Морской ветер, отваливающаяся от перегрузок шея и слепые повороты. Почему с автодромом в Сочи сложно справиться даже чемпионам?

Одна из самых сложных трасс календаря «Формулы-1» находится в России.

Одна из самых сложных трасс календаря «Формулы-1» находится в России.

Сочинский автодром, с которого в нашей стране начались гонки «Формулы-1», нередко попадает под критику за недостаточную зрелищность и аварийность. Проложенный в олимпийском парке трек действительно требует максимальной отдачи от пилотов и не прощает ошибок. Но именно сложность вкупе с уникальностью некоторых отрезков отличает российскую трассу от своих ровесников и ставит в один ряд с легендарными аренами прошлого вроде старой Имолы. Накануне очередного Гран-при России «Матч ТВ» решил объяснить особенности трека в Сочи, которые не увидишь по телевизору.

Ложный поворот и лучшая точка для обгонов

Плавный первый поворот трассы в Сочи связывает две прямых — стартовую, названную в честь Юрия Гагарина, и безымянную перед олимпийской площадью и стадионом «Фишт». Болиды «Формулы-1» проходят этот участок на полной скорости, из-за чего он напоминает отзеркаленную версию старого «Тамбурелло» в итальянской Имоле. В трансляциях первый поворот заметить сложно и многие ошибочно считают первым идущий следом 90-градусный «Факел». Здесь приходится тормозить уже по максимуму, поэтому на старте гонок, когда пелотон едет очень плотно, часто царит неразбериха. Например, в прошлом году в хаосе пострадал «Макларен» Карлоса Сайнса:

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг упоминал о другой сложности этого места — в конце прямой, где морской ветер начинает дуть в спину, у машины падает «прижимная сила». При этом именно во втором повороте пилотам выпадает наилучшая возможность для обгона. «Факелом» заканчивается одна из двух зон ДРС и каждый год зрители с расположенной рядом «трибуны Виталия Петрова» становятся свидетелями жестких дуэлей. Таких, как в Гран-при 2018-го, где Себастьян Феттель едва не выдавил Льюиса Хэмилтона в стену:

Круг, от которого сводит шею

Поворот, огибающий площадь с олимпийским факелом, является, пожалуй, визитной карточкой «Сочи Автодрома». Быстрый и затяжной он заставляет гонщиков каждый раз испытывать перегрузки в 2,5g. По воспоминаниям все того же Росберга к концу «шея висит на боку», но не меньшему испытанию подвергаются и сами машины, чья аэродинамика работает на пределе. Большинство сочтут за счастье просто проехать эту дугу и не вылететь в отбойники, но некоторым удается здесь даже обгонять. Так, маневр Шарля Леклера в 2018-м стал одним из самых известных моментов, связанных с этим поворотом:

Вполне возможно, что тогда еще дебютант «Альфа Ромео» произвел впечатление не только на российских болельщиков, но и на боссов «Феррари», которые позвали гонщика в скудерию на следующий сезон. Но лишняя смелость может приводить и к серьезным авариям. На прошлогоднем заезде «Формулы-2» попытка повторить обгон Леклера привела к серьезному инциденту между Лукой Гьиотто и Джеком Эйткеном. К счастью, без последствий для молодых пилотов, чего не скажешь об их болидах.

С меньшими повреждениями, но гораздо более серьезными последствиями здесь завершилось знаменитое «торпедирование» Себастьяна Феттеля нашим Даниилом Квятом. Как известно, для Дани то столкновение стало началом конца карьеры в системе «Ред Булла». Вслед за гонкой в Сочи россиянина разжаловали в младшую «Торо Россо», а затем после небольшого перерыва и возвращения, окончательно оставили без места в «Формуле-1».

Езда вслепую

После скоростного первого сектора пилотам приходится буквально петлять вслепую в связке из правых поворотов под прямым углом. Ограждения и конфигурация мешают разглядеть апекс и точно рассчитать скорость, поэтому проблемы здесь могут возникнуть даже у Льюиса Хэмилтона.

Те, кому удается справиться с недостаточной поворачиваемостью в этом лабиринте, добираются до обратной прямой. Прямая на самом деле уходит вправо, а заканчивается левым поворотом, поэтому на выходе из нее крайне важно угадать с точкой торможения. Промедление, недостаточная или чрезмерная работа с тормозами может закончиться аварией на большой скорости. Цену ошибки в двенадцатом повороте сочинской трассы можно было увидеть на примере Карлоса Сайнса, которому после вылета в барьеры пришлось вынести перегрузку в 46g.

Самый короткий путь до финиша

В целом щадящий к шинам трек готовит последнее испытание в финальном секторе. Прямоугольная связка поворотов перед финишем всегда являлась головоломкой для пилотов и команд, так как здесь (особенно в квалификациях) серьезно стираются задние шины. Заключительный отрезок сочинской трассы тоже похож на старую конфигурацию Имолы с «Риваццей» и «Варианте Бассой», но вместо шиканы гонщики, выходя из последнего поворота, почти сразу видят клетчатый флаг. В Сочи финишная черта располагается ближе, чем на любом другом треке из календаря.

Сочи Автодром требует предельно аккуратного и одновременно рискованного пилотажа на протяжении всей дистанции. Возможно, именно поэтому гонщики стараются избегать лишней борьбы на столь требовательной трассе. Впрочем, смотреть за тем, как они справляются с ее особенностями, не менее захватывающе!

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