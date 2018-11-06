«На меня всегда было интересно смотреть — я нестандартный спортсмен». Легков в гостях у Ягудина на «Матч ТВ»

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков в рамках программы «Тает лед» на «Матч ТВ» откровенно рассказал Алексею Ягудину о спорте, личной жизни и работе в политике.

2018-11-06T19:28:21+03:00 Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков в рамках программы «Тает лед» на «Матч ТВ» откровенно рассказал Алексею Ягудину о спорте, личной жизни и работе в политике.

О завершении карьеры

Чувствую себя хорошо, каждый день поддерживаю форму, тренируюсь. Но это будет у каждого спортсмена в жизни. Когда ты в спорте, то живешь, как в детском саду. Ешь, спишь, тренируешься, снова спишь, потом опять ешь, вечером можно посмотреть «технику» — и так на протяжении многих-многих лет. Конечно, после этого режима войти в обычную жизнь сложно. Это будет не один-два года, будет «ломать», но это нужно делать, с этим столкнется каждый. Поэтому как-то с этим справляюсь. Как могу.

Про серию неудач на лыжне

Были моменты, я ломал палки. В Ванкувере я бежал больным, с температурой. Моя вина, заболел сам перед соревнованиями, не восстановился. В Чехии я упал, потерял медаль. Вот таких было много неудач, были падения, еще какие-то вещи. Однако я не считаю это неудачами, это просто мой спортивный путь. Просто очередное соревнование, где у меня не получилось, и это меня куда-то вело – и привело к Сочи. Это моя жизненная линия, если бы мне сказали что-то поменять – я бы ничего не поменял. Это потрясающее время, когда на ошибках ты учишься и становишься все сильнее, поэтому это не неудачи, а возможность реализоваться и двигаться вперед.

О «камне на душе»

Нет у меня того, чтобы камень лежал на душе. Была возможность выиграть индивидуальную медаль чемпионата мира, если бы я это сделал, я был бы самым счастливым человеком. В остальном все прекрасно, моя карьера складывалась из поражений и побед. Если взять мою линию, то она у меня была вверх-вниз, она не была ровной никогда, и это очень круто, поэтому на меня было интересно смотреть, так как всегда ожидали каких-то подвохов, потому что я нестандартный спортсмен.

Про отношения лыжников между собой

У нас могли только лыжу подпилить (шутка), но я не встречал таких проблем, чтобы кто-то кому-то гадил. На трассе кто сильнее, тот выигрывал, но есть в тренерском плане не очень хорошие вещи. Предположим, могут поставить своего на гонку. Один готов, но у другого выше статус и положение в лыжном спорте и федерации. Он говорит: сегодня бежит мой, а твой – в следующий раз. А тот прямо сейчас готов бежать, нужно, чтобы его поставили, тогда будет результат. Это не подстава, это жизненный путь лыжника, обычная ситуация, как и везде, где ставят своих. Но это все-таки скорее исключение, хотя я замечал подобное иногда.

Про проблемы в жизни после спорта

Обычный человек скажет, что в этом нет ничего особенного, но так как я прожил всю жизнь в спорте, то мне в новинку даже такие вещи, как быт, как возможность уделять время семье. А ты эгоист, потому что спортсмен, у которого все четко расписано по минутам. Ты любишь, чтобы на тебя смотрели, любишь, чтобы на тебя обращали внимание, только на тебя… А когда ты заканчиваешь – то все! За тобой никто не следит, тебе не подсказывают, а тебе нужно купить продукты, побыть с женой, поиграть с ребенком, какие-то бытовые вопросы – за квартиру заплатить, вещи приобрести. Это обычная жизнь, просто к ней я еще не привык. Любой спортсмен к этому привыкает тяжело. У него все было четко: экипировку дали, накормили, на тренировку отправили, визу сделали, гостиница проплатили – все у тебя отлично. Ты приезжаешь, только чемодан занеси, самая важная твоя функция – тренировки и соблюдение режима. Остальное за тебя сделало государство. Поэтому мне сейчас сложно. И еще – график. Я не могу никому отказать, когда меня приглашают открыть ледовую площадку или турнир, съездить пообщаться с детишками, провести мастер-класс – и это по всей России. И вот я одному пообещал, через два часа забыл, другие позвонили примерно на этот же график, и им ты тоже обещаешь, а потом вспоминаешь и думаешь: как я это совмещу?! Е-мое, и начинаешь разруливать. Все это надо прописывать, календарь вести, в книжку заносить. Я с этим работаю, борюсь, все будет хорошо со временем, просто нужно привыкнуть.

