Алимов и Давлетова выиграли золото турнира Спартакиады по бадминтону в смешанном парном разряде

Представляющие Республику Башкортостан Родион Алимов и Алина Давлетова стали победителями турнира по бадминтону в смешанном парном разряде на Спартакиаде.

В финальном матче они были сильнее москвичей Александра Зинченко и Виктории Козыревой — 2:0 (21:16, 21:15).

Соревнования по бадминтону на Спартакиаде проходят в подмосковном Раменском.

Спартакиада по летним видам спорта будет продолжаться до 2 октября, состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.

Читайте также: