«Температура в салоне поднималась до 60 градусов». Интервью героев «Дакара»

«Температура в салоне поднималась до 60 градусов». Интервью героев «Дакара»

21:53

В эфир «Все на Матч» пришли руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, победитель «Дакар-2018» Эдуард Николаев, а также занявший третье место Айрат Мардеев.

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«Дакар-2018». Итоговое положение

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 54:57.37

2. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) – 58:54.54

3. Айрат Мардеев – 60:20.11…

10. Дмитрий Сотников (оба – Россия, КАМАЗ) – 65:01.24

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

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