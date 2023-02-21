«Будет интересно, всех жду». Плющенко пригласил желающих на Игры «Дети Азии» в Кузбассе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пригласил всех желающих на Игры «Дети Азии», которые пройдут в Кемеровской области.

— Я — Евгений Плющенко. Мы с вами увидимся в Кузбассе, в 16:00, на Вторых международных зимних Азиатских играх. Всех жду, будет очень интересно. Много танцев, прекрасная музыка, много различных номеров. До встречи! — привела слова Плющенко пресс‑служба Игр «Дети Азии».

II зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе Кемеровской области. В соревнованиях примут участие спортсмены 13–16 лет, общая численность должна составить более трех тысяч человек. Будет разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

«Матч ТВ» покажет церемонию открытия Игр, а также сами соревнования.

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