О работе депутатом

Так как я являюсь депутатом Мособлдумы, фронт моей работы заключается и в том, что я перед этим интервью открывал турнир в комплексе «Пересвет». Сегодня открываешь турнир, завтра принимаешь жителей с их проблемами. А спортсмен – он максималист, реально хочет помочь всем и сразу. Но в этом деле так не получается, с этим тоже борешься. Государственные дела – продолжение той линии, как я двигался по жизни, поэтому мне приятно помогать людям.

Меня это и подтолкнуло стать депутатом, самое главное, что, когда ты добиваешься результата, то от этого легко на сердце. Ты выдыхаешь, получаешь колоссальное удовольствие от того, что, скажем, появилась новая детская площадка. Есть детишки с ограниченными возможностями, есть люди, нуждающиеся в лекарствах, медицинском оборудовании, и когда ты можешь что-то для них сделать, это очень здорово. Также у нас есть депутатские наказы, которые мы можем распределять каждый год по своему усмотрению, — мои помощники как раз этим вопросом занимаются, а со мной просто советуются, и мы по максимуму распределяем усилия по нужным местам и черным дыркам, которые надо как можно быстрее закрыть. Понятно, что остается мало времени на семью, на ребенка, ему три года, с этим тоже каждый день борешься в голове, потому что ты уезжаешь в семь, приезжаешь в 11-12, он уже спит, утром – еще спит, ты его не видишь, и так каждый день. Думаешь: завтра точно уделю ему время. Но кормишь себя «завтраками», а ребенка по-прежнему не видишь, это тоже плохо.

Про «хождение» и «катание» на лыжах

На лыжах можно ходить, бежать, кататься, поэтому у лыжников нет проблем – лыжник может все, как ты скажешь, так и будет. Я пошел кататься на лыжах – значит, пошел кататься. Я пойду, похожу на лыжах – значит, ты пойдешь, походишь на лыжах, поэтому все нормально с этим.

Про родителей и детство

Все, чего я добился, — это заслуга родителей, они правильно направляли меня в детстве. В то время была улица, подвалы, если вспоминать, много непонятных моментов, из-за которых шаг вправо, шаг влево – и можно было пойти не туда. Родители давали возможность ходить в музыкальную школу, различные секции, в тот же хоккей, биатлон, лыжные гонки. Но в любом случае они вложили в тебя душу, сердце, все свои знания, любовь, а потом все уже зависит от тебя, куда ты дальше пойдешь. У меня был выбор. Возьмем музыкальную школу и секцию лыж. Я был уже не совсем ребенком, ближе к взрослому возрасту, когда мне разрешалось выходить на улицу, долго гулять, и я немножко сам себе принадлежал. Много случаев, когда я с тренировки иду с лыжами, мне говорят: какие лыжи? Пошли погуляем, на дискотеку сходим, девчонки у нас рядом, пойдем туда. А я: нет, я пойду на тренировку, потому что для меня это важнее было, потому что родители отдавали все, чтобы у меня была и экипировка, и лыжи. Возили по соревнованиям, убивали свое время, убивали машины, у нас была маленькая, за два года она просто убилась, пока меня возили на все соревнования. Это один из примеров, как я был настроен на спорт. Второй момент: я молодой, мне также хотелось быть крутым, общаться с приблатненными ребятами, которых в городе все боялись, а так как я был спортсменом, меня в компанию принимали. Были случаи, сидели в подвалах, пробовали пить водку из горла, мне предлагали. Я поступал хитро, потому что не наливали в стаканы, не видно, кто сколько выпил, я мог показать, что попробовал, и все. Но всегда была грань, через которую нельзя было переходить. Знаю, у тех ребят вышло не очень хорошее будущее. Кто-то сидит, а кого-то даже убили.

Про воспитание сына

Я «пряник» — сто процентов. С учетом того, что я мало времени провожу с ребенком, я его подкупаю конфетками, еще чем-то. Когда еду домой, покупаю что-то вкусное, сладкое, игрушку какую-то. Когда он видит меня, спрашивает: пап, ты что привез? Пап, дай тик-так, дай конфетку, киндер-сюрприз – и в этом есть проблема, это же неправильно, что он меня воспринимает тогда, когда я ему что-то даю. Маму он воспринимает по всем другим вопросам, соответственно тут тоже должен быть баланс. Я пока его сильно не соблюдаю, поэтому для своего ребенка я «пряник», сто процентов.

