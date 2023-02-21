Организаторы Игр «Дети Азии» представили медали турнира

В Кузбассе презентовали медали II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщила пресс‑служба правительства региона.

Медали изготовили из латуни в форме круга, внутри которого расположен вращающийся диск с логотипом Игр.

— Подготовка к Играм «Дети Азии» в Кузбассе вышла на финишную прямую. Для нас особенно важно, чтобы юные спортсмены, участники Игр, остались довольны организацией и увезли из нашего региона не только яркие впечатления, но и награды. Поэтому к дизайну формы, разработке медалей подошли особенно тщательно, — сказал губернатор региона Сергей Цивилев.

II зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе Кемеровской области. В соревнованиях примут участие спортсмены 13–16 лет, общая численность должна составить более трех тысяч человек. Будет разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

«Матч ТВ» будет транслировать церемонию открытия Игр 25 февраля с 12:00 (мск) в прямом эфире, а также покажет сами соревнования.

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