«Температура в салоне поднималась до 60 градусов». Интервью героев «Дакара»

В эфир «Все на Матч» пришли руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, победитель «Дакар-2018» Эдуард Николаев, а также занявший третье место Айрат Мардеев.Открыть видео
«Дакар-2018». Итоговое положение
Грузовики
1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 54:57.37
2. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) – 58:54.54
3. Айрат Мардеев – 60:20.11…
10. Дмитрий Сотников (оба – Россия, КАМАЗ) – 65:01.24
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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