«Мазепин оказался заложником ситуации, когда ты ничего не можешь сделать». Поговорили с Романом Русиновом перед Гран-при России

Чемпион мира в гонках на выносливость, пилот G-Drive Racing поделился ожиданиями от восьмого в истории Гран-при России.

Чемпион мира в гонках на выносливость, пилот G-Drive Racing поделился ожиданиями от восьмого в истории Гран-при России.

Из интервью вы узнаете:

в чем уникальность этапа в Сочи в календаре Формулы-1

сохранит ли «Мерседес» гегемонию на «Сочи Автодроме» в предстоящее воскресенье

что, несмотря на скромные возможности «Хаас», позволит Никите Мазепину показать результат на домашнем Гран-при

в чем уникальность автодрома «Игора Драйв», который через пару лет примет Гран-при России

— Роман, с чем связаны ваши ожидания на восьмом в истории Гран-при России «Формулы-1»?

— Очень хорошо, что Гран-при «Ф-1» проводится в России, прекрасно, что он проходит в таком замечательном городе, как Сочи, и у нас есть свой пилот. Мы видим, что с каждым годом автоспорт в нашей стране развивается все больше и больше. Есть люди, которые в этом отношении реально замотивированы.

Если даже просто посмотреть на наш подход к проведению своего этапа «Формулы-1», на то, какую масштабную работу проводят наши организаторы во главе с Алексеем Титовым, то, на мой взгляд, все это намного круче, значительно качественнее, чем многие другие гонки. Тут проработаны абсолютно все нюансы. Вплоть до дизайна для маршалов. Ребята — реально большие молодцы. Всегда у них все сделано четко и на самом высоком уровне. И здесь, разумеется, надо отметить высокопрофессиональный менеджерский подход.

— Собираетесь в Сочи?

— Меня пригласили, но я, к сожалению, не смогу приехать. В это время я должен быть в другом месте.

— Нынешний этап — предпоследний Гран-при, который пройдет на «Сочи Автодроме». Через два года российский этап переезжает на «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Как вы к этому относитесь и каким вам видится Гран-при России на новом месте?

— Здорово, что у нас появился еще один трек международного уровня. Надо сказать, он очень хорошо сделан. Очень правильно как с точки зрения конструктива, так и в плане безопасности. На мой взгляд, это будет очень красиво, поскольку спортивное событие будет рядом с таким прекрасным городом, как Санкт-Петербург. Ну, а сейчас у нас есть Гран-при в Сочи, поэтому будем говорить о нем.

— Само собой. Главная интрига, конечно, заключается в том, кто окажется сильнее — «Мерседес» или «Ред Булл». На всех прошедших Гран-при России доминировали «серебряные стрелы». Смогут ли «быки» нарушить гегемонию «Мерседеса» на «Сочи Автодроме» или штраф в три позиции у Макса Ферстаппена помешает это сделать?

— Сложно об этом говорить. Есть предпочтение, но в данном случае выбрать между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном лично мне трудно. Думаю, что в этом году шансов у Ферстаппена больше: он дерзкий, прям очень сильно настроен на победу.

Но, разумеется, о том, что за инцидент в Монце ему влепили штраф, тоже забывать нельзя. Там могут быть разные мнения. Понятно, что в том эпизоде признали виновным Ферстаппена. Но давайте посмотрим, как Хэмилтон зашел в поворот и не оставил места…

— Как бы там ни было, нас ждет интересная борьба. Сочинская трасса, надо отметить, очень сложная, особенно в плане обгона. Она вообще интересная со всех точек зрения. И что касается гонки, то, даже несмотря на штраф Ферстаппена, здесь многое будет зависеть от старта. Если даже у тебя есть три позиции, ты можешь сразу отыграть их. Конечно, при условии хорошей позиции в квалификации. Но и фактор удачи, разумеется, никто не отменял.

— Например?

— Допустим, гонка, которая у меня в воскресенье была в Бельгии («4 часа Спа» ELMS. — «Матч ТВ»): я, по сути, был «пассажиром», когда меня просто выбили. Хотя у нас быстрая машина, было преимущество в шинах. Когда стартовал в этой гонке, я просто хотел спокойно проехать первый поворот. При этом мне сразу удалось выиграть две позиции. Я затормозил, полностью контролировал ситуацию. Смотрю — сзади и сбоку никого. Зашел в поворот, и в меня просто втаранились. И ладно бы один раз, но затем еще. И этот второй раз уничтожил подвеску. Подвеску мы отремонтировали, но дальше сломался привод.

И вот как раз сложность автоспорта заключается в том, что помимо того, что ты должен сделать хорошую работу, нужно еще и немножко верить в удачу. Потому как в тебя могут въехать. Так что на исход чемпионата в «Формуле-1» будут влиять несколько факторов: удача, скорость, командная тактика. Все эти элементы надо сложить в единое целое.

— Скромные возможности болида «Хаас», увы, не позволяют нам надеяться на более-менее высокий результат Никиты Мазепина. Есть хоть какая-то надежда, что домашний Гран-при станет в этом отношении исключением?

— Если будет, например, сильный дождь или погода будет постоянно меняться, то у Никиты есть шанс показать результат. В сложных погодных условиях может произойти что угодно. История знает немало случаев, когда в такую погоду выигрывали совсем не те пилоты, которых видели на пьедестале. Если у вас правильная командная тактика и вам немного повезло, то порой отставание можно превратить в преимущество.

Никита — очень хороший и быстрый пилот. В прошлом году он очень круто выступал в «Формуле-2», прекрасно зарекомендовал себя. К сожалению, машина сейчас не дает ему показать свои лучшие качества. В таких условиях тебе всегда вдвойне трудно. То, что Хэмилтону очень просто, казалось бы, совершить на его быстрой машине, невозможно провернуть на медленном болиде. Когда ты сражаешься за последние позиции, приходится невероятно тяжело, потому что ты являешься заложником ситуации, где ты просто ничего не можешь сделать. К сожалению, сейчас Никита является «пассажиром» в машине, которая, увы, не такая, как у Хэмилтона или Ферстаппена.

Будем смотреть на все позитивно и надеяться, что у себя дома он проведет достойную гонку. Давайте болеть за Никиту. Он большой молодец.

Напомним, что Гран-при России в полном объеме вы сможете посмотреть на каналах «Матч».