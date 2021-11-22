Леброн разбил лицо соперника в кровь. Из-за чего взбесился Король?

Джеймса ждет дисквалификация.

Джеймса ждет дисквалификация.

Что произошло?

Очередной матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Детройтом» чуть было не закончился массовым побоищем. Спровоцировал конфликт главная звезда НБА Леброн Джеймс.

В третьей четверти за 9:18 до конца форвард «Пистонс» Джереми Грант исполнял штрафные. Леброн стоял на подборе и боролся за отскок с Айзеем Стюартом. Мяч в корзину залетел, Джеймс побежал в атаку и по пути ударил оппонента локтем, разбив ему бровь. Айзея обиды не стерпел и в агрессивной манере начал высказывать Королю свое недовольство. Другие игроки сразу поняли, что дела плохи, подскочили к Стюарту, но тот уже себя не контролировал. Окровавленного игрока удалось сопроводить в раздевалку только с помощью охранников и персонала арены.

По итогу потасовки были удалены оба игрока. Стюарту дали два технических фола, а Леброну — неспортивный фол второй степени. Это всего лишь второе удаление Джеймса в карьере. Первое случилось четыре года назад за агрессивные споры с судьей, который, по мнению баскетболиста, не назначил штрафной. Тогда Леброн еще играл за «Кливленд».

Матч между «Детройтом» и «Лейкерс» закончился победой команды из Лос-Анджелеса со счетом 121:116.

Что говорят об инциденте?

На момент публикации этого текста главные участники конфликта еще не высказались в прессе. Приводим слова представителей обоих клубов:

Энтони Дэвис, центровой «Лейкерс»:

«За 10 лет, что я играю, никогда не видел, чтобы игрок так себя вел [речь про поведение Стюарта]. Это неуместно. Мы не могли позволить и дальше оскорблять нашего брата. Все в лиге знают, что Леброн не грязный парень. Как только он это сделал [ударил локтем], он обернулся и сказал: «Я виноват».

Дуэйн Кейси, главный тренер «Детройта»:

«Я не думаю, что Леброн — грязный игрок, но он разбил Стю глаз. Мне кажется, что он [Стюарт] даже не понимал, кто его ударил. Он отличный парень».

У Леброна был повод бить соперника?

Как бы ни защищали Леброна его партнеры по команде, на видео заметно, что Джеймс акцентировано бьет Стюарта. Но тренер «Лейкерс» считает, что спровоцировал конфликт именно игрок «Детройта»:

«Айзея попал ему локтем в грудную клетку, это нарушение. Джеймс пытался убрать руку, избавиться от этого контакта. Все получилось случайно».

Джеймсу есть на что злиться в последнее время. Вот пара триггеров Короля:

1. «Лейкерс» отвратительно начали сезон, по крайней мере для команды, которую называют главным претендентом на победу в этом году. После 18 матчей «озерники» идут на 8-м месте в Западной конференции (18-е место в лиге). У них 9 побед и 9 поражений. До матча с «Детройтом» у «Лейкерс» была серия из трех поражений подряд.

2. На прошлой неделе суд оправдал Кайла Риттенхауса, который в августе прошлого года застрелил двух человек во время протестов BLM в городе Кенош. Присяжные посчитали, что Кайл действовал в рамках самообороны. Это решение вызвало гнев многих афроамериканцев, в том числе Леброна Джеймса. Король написал в твиттере, что не верит в слезы Кайла: «Что? Слезы? Я не увидел ни одной. Да бросьте вы. Этот парень съел лимонных конфет перед тем, как прийти в суд».

На какой срок отстранят Джеймса?

Решение пока не принято, но вряд ли это будет длительная дисквалификация. Здесь роль сыграет даже не то, что Леброн не имеет репутацию «грязного парня», а то, что Джеймс — главная звезда НБА на сегодняшний день и делает кассу лиге. НБА почти никогда не занимает жестких позиций, когда речь идет о деньгах.

Поэтому, по прогнозам экспертов, срок дисквалификации ограничится для Джеймса двумя-тремя матчами.

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