетбола на "Матч ТВ"

«Все дети в восторге от Шведа. И все игроки тоже». Правда от главного баскетбольного агента России

«В Казани тренер различал игроков по номерам». Баскетболист, который был везде и видел все

Протест «Химок» на скандальный матч в Казани отклонен. Почему это правильно