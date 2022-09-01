Косецкая принесла Татарстану второе золото Спартакиады в бадминтоне
Бадминтонистка из Татарстана Евгения Косецкая завоевала золотую медаль Спартакиады сильнейших в одиночном разряде.
В финале спортсменка в двух партиях обыграла представительницу Москвы Анастасию Алимову.
Ранее в мужском одиночном разряде победителем Спартакиады стал еще один бадминтонист из Республики Татарстан Сергей Сирант.
Позже в четверг турнир Спартакиады по бадминтону завершится финальным матчем у мужчин в парном разряде, где сыграют два дуэта из Москвы.
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