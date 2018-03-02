Младший сержант, который выиграл чемпионат мира. И, видимо, теперь уже не младший

Данил Лысенко выиграл свой первый титул чемпиона мира. А ведь ему еще только 20 лет!

Победа, казалось, подвисла на волоске: разобравшись с высотой 2 метра 33 сантиметра и оставшись в секторе вдвоем, Лысенко и Мутаз Баршим, его основной соперник из Катара, дружно начали ошибаться на 2,36. Баршим эту высоту так и не взял, а у нашего спортсмена оставалась последняя, третья попытка. На прошлогоднем летнем чемпионате мира в Лондоне именно Баршим выиграл золото, а Данил был вторым. Пришло время перешагнуть через катарца, и «Бирский кузнечик» сделал это.

Месяц назад мы с Данилом поговорили о том, как шла его подготовка к этому старту, на чем они с тренером фокусировались и почему его прозвали «Бирским кузнечиком».

– Не было мыслей пропустить зимний сезон после успешного летнего?

– Нет, таких разговоров даже не заводилось. Я вообще никогда не пропускал зиму. Сейчас будут самые интересные старты, игнорировать их нет никакого резона.

– Прошлым летом вы впервые увидели в секторе всю прыжковую элиту живьем. Какие были ощущения?

– Мне тренер постоянно на чемпионате мира говорил, чтобы я наблюдал за Баршимом, у которого очень хорошая техника прыжка. Я смотрел и что-то, возможно, освоил. Но в принципе все они, элита мужской высоты, оказались обычными людьми.

– Над чем работали уже после лондонского ЧМ?

– Нужно наработать движения руками и постановку толчковой ноги. Есть что корректировать в разбеге. В общем-то, работа только началась, например, раньше я вообще не умел делать мах руками при отталкивании и не делал его никогда. А сейчас я уже выполняю его правильно, но не всегда – нужно добиваться стабильности исполнения.

– В чем для вас отличие прыжков зимой, в помещении, от прыжков летом?

– Для меня вообще никакой разницы нет, если говорить о стандартных летних условиях. Другое дело, что летом может подвести погода, допустим, начаться сильный ветер, который мешает разбегу, сбивает. Или пойти дождь, и мне приходится более осторожно разбегаться, чтобы не подскользнуться.

– Так шипы же есть на подошве?

– Прошлым летом я прыгал в нестандартной обуви, в том числе и на чемпионате мира. Во-первых она не для высоты, а для прыжков тройным. Во-вторых, я не вкручивал шипы в пятку, только в переднюю часть подошвы. Поэтому на мокром покрытии пятка может проскользнуть. Но мне в таком варианте обуви было удобнее. Этой зимой я начал выступать уже в специальной обуви для прыжков в высоту, но шипы из пятки все равно выкрутил.

– Когда недавно на турнире «Битва полов» вашим основным соперником оказалась Мария Ласицкене, не боялись, что можете проиграть девушке?

– Маша не просто девушка, она двукратная чемпионка мира и старший лейтенант в ЦСКА, а я серебряный призер ЧМ и младший сержант, так что проиграть ей было не позорно, но я выиграл.

– Соревнования в подобном формате, со значительной долей шоу, – это будущее легкой атлетики?

– Думаю, да, они более интересны зрителям. Знаю, что в Минске ежегодно проводят старты в торговом центре. Это хорошо, когда приходят зрители, потому что у нас же часто на легкой атлетике в регионах пустые трибуны.

– Когда вы сами впервые попали на стадион с полными трибунами, зажались?

– Поначалу да, было немного, но затем все прошло нормально. Впервые я окунулся в такую атмосферу на юношеской Олимпиаде в Нанкине. Там было 40 тысяч зрителей на финале, и я даже просил их мне помочь похлопать, поддержать попытки. А когда выступал на олимпийском стадионе в Лондоне, где трибуны еще больше, то уже не обращал на это внимания.

– Контакт со зрителями не мешает?

– Как раз недавно я соревновался в Чехии, и там болельщики были очень близко. После прыжка на 2,35 шел мимо людей, они все протягивали мне руки, и я хлопал по их ладоням. Было прикольно.

– Имя часто путают?

– Это с детства идет. То Данила, то Даниил, то фамилию неправильно назовут. Даже в грамотах за некоторые старты написано «Даниил», я уже привык и не обращаю внимания.

– Прозвище, которое закрепилось за вами, «Бирский кузнечик», не раздражает? Кузнечик-то уже давно вырос, взял золото ЧМ.

– И к нему я тоже привык, хотя оно меня никогда и не раздражало. В моем родном городе Бирске проводятся соревнования по прыжкам в высоту под таким названием. На них приезжают около тринадцати городов, и я часто выигрывал. Ну вот отсюда и пошло это прозвище, во многом благодаря местному телевидению, которое использовало его в своих репортажах.

Чемпионат мира в помещении. Бирмингем (Великобритания)

Мужчины. Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко (Россия, под нейтральным флагом) – 2,36 м

2. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,33

3. Матеуш Пшибалько (Германия) – 2,29

Фото: Michael Steele / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Антон Денисов