Алексей Ефимов: «Преимущество премии «Голос спорта» в том, что мы каждый год открываем и награждаем новые имена»

Интервью с председателем Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексеем Ефимовым.

Интервью с председателем Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексеем Ефимовым.

В понедельник на портале Sportbox.ru открылось голосование за любимого спортивного комментатора. Победитель получит главный приз в номинации «Народный голос спорта» в рамках V Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта», которая проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке «Матч ТВ» и портала Sportbox.ru.

Голосование стартовало 4 декабря и завершится 21 декабря в 21:00 по московскому времени. Торжественная церемония вручения премии состоится 23 декабря в Олимпийском комитете России. Прямую трансляцию церемонии эксклюзивно покажет Sportbox.ru. Начало в 15:00 мск.

«Матч ТВ» побеседовал с руководителем проекта, председателем РАСК Алексеем Ефимовым и узнал о критериях оценки, конкуренции среди комментаторов, а также противостоянии интернета и классического эфира.

— Идея создать ассоциацию пришла нам с коллегами — Виктором Гусевым, Геннадием Орловым, Олегом Жолобовым, Романом Скворцовым — около семи лет назад. Все поддержали, за что им огромное спасибо, однако встал вопрос: что делать дальше? Мы с Геннадием Сергеевичем Орловым наметили шесть видов деятельности, но лично я, прежде всего, захотел сделать профессиональную премию.

Геннадий Орлов и Виктор Гусев / Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Причина очень простая: профессия наша — не самая оплачиваемая, но очень популярна, узнаваема и обсуждаема. Еще с советской эпохи пошло, что многие артисты сатиры пародировали Синявского, Озерова и других мэтров спортивного комментария. Мы с коллегами обозначили, что будет более десяти основных номинаций. Когда это задумывалось, даже не представлялось реальным, что у нас получится все воплотить в жизнь. В том числе я сам не до конца верю, что вот-вот уже совсем скоро мы будем проводить пятую премию в стенах Олимпийского комитета России.

— Периодически возникают разговоры, что школа спортивных комментаторов постепенно беднеет на личности и профессионализм. Хочется, чтобы вы как председатель президиума развеяли данный миф.

— Я помню свои первые шаги. Мне тоже доставалось, но я жил и живу по принципу «делать — гораздо сложнее, чем критиковать». Критиковать легко, особенно молодых: язык не тот, голос не тот, историю не знают, материалом не владеют, это не так, то не сяк. Помню первые эфиры Василия Уткина — на него обрушилась такая критика! Лучше и не вспоминать. Он справился с этим и превратился в прекрасного комментатора. Но норма — это конструктивная критика, а критиканство не стоит даже обсуждать.

Преимущество нашей премии в том, что мы каждый год открываем и награждаем новые имена. Эти имена появляются, жизнь не стоит на месте!

И наша предстоящая премия, уверен, вновь отметит новые лица. За результат будет отвечать высококвалифицированное жюри, сам я в отборе победителей участия принимать не буду. Но новые лауреаты обязательно будут. Кстати, к моему личному сожалению, никогда еще таковым не был Георгий Черданцев.

— Перед глазами список номинантов. Вижу мэтра Александра Елагина, а рядом с ним молодой Сергей Дурасов. Оцените уровень конкуренции.

— Этот год непростой, потому что не событийный. Да и вообще ситуация не особо простая. Но тем интереснее работа жюри — находить лауреатов. Опять же, насколько помню, Александр Викторович Елагин тоже не был нашим лауреатом. Пусть победит сильнейший. Это простой спортивный принцип. Кого-то в отдельности выделять сейчас было бы некорректно.

— Вы говорите о небольшой событийности года. Неужели в такой момент и не должен проявляться профессионализм комментатора? Удержать, так сказать, внимание.

— Абсолютно верно. Прекрасно помню 1995 год. Планировал комментировать ЧМ по хоккею в Швеции. Хотел пригласить поработать Евгения Майорова, мы тогда не смогли договориться по логистике и другим нюансам, но он сказал вещь, которую я запомнил: «Ладно, матч Россия — Канада комментировать несложно. А как комментировать матч Швеция — Германия?» Я, как молодой комментатор, задумался, а ведь он был абсолютно прав. В таких матчах и событиях комментатор и проявляет свое мастерство.

— Что учитывается как критерии оценки комментатора в рамках этой премии? Не только качества, но и события.

— Берется календарный 2023 год. Номинации — классические. Многие коллеги из других стран, глядя на нашу ассоциацию, тоже начинают спорить: а кто бы у них мог победить?

Что касается критериев: знание предмета, собственная энергетика, язык. Все это привлекает, но в то же время есть что-то невидимое, неуловимое: умение выдержать паузу, тембр голоса, манера. Первое, кстати, сейчас встречается нечасто. Например, Вася Уткин прекрасно держал паузу, как и Евгений Майоров. Просто гениально делали это. Опять же не хочу брать на себя функции жюри, но выбор есть, и он прекрасный.

— Если поднять прошлые премии, вспомните самый конкурентный год.

— В свое время очень интересная борьба разворачивалась именно в народном голосовании. Помню, что один раз все были уверены в победе одного из участников, но потом за несколько дней до премии вперед вырвался Алексей Попов, наш мэтр «Формулы-1». Были годы, когда все решалось «на фотофинише». Жюри работало объективно, люди советовались, обсуждали, но всегда побеждал сильнейший.

Для меня первая номинация [имени Синявского] ассоциируется с Юрием Розановым, который абсолютно заслуженно получил две, по сути, главные премии. Мы очень сблизились, старались помогать Юрию до последнего. Мы его никогда не забудем — в честь Розанова мы назвали одну из номинаций. Жалко, что с каждым годом список коллег, которые нас покинули, пополняется, но память о них должна жить.

Юрий Розанов / Фото: © Матч ТВ

Мне еще очень запомнилась вторая премия: неоспоримой казалась победа Дмитрия Губерниева — он забрал приз тогда просто без вопросов.

— Сейчас огромный поток контента, даже Елагин начал работать в интернете. Насколько с годами стал сложным выбор номинантов?

— Сегодня все дороги открыты. Это раньше, ты иди еще попробуй попасть в спортивные комментаторы. Кто бы мне в юности сказал, что я им стану — ударил бы этого человека. Шутка жестокая была бы, а со мной так шутить нельзя (смеется).

Если мы говорим об интернете, на мой взгляд, в этом году свой очередной медиапрорыв совершил Леонид Слуцкий. Я помню его еще с усами. В калмыцких степях. Надо оценивать его комментаторский труд или работу ведущего? Вопрос открытый.

Интернет — отдельный разговор, но в одной из наших номинаций победителем было «Коммент.Шоу». Дважды, повторюсь, премию забирал Слуцкий. Мы начинаем больше внимания обращать на интернет, особенно в региональных номинациях. Там к нам приходит все больше и больше заявок. Хотя даже сейчас отдаем предпочтение тем, кто работает в классическом эфире.