Косецкая принесла Татарстану второе золото Спартакиады в бадминтоне

Бадминтонистка из Татарстана Евгения Косецкая завоевала золотую медаль Спартакиады сильнейших в одиночном разряде.

В финале спортсменка в двух партиях обыграла представительницу Москвы Анастасию Алимову.

Ранее в мужском одиночном разряде победителем Спартакиады стал еще один бадминтонист из Республики Татарстан Сергей Сирант.

Позже в четверг турнир Спартакиады по бадминтону завершится финальным матчем у мужчин в парном разряде, где сыграют два дуэта из Москвы.

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