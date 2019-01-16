2019-01-16T23:36:47+03:00 Экипаж Николаева победил на предпоследнем этапе «Дакара», Сотников — третий

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакар-2019».

Второе место занял белорусский гонщик Сергей Вязович, выступающий за команду МАЗ. Его отставание составило 14 минут.

Третьим к финишу пришел еще один россиянин Дмитрий Сотников, отстав от лидера на 27 минут 43 секунды.

«Дакар-2019». 9-й этап. Писко — Писко

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 4:19.37

2. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +14.03

3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +27.43

Общий зачет

1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 39:24.52

2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +28.35

3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +1:35.10.

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