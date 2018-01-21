Почему за команду «КАМАЗ-мастер» хочется болеть. Итоги «Дакара-2018»

Российский коллектив снова на вершине.

Сороковой выпуск «Дакара» получился экстремальным. Организаторы подготовили для участников действительно сложный, даже жутко сложный путь. Ежедневно гонщики массово сходили с дистанции. Среди них и прошлогодние победители. Так, до финиша не доехал Сергей Карякин, чей квадроцикл был быстрейшим в 2017-м. Что уж говорить о новичках. Бывший главный тренер футбольного «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выбрал явно не тот год для своего первого «Дакара». Он покинул гонку практически в самом начале.

К победам команды «КАМАЗ-мастер» все уже привыкли. Тем более в нынешнем ралли не участвовал один из главных конкурентов коллектива из Татарстана – Жерар де Рой. Но и без него у «Синей армады» возникли серьезные проблемы. На первых этапах на три часа от лидеров отстал опытнейший Айрат Мардеев. Вынужденно закончил ралли экипаж Антона Шибалова. Взрывались колеса, двигатель отказывался исправно работать на высоте в Боливии.

Только у Эдуарда Николаева все вроде бы шло гладко. Но неудачи настигли и его. На одиннадцатом этапе он упустил лидерство в общем зачете Федерико Вильягре из «Ивеко». А до финиша в Кордове оставалось всего 3 этапа. В этот момент «КАМАЗ-мастер» объяснил на наглядном примере, что значит слово «команда».

Во второй половине ралли экипаж Айрата Мардеева начал отыгрывать провал на стартовых этапах. И вот уже третье место замаячило совсем близко. Но Айрат думал только о «золотом бедуине». Причем не своем, а Николаева. Вернее не Николаева, а всей российской команды. «Сейчас главное - Эдику помочь», - объяснял Мардеев свои действия, когда отдал партнеру по команде запчасти, нужные ему самому.

«Такого еще не было», - говорили после финиша довольные руководитель российской команды Владимир Чагин и победитель «Дакара-2018» Эдуард Николаев. Айрат Мардеев тоже не скрывал улыбки. Тем более что до бронзы он все-таки доехал.

«Дакар-2018». Итоговое положение

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 54:57.37

2. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) – 58:54.54

3. Айрат Мардеев – 60:20.11…

10. Дмитрий Сотников (оба – Россия, КАМАЗ) – 65:01.24

Фото анонса: Dakar Rally