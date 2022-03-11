«Лебединое озеро» и хор «Славься». Гимнастки в Москве выяснили, кто лучше всех

Очень много красоты.

Очень много красоты.

В Москве завершился чемпионат России по художественной гимнастике. «Матч ТВ» собрал яркие моменты турнира в фотогалерее — лучшие гимнастки, самые красивые упражнения и удивительные элементы.

Мария Победушкина заклинает мяч — у гимнасток есть удивительная способность работать с ним так, как будто он примагниченный. В индивидуальном многоборье Победушкина стала пятой.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Упражнения Дарии Сергаевой не перепутать ни с кем другим — это всегда особенный выбор музыки и неповторимая пластика.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Дине Авериной поставили упражнение с мячом на музыку Михаила Глинки из оперы «Жизнь за царя» — хор «Славься». Получилось очень патетически.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

С финалами отдельных видов у Дины не задалось — она выиграла золото в обруче, потом провалила мяч и не вышла на булавы и ленту.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Арина Аверина травмировалась незадолго до финала многоборья и вообще не планировала выходить на ковер, но на каждый вид ее настраивала сестра Дина. В итоге — четыре почти чистых упражнения и серебро. А еще медали в финалах отдельных видов — золото в булавах и серебро в мяче.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Анастасия Гузенкова стала чемпионкой России в упражнении с лентой. Но особенного внимания, пожалуй, заслуживает ее мяч — «Лебединое озеро».

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Лала Крамаренко до последнего вида многоборья шла вровень с Ариной Авериной, но допустила несколько помарок и проиграла серебро, став бронзовым призером.

Зато в финалах отыгралась, завоевав больше всех наград — золото в мяче, серебро в булавах и обруче.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Анна Страшко стала шестой в многоборье. Место в данном случае отражает только внутренние ранги, потому что смотреть на прекрасные чистые линии и сложные элементы Ани — одно удовольствие. У нее есть что-то общее с Александрой Солдатовой, что объяснимо, потому что тренер обеих — Анна Дьяченко.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

После многоборья сестры Аверины пообщались с корреспондентом «Матч ТВ» Сергеем Лисиным. Эксклюзивное интервью об итогах чемпионата России и планах на будущее.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

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