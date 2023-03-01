Нарчуганов и Решетник выиграли супергигант на играх «Дети Азии»

Горнолыжник из Сибирского федерального округа Роман Нарчуганов стал победителем соревнований в супергиганте на играх «Дети Азии».

В финале Нарчуганов показал результат 47,78 секунды. Он на 0,21 секунды опередил еще одного представителя СФО Владислава Юревича. Бронза досталась Тимофею Кильдюшкину (Башкортостан) и Артем Щелокову (Кузбасс).

У девушек победительницей стала Софья Решетник, второе место заняла Софья Гусарова (обе — СФО). Бронзовую медаль получила Виктория Маликова из Москвы.

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