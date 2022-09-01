Алимов и Давлетова выиграли золото турнира Спартакиады по бадминтону в смешанном парном разряде
Представляющие Республику Башкортостан Родион Алимов и Алина Давлетова стали победителями турнира по бадминтону в смешанном парном разряде на Спартакиаде.
В финальном матче они были сильнее москвичей Александра Зинченко и Виктории Козыревой — 2:0 (21:16, 21:15).
Соревнования по бадминтону на Спартакиаде проходят в подмосковном Раменском.
Спартакиада по летним видам спорта будет продолжаться до 2 октября, состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.
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