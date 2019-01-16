Экипаж Николаева победил на предпоследнем этапе «Дакара», Сотников — третий
КАМАЗ Эдуарда Николаева / Фото: © globallookpress.com
2019-01-16T23:36:47+03:00
Экипаж Николаева победил на предпоследнем этапе «Дакара», Сотников — третий
Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакар-2019».
Второе место занял белорусский гонщик Сергей Вязович, выступающий за команду МАЗ. Его отставание составило 14 минут.
Третьим к финишу пришел еще один россиянин Дмитрий Сотников, отстав от лидера на 27 минут 43 секунды.https://twitter.com/dakar/status/1085619040171773958
«Дакар-2019». 9-й этап. Писко — Писко
Грузовики
1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 4:19.37
2. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +14.03
3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +27.43
Общий зачет
1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 39:24.52
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +28.35
3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +1:35.10.