«Мессина спросил: «Помните, что в следующем году 20 лет, как мы выиграли Прагу? Решили созвать тех героев». Интервью с Ватутиным

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин вспоминает легендарную победу в Евролиге.

30 апреля исполнилось 20 лет легендарной победе ЦСКА в Праге. Тогда армейцы, ведомые итальянцем Этторе Мессиной, в напряженной борьбе в решающем матче «Финала четырех» одолели израильский «Маккаби» и стали победителями Евролиги.

Значимость того долгожданного успеха сложно переоценить, ведь триумфу в столице Чехии предшествовал провал в домашнем «Финале четырех» в 2005-м. Тогда многие были уверены, что в Москве ЦСКА своего шанса не упустит, но команда в полуфинальном матче потерпела неожиданное поражение от испанского «Таугреса» (ныне «Баскония»).

И вот теперь, 20 лет спустя, ЦСКА решил вспомнить ту историю и в дни домашних матчей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» собирает в «Мегаспорте» команду триумфаторов той Евролиги и ее мудрого главного тренера Мессину. Чествование пройдет на игре с «Локо» 14 мая. На праздновании соберутся Этторе Мессина, Теодорос Папалукас, Сергей Панов, Матьяж Смодиш, Алексей Саврасенко и другие. Перед матчем с «Локомотивом» для болельщиков пройдет автограф-сессия победителей Праги-2006, а также торжественное представление легендарной команды. Ну, а на следующий день, 15 мая, в «Мегаспорте» состоится турнир болельщиков, посвященный 20-летию победы.

А пока президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «Матч ТВ» вспомнил первую за 35 лет победу клуба в Евролиге и отметил важные моменты нынешнего плей-офф.

Из интервью руководителя ЦСКА вы узнаете:

как воспринимается тот триумф два 10-летия спустя;

как появилась идея отпраздновать 20-летие пражской победы;

насколько сложно ЦСКА было пригласить на мероприятие иностранных гостей;

собирается ли Ватутин посетить предстоящий «Финал четырех» Евролиги в Афинах;

почему он решил поддержать дисквалифицированного в Евролиге на три матча владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса;

почему у бывшего игрока армейцев Манучара Маркоишвили хорошие перспективы в качестве тренера в европейском баскетболе.

«Смотришь на пражские кадры — кажется, это было вчера»

— Трудно поверить, что с момента победы в Евролиге в Праге минуло уже два десятка лет?

— И да, и нет. Какие-то моменты вспоминаются вполне отчетливо, другие — время затерло в памяти. Ведь это 20-летие вместило огромное количество важнейших событий не только в баскетболе, но и в мировой истории.

С другой стороны, сейчас, когда мы смотрим на пражские кадры, кажется, что это было вчера. Потому, наверное, эта дата — на стыке прошлого и настоящего.

— Тогда вы еще были заместителем генерального директора ЦСКА. Какое место эта победа занимает в вашей карьере? Какой момент тогда был самым трудным?

— Значимость этой победы такова, что я ее абсолютно не могу воспринимать лично, в отрыве от клуба. Неважно, был я заместителем или кем-то еще — мы все по пути к триумфу прошли огромный и долгий путь, насыщенный препятствиями, переживаниями, потерями. И это правильно с исторической и культурологической точек зрения, потому что легких побед не бывает. Ценность каждой добавляет драматургия, предшествующая хэппи-энду. Кульминация пришла через 35 лет испытаний, самым сложным из которых стал проигранный «Финал четырех» в Москве в 2005-м.

« Никто из иностранных гостей не затрагивал политические нюансы »

— Как пришла идея отпраздновать 20-летие победы в рамках матчей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью»?

— В конце прошлого года мы разговаривали с Этторе Мессиной вообще по другому поводу. И он меня удивил, когда сказал: «А вы помните, что в следующем году будет 20 лет, как мы выиграли Прагу?» В это было очень сложно поверить. И мы в клубе решили отметить событие — созвать в Москве героев той победы. Тем более Этторе сразу сказал, что готов приехать.

— Насколько сложно было пригласить на мероприятие чемпионский состав того времени, в частности иностранцев с учетом логистики и политических нюансов?

— Никто из иностранных гостей не затрагивал политические нюансы. Проблемы для наших иностранцев были связаны исключительно с запланированными личными делами и профессиональной деятельностью. К примеру, три наших бывших американца работают в штабах клубов НБА, и на середину мая выпадает драфт-комбайн.

— Чествование по случаю 20-летия повысило продажи билетов на домашние матчи предстоящей полуфинальной серии?

— Безусловно, интерес повысился, в том числе благодаря нашим спонсорам и информационным партнерам. Но билеты еще есть, мы очень ждем всех болельщиков в «Мегаспорте».

— Интересный момент — на следующий день после чествования триумфаторов Праги будет ещё одна круглая дата: исполнится 10 лет победе армейцев в «Финале четырех» Евролиги в Берлине, когда в напряженной борьбе был побежден мощнейший «Фенербахче». Этот момент в рамках праздничных мероприятий будет как-то отмечен?

— Конечно, 10-летие победы в Берлине — это здорово, и у нее своя, отдельная драматургия. Ее время придет.

Если Прага является своеобразным мостом между прошлым и настоящим, то 2016-й пока еще для нас всех — сравнительно недавняя реальность. Из участников «Финала четырех»-2006 на сегодня действующим игроком остается только Никита Курбанов. Из участников финального матча-2016 в строю 10 человек, включая игрока НБА Богдана Богдановича.

«Евролига переусердствовала со степенью наказания владельца «Панатинаикоса» Яннакопулоса»

— Будете следить за «Финалом четырех» Евролиги этого года? Какие ожидания?

— Не знаю, получится ли съездить в Афины, но обязательно планирую посмотреть. Пока очень убедительно смотрится «Олимпиакос», который выглядит сильно как с точки зрения глубины состава, так и в плане организации игры.

К слову, хочу отметить, что концовка регулярки, плей-офф и плей-инн подарили европейскому баскетболу новое тренерское имя. Я говорю о главном тренере «Монако», нашем бывшем игроке Манучаре Маркоишвили.

Во-первых, Ману по сути готовил команду к сезону в отсутствие занятого в сборной Греции на Евробаскете Василиса Спанулиса. Во-вторых, он показал прекрасный результат в сложный момент, когда Спанулис покинул клуб. В-третьих, еще не известно, как сложилась бы серия [четвертьфинала плей-офф Евролиги с «Олимпиакосом], если бы в распоряжении Маркоишвили было хотя бы 10 игроков — неимоверно сложно проводить плей-офф ввосьмером, причем без ключевых баскетболистов. По действиям всех тех, кто остался, было хорошо заметно, как они уважают Манучара.

— Что еще отметите в плей-офф Евролиги?

— Очень любопытно противостояние «Валенсии» и «Пао» [в четвертьфинальной серии]. Огромный опыт греков против самой, пожалуй, атакующей команды Евролиги. Мне кажется, Евролига немного переусердствовала со степенью наказания владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса. Все мы хорошо знаем его эксцентричное поведение, но все же запрет на посещение следующих трех матчей команды выглядит несоразмерным инциденту в Валенсии (во второй встрече четвертьфинальной серии плей-офф с «Валенсией» Яннакопулос в запрещенной зоне у судейского столика выразил недовольство действиями судей. — прим. «Матч ТВ»).

Несправедливо фактически отстранять руководителя одной из самых успешных команд современности от потенциального посещения «Финала четырех» в родном городе, на домашней арене, где «Пао», безусловно, может стать одним из фаворитов.

