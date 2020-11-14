«Бегала по площадке и улыбалась: «О, боже, я играю в баскетбол!» Как вернуться в сборную России через три года

Из-за рождения ребенка Мария Черепанова пропустила целиком два сезона, а теперь готова выводить сборную России на ЧЕ-2021.

Из-за рождения ребенка Мария Черепанова пропустила целиком два сезона, а теперь готова выводить сборную России на ЧЕ-2021.

Два дня назад Мария Черепанова сыграла за сборную России впервые за три года без трех дней — в последний раз она надевала майку национальной команды 15 ноября 2017-го, в отборе на предыдущий Евробаскет.

В интервью «Матч ТВ» Черепанова рассказывает:

Как вернуться в большой спорт после двухлетнего перерыва и не потерять в уровне

Почему выбирать команду, которая раньше никогда не играла в премьер-лиге — это не страшно

Какого результата сборная России на самом деле заслуживала на Евробаскете-2019

Чего ждать от сегодняшнего матча с Боснией и Герцеговиной (21:55, «Матч! Страна»)

— С каким настроением вернулись в спорт?

— С отличным! Позвонила агенту, сказала: «Хочу вернуться». Отвечает: «Без проблем, давай!». Удачно начала сезон, хорошо себя чувствовала. Рассчитывала, что вызовут в сборную, но не думала, что это произойдет уже сейчас. Ощущение такое, что пропустила максимум предсезонку. Но никак не два года. Как будто прошлый сезон закончила — и через три месяца начала новый. В первом матче, мне кажется, бегала по площадке и улыбалась: «О, боже, я играю в баскетбол! Это так здорово, так круто!». Я рада, что я здесь. Это мое.

— Физически тяжело снова переносить эти нагрузки?

— Думала, что будет гораздо сложнее — все-таки два года я практически ничего не делала. Оказалось, что легко. Я с многими людьми разговаривала — они тоже говорят, что обычно после рождения ребенка тяжело возвращаться: выше риск травмы и так далее. Нет, ничего такого у меня не наблюдается. К тому же первые два месяца сборов продолжала кормить ребенка грудью — то есть еще и туда силы уходили. Но всё оказалось не так сложно.

— А психологически? Два года играли роль мамы, а тут вдруг в жизни появляется баскетбол.

— Нормально! Это не так страшно, как вы рассказываете. Подписала контракт в начале июня, начала бегать кроссы. Естественно, сначала с непривычки «дыхалка» была не на идеальном уровне. Потом прошло 10 дней — и я уже бежала на прежнем уровне. Это даже для меня шок, что так легко всё проходит.

— Ощущение, что вернулись в сборную, как к себе домой?

— С одной стороны, нет какого-то волнения — здесь я делаю то же самое, чем занималась всю карьеру. С другой — у сборной сменился тренер, многое теперь иначе. В принципе методику Александра Ковалева я знаю, поэтому сложностей с вливанием в команду не ожидалось.

— Лидерам нынешней сборной Марии Вадеевой и Раисе Мусиной — по 22 года. Многим игрокам — не больше 25. Вам комфортно в такой компании?

— Ха-ха, спрашиваете, не чувствую ли я себя старушкой? Нет, функционально и психологически не чувствую, что мне за 30. Не буду загадывать, как долго это будет продолжаться. Хочу что-то сделать здесь и сейчас. Вот есть у нас два матча в Сараево — их надо выиграть, помочь команде отобраться на Евробаскет. Потом вернусь в клуб — будем стараться достойно выступить в чемпионате России. Тем более что «Ника» — дебютант премьер-лиги, но по составу может рассчитывать на хорошее место.

— В последний раз вы играли за сборную 15 ноября 2017-го. Еще чуть-чуть — и исполнилось бы три года. Помните ту встречу?

— Точно помню, что играли с Литвой в Москве. Дату в календаре не обводила, но хорошо, что тот последний матч стал не последним. Должна была приехать на сбор и в феврале 2018-го, но незадолго до этого узнала, что стану мамой. Позвонила в сборную, сказала, что приехать не смогу.

— Продолжили следить за сборной по телевизору?

— Честно говоря, отстранилась в этот момент от баскетбола почти полностью. Посвятила себя материнству. Конечно, Евробаскет-2019 смотрела. А в остальном — почти не следила.

— Грустно, что без вас команда не отобралась на Олимпиаду?

— Какой смысл сейчас это обсуждать? Обидно в принципе, что сильная команда не добилась того высокого результата, на который могла рассчитывать.

— Сейчас — новый отбор на новый Евробаскет. Как вам громкое возвращение — победа «+56» над Швейцарией, ваши личные 10 очков и два дальних попадания?

— Отлично вернулась! Победа получилась довольно легкой, но она важна в плане подготовки к следующей игре — с Боснией.

— Вторую половину сборная России провела не так уверенно, как первую. Что случилось?

— Под конец, как всегда, немного расслабились. С такой разницей — неудивительно. Но ничего, постараемся в субботу исправить ошибки.

— Матч с лидером уж точно не будет таким простым.

— Конечно. Боснийки, хоть без зрителей, но все-таки играют дома. Стены будут помогать.

— Когда играете в «пузыре» без зрителей — нет ощущения, что вы на тренировке?

— Есть немного — как будто товарищеский матч. Но у всех девчонок есть внутренняя ответственность, и мы понимаем, что на кону путевка на чемпионат Европы.

— Сыктывкарская «Ника» только дебютировала в премьер-лиге, а уже выступает как один из базовых клубов главной команды страны. Представительство в сборной — в три раза больше, чем у УГМК!

— Почему нет? Действительно, у нас подобрался очень хороший состав — и три игрока заслужили вызов в сборную. Плюс Дмитрий Шумихин, входивший в штаб национальной команды и под руководством предыдущего главного тренера — Олафа Ланге. В том числе и сильным подбором игроков «Ника» мне понравилась. Еще была важна близость к Екатеринбургу, где осталась моя семья, и уверенность в том, что буду получать достаточно игрового времени для восстановления. Пока так все и происходит — и мне нравится.

Больше баскетбола на «Матч ТВ»: