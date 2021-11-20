Из-за пандемии «Формулу-1» примет трасса для мотогонок. Мазепин там уже ездил

Света местных прожекторов хватило бы на 70 футбольных стадионов.

Света местных прожекторов хватило бы на 70 футбольных стадионов.

Желание боссов «Формулы-1» любой ценой провести в этом году рекордное количество Гран-при отправило «королевские гонки» в Катар — на трассу, строившуюся под требования мотоциклистов. Еще на стадии планирования в начале 2000-х местные промоутеры поняли, что при Берни Экклстоуне чемпионату вполне хватит одного этапа на Ближнем Востоке, который к тому моменту уже забрали соседи из Бахрейна. Поэтому в Катаре решили разыгрывать свой большой приз только для байков.

Теперь же эмират попал в сферу интересов «Формулы-1» сразу по нескольким причинам. Формально появление в календаре Катара связали с отменой этапов в Азии, Канаде и Австралии, чьи власти во время пандемии предпочли не открывать лишний раз границы. С другой стороны, очередной ближневосточный Гран-при гарантирует щедрые вливания в серию от организаторов. Учитывая стремление нового менеджмента «Ф-1» извлечь максимальную выгоду отовсюду, где только можно (и уже потом думать обо всем остальном), решение подписать с Катаром десятилетний контракт на проведение гонок выглядит вполне ожидаемо.

Однако не факт, что после 2022-го, когда катарцы вместо «Формулы-1» будут заняты чемпионатом мира по футболу, местом проведения Гран-при останется нынешний трек. Подобного пункта в договоре не значится, и склонные к широким жестам эмиры вполне могут устроить городскую гонку или возвести новый автодром.

Лусаил — трасса, где сложно с обгонами

Трек, который примет Гран-при Катара, расположен рядом со строящимся мегаполисом Лусаил и является его тезкой. Интересно, что автодром стоимостью 58 миллионов долларов возвели в 2004-м еще до закладки самого города.

Петляющая конфигурация Лусаила уже вызвала у формульного сообщества сравнения с Хунгарорингом и другими необгонными трассами. В целом Гран-при на новом автодроме действительно может получится «пресным» — затяжные повороты с 12-го по 14-й машины будут проходить с большой скоростью и вряд ли приблизятся на дистанцию атаки, а в точках жесткого торможения (как в 6-й шпильке) не хватит длины прямых на разгоне. Провести обгон будет непросто даже на прямой старт-финиш с единственной зоной ДРС: из-за медленного последнего поворота набрать скорость получится едва ли не к самому концу. Вполне вероятен сценарий Гран-при Абу-Даби, где исход воскресенья обычно определяет квалификация в субботу.

При этом Лусаил нельзя отнести к медленным трассам. Согласно исследованиям «Формулы-1», средняя скорость в квалификации составит 237 километров в час, в гонке — 220. В теории автодром в Катаре быстрее трека в Интерлагосе, где средняя скорость на круге во время недавней гонки составила 218 километров в час. Это одна из особенностей мотогоночного «происхождения» Лусаила, от которого трассе также досталась узкая проезжая часть. Там, где можно идеально разъехаться на двух колесах, с четырьмя возникнут сложности.

Неожиданное преимущество Мазепина?

Из всех пилотов текущего чемпионата опытом выступлений в Лусаиле обладают лишь двое — это Серхио Перес и Никита Мазепин. Перес, выигрывавший здесь более десяти лет назад в азиатской GP2, уже мало что помнит. По крайней мере, так утверждает он сам. В общих фразах о Лусаиле выразился и россиянин в интервью официальному сайту команды «Хаас»:

«Я выступал там в своей самой первой гонке «Формулы МРФ» в 2014-м, поэтому мне нравится этот трек даже с учетом, что я не был здесь долгое время».

Несмотря на то, что в схему трассы с тех пор не вносилось никаких изменений, гонки в молодежных первенствах много лет назад, конечно же, никак не помогут Пересу и Мазепину в эти выходные — на болиде современной «Формулы-1» ощущения будут все равно другими.

Зато на особенность трассы обратил внимание Пьер Гасли из «Альфа Таури». По словам француза, скоростной характер и затяжные повороты Лусаила обещают гонщикам сильные перегрузки.

С другой стороны, вечернее время, выбранное для проведения квалификации и гонки, позволит как минимум справиться с относительно жаркой погодой. Для искусственного освещения трассы задействованы колоссальные мощности — света местных прожекторов хватило бы на 70 футбольных стадионов.

«Мерседес» в фаворитах, но повторения Бразилии ждать не стоит

После феноменальной скорости «Мерседеса» в Бразилии, позволившей Льюису Хэмилтону дважды «прошить» весь пелотон, команду заранее записали в фавориты гонки в Катаре. Бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл даже посоветовал Льюису еще раз сменить двигатель, благо скорости хватит, чтобы объехать всех по новой. Тем не менее такого же доминирования, как в Интерлагосе, от семикратных чемпионов мира ждать не стоит. Если по бразильской трассе у всех команд было достаточное количество данных для подготовки обновлений и стратегии, то этап в Лусаиле станет шагом в неизвестность. Несмотря на плотную борьбу почти на всех этажах личного и конструкторского зачетов, команды скорее постараются свести риски к минимуму.

Кроме того, как верно отметил пока еще лидер чемпионата Макс Ферстаппен, мотор его соперника из «Мерседеса» второй раз раскрутить на полную мощность не получится. В Бразилии из двигателя на болиде Хэмилтон действительно был выжат максимум, и в Катаре следует ждать спад его эффективности.

Наконец, ключевым фактором, который смешает все карты, станут шины. Из-за позднего старта по мере захода солнца асфальт начнет остывать, усложняя прогрев резины во второй половине гонки. Вопросы вызывает и сцепление: хотя покрытие трассы в Лусаиле не перекладывали с момента открытия, оно остается довольно гладким, так как «утюжить» асфальт в Катаре особенно некому — гонки здесь пока проводятся не так часто. Вместе эти частности могут серьезно осложнить жизнь стратегам команд, и наверняка по ходу Гран-при некоторые из них допустят просчеты. К слову, пока по этому показателю лидирует именно «Мерседес».

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