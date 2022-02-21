Самые красивые гимнастки приближают наступление весны. Фотогалерея Гран-при Москвы

Сестры Аверины и Лала Крамаренко на ковре.

Сестры Аверины и Лала Крамаренко на ковре.

Завершился Гран-при Москвы по художественной гимнастике. На ковер вышли лучшие гимнастки России и соперницы из разных стран мира.

Дина Аверина выступает в финале упражнения с обручем — у нее золото.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Лала Крамаренко в финале упражнения с мячом стала победительницей.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Арина Аверина в заднем равновесии в финале упражнения с мячом, где она вторая вслед за Лалой Крамаренко.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

С опытом в Арине Авериной появляются новые грани в передаче образа — взрослая чувственность и мягкость.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Дина Аверина и красная победная лента.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Лала Крамаренко выполняет поворот в заднем в упражнении с лентой.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Дина Аверина и ее изящная поза в упражнении с булавами.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Ирина Александровна Винер-Усманова обнимает своего питомца.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Анастасия Гузенкова выступает на показательных с лентой.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

После соревнований прошел гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

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