Про функции в спортивном центре «Пересвет»

Мои основные функции – я лицо центра, плюс есть лыжный комплекс моего имени, бесплатный, детишки тренируются, я по возможности покупаю им экипировку, лыжи привожу, просто по методическим вопросам подсказываю, с тренером могу переговорить, посмотреть на тренировку, как они идут, какой у них ход, какие ошибки. В дальнейшем буду уделять им больше времени, но пока не получается. Я там лицо, я там друг, брат, помощник.

Для меня это не коммерческий проект, это душа, сердце, добро. Рад быть рядом с единомышленниками, которые вкладывают деньги в спорт, вкладывают в будущее нашего Подмосковья, потому что это глобальный, огромный комплекс. Там 28 видов спорта, а может, уже и больше. Я там не был полтора месяца – все время разъезды. Всего полтора месяца прошло, я приехал, а там опять все новое. Столько всего нового, и ты бегаешь, прыгаешь, катаешься на роллерах и удивляешься, что комплекс меняется, растет и становится все лучше и лучше.

Про экипировочный центр

Это коммерческий проект, поскольку там можно купить какие-то спортивные вещи, он запустился в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи. Мне ребята, в прошлом спортсмены, предложить открыть еще один филиал. У нас есть уже магазины в Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, решили еще здесь открыть и назвать его моим именем. Я согласился и по факту несу такую функцию, я там очень редко бываю, но знаю точно, что директор и генеральный директор – бывшие лыжники. Это скромный проект, в нем мало коммерции, он сам себя поддерживает. Ничего глобального – маленький экипировочный центр площадью 100 квадратных метров. Это хобби, любовь к спорту, к лыжам, предложение людям правильных вещей, которые, на мой взгляд, нужны как любителям, так и спортсменам, чтобы кататься и получать от этого удовольствие.

Про лыжи как общественный транспорт

Раньше точно это было, многие именитые наши лыжники, призеры Олимпиад в детстве так добирались до школы, потом до институтов – это 100%, это было, это не придумано. Сейчас с этим сложнее, но если бы мне до работы было так километров 15-20, и это был бы лесной массив, и Мособлдума находилась на другой стороне леса, то я с удовольствием ходил бы на лыжах на работу, а кого-нибудь просил бы, чтобы костюм привозили.

Представляешь сколько здоровья: ты бежишь, пускай даже идешь с портфелем на лыжах, ты прибываешь на работу румяный, розовый, красный, заходишь в кабинет, переодеваешься, у тебя свежая голова, много потрясающих идей. Потому что у тебя кровь циркулирует, ты бодр, энергичен, тестостерон растет, и начинаешь в Мособлдуме принимать новые законы.

Про возраст

По моим ощущениям мне 23, 20, а может, и 18 – не чувствую себя на 35, хотя немного страшно становится, когда понимаешь, какие лыжники бегают сейчас. Они показывают год рождения, и ты видишь 10 лет разницы, 12,13 – у них все впереди, и у многих ребят есть медали, это здорово. У них много времени, чтобы еще чего-то добиться, а у меня получилось показать главный результат под конец карьеры. У них с этим намного проще, но от этого страшновато – то, что они такие молодые, а ты уже взрослый, и как-то нужно подстраиваться под них. Но чувствую себя на 20-23.

Я сегодня рано утром провел тренировку и встретил много инструкторов, которые преподают лыжные гонки, катаются с другими ребятами на роллерах, и один из любителей спросил меня: когда закончишь уже? Я ему сказал, что лыжники никогда не заканчивают, поэтому, конечно, мне не хватает скоростных тренировок, соревнований, я скучаю по адреналину, но я принимаю его в другом виде: играю в хоккей, футбол, гоняюсь на велосипеде, пытаюсь попробовать себя в триатлоне.

Скучаю по команде, по тренерам своим, сейчас начнутся этапы Кубка мира, это первый сезон, когда я не смогу выступать. Наступает основной период у лыжника, и в этот момент у меня дискомфорт внутри, потому что в эти месяцы большие, огромные объемы проделываются, как раз перед стартом, поэтому очень сильно скучаю. Однако каждый день что-то делаю, тренируюсь и чуть разгружаюсь. Это дает мне немножко сил и энергии.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Александр Вильф