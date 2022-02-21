Самые красивые гимнастки приближают наступление весны. Фотогалерея Гран-при Москвы

Завершился Гран-при Москвы по художественной гимнастике. На ковер вышли лучшие гимнастки России и соперницы из разных стран мира.
Дина Аверина выступает в финале упражнения с обручем — у нее золото.
Лала Крамаренко в финале упражнения с мячом стала победительницей.
Арина Аверина в заднем равновесии в финале упражнения с мячом, где она вторая вслед за Лалой Крамаренко.
С опытом в Арине Авериной появляются новые грани в передаче образа — взрослая чувственность и мягкость.
Дина Аверина и красная победная лента.
Лала Крамаренко выполняет поворот в заднем в упражнении с лентой.
Дина Аверина и ее изящная поза в упражнении с булавами.
Ирина Александровна Винер-Усманова обнимает своего питомца.
Анастасия Гузенкова выступает на показательных с лентой.
После соревнований прошел гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества.