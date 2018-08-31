«Как закончилась моя карьера». Манифест Алены Заварзиной

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт
live
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция.
15:55
Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция.
17:30
Новости.
17:35
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Бешикташ" (Турция) - "Партизан" (Сербия) [0+]
19:35
Все на Матч!.
20:20
Новости.
20:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
21:25
Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Милан" - "Рома"
23:25
Все на Матч!.
00:00
Сезон побед. [16+]
02:00
Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Жирона" [0+]
03:50
Человек внутри. [16+]
05:35
UFC. Главный поединок. В. Шевченко - Х. Холм [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:30
Смертельная игра. [16+]
09:25
Новости.
09:30
КХЛ. Разогрев. [12+]
10:20
Все на футбол! Афиша. [12+]
11:20
Новости.
11:25
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Сочи Автодром". Туринг. Прямая трансляция.
12:30
Каррера vs Семак. [12+]
12:50
Новости.
12:55
Все на Матч!.
13:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Крылья Советов" (Самара) - "Анжи" (Махачкала)
15:55
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Как закончилась моя карьера». Манифест Алены Заварзиной

15:30
«Как закончилась моя карьера». Манифест Алены Заварзиной
«Матч ТВ» публикует обращение бронзового призера Олимпиады, в котором она объявляет о завершении карьеры и называет причины ухода из спорта.

Недавно мне позвонил корреспондент «СЭ» с просьбой прокомментировать информацию о том, что мне не выплатили зарплату за 2017 год.

В марте я не хотела говорить на эту тему со СМИ. Тогда, после трех недель, потраченных на то, чтобы остыть, я решилась сходить в ЦСП (Центр спортивной подготовки) и обсудить вопрос с директором. Он не был в курсе ситуации с зарплатой. Спросил, почему я раньше не пришла. Пообещал помочь.

Прошло полгода. До сих пор новостей от него нет.

Но на тот момент, в марте, я еще собиралась выступать за сборную и ожидала поддержки со стороны ФСР (Федерация сноуборда России) в решении моего вопроса по зарплате и допуску ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство). 

Как закончилась моя карьера

В мае я получила четыре письма, отправленных с официальной почты ФСР. В них не было состава, каких-либо прелюдий – сухой вложенный документ, подписанный Денисом Тихомировым (президент ФСР. – «Матч ТВ»). В тексте документа констатация факта невозможности моего выступления за сборную России, так как я нахожусь на должности аналитика, и призыв к прохождению УМО (углубленное медицинское обследование). Если я не пройду обследование, то не получу президентскую стипендию за свои результаты за 2017-2018, а также финансирование на 2019 год.

Открою вам тайну. Я пытаюсь пройти УМО два последних года. Безуспешно. Ввиду ужесточения правил со стороны ФМБА мои кондиции больше не являются пригодными для занятий спортом. Хотя эти кондиции остаются неизменными в последние два года (об этом я получаю большое заключение от своего врача в Австрии).

Поэтому пройти обследование при всем своем желании я не могу. Следовательно, стипендию тоже никогда не получу и на сборы мне финансирование не дадут. Поэтому ФСР мне и написало, что я в этом году не катаюсь. Все.

Находясь в точно такой же ситуации в прошлом году и взяв на себя ответственность за свое здоровье, я все-таки поехала на Олимпиаду. Никто не был уволен. Никто не понес никакой ответственности. Хотя по закону я не имела права находиться в составе сборной России.

Я была раздосадована тем, что моя карьера заканчивается таким образом. Понимала, что при желании могу решить эти проблемы. По сути, это бюрократические проволочки, с которыми мне под силу справиться.

Но взвесив все «за» и «против», я решила ничего не делать. Да, в течение карьеры я постоянно решала такие вопросы. Но это было во имя чего-то – выступления на Олимпиаде, победы в общем зачете Кубка мира. Сейчас я этой цели не вижу.

Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место, – что, к сожалению, является лучшим результатом нашей команды в Пхенчхане, – я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года мне предлагали решать свои проблемы самой. 

В общем, я не сильно нужна российскому спорту.

Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне - пора заканчивать с этим. Три месяца я была в прострации и депрессии, так как не знала, что делать дальше. Понимала только, что связывать свое будущее со структурой спорта я не хочу. Эта структура выбила из меня весь дух.

Что сейчас происходит в сноуборде:

Проблемы подготовки

Прошлый сезон я закончила с тремя подиумами Кубка мира. У меня есть шансы победить на чемпионате мира и в общем зачете КМ. Но, к сожалению, нас перевели на централизованную подготовку, и контракт моего тренера, с которым я брала хрустальный глобус, не продлили. Победить на ЧМ-2019 сейчас я смогу только за счет своих морально-волевых качеств. 

Подготовка моих конкурентов на Кубке мира, во-первых, стабильна и подвижна в плане переездов и возможности менять план в зависимости от погодных условий. Во-вторых, европейские команды получают более комфортные условия из-за связей тренеров с горнолыжными курортами.

У меня тоже была такая возможность, потому что мой тренер являлся австрийцем. Мы тренировались вместе с сильными европейскими командами, когда это было необходимо, или готовились сами по себе, когда нужно было сконцентрироваться на технике и отработать скорость на чистом снегу.

В большой команде такие тренировки становятся неэффективными – возможность развивать высокую скорость и проезжать по чистой трассе больше одного раза пропадает. Чистая трасса особенно необходима девушкам, потому что мы выступаем в квалификации первыми, нам нужно ехать на полной скорости. Чтобы это отработать, необходимо потратить много времени на трассе без ям. Ямы появляются, когда 12-15 человек проедут по трассе два раза.

Иногда тренировки в большой команде полезны. Но необходимо смотреть на спортсмена индивидуально и при необходимости давать атлетам возможность отработать те или иные моменты отдельно. Большая команда в России существует из-за того, что на юниоров выделяют меньше средств, поэтому их включают в основной состав и дают возможность выступать на Кубке мира.

Попадая в 30-ку КМ, спортсмен зарабатывает для страны еще одну квоту. Это хорошо. Но когда разбавляешь сильных атлетов развивающимися, то одни становятся сильнее, а другие – средними. Я абсолютно за, чтобы наш резерв рос и становился сильнее, но не за счет лучших спортсменов. Наша задача как лидеров – попадание в топ-5 КМ. Мы должны полностью концентрироваться на этом. 

Можно проводить пару совместных сборов, чтобы молодежь могла смотреть, учиться и расти. Но не весь сезон.

Сейчас все лидирующие команды уходят от больших составов. В Италии – по 6 спортсменов, в Германии – по 8. У олимпийской чемпионки Ледецки – отдельная команда из четырех человек, которая работает исключительно на ее результат. Конечно, это дорого. Стоит ли это того? Решайте сами.

Не буду говорить о нашем тренерском составе, потому что не хочу никого обидеть. Просто скажу, что пока я была в команде, мне не хватало финального рывка для победы в КМ. Ушла на самоподготовку – финальный рывок появился.

Я почувствовала разницу. Мне очень повезло. Так везет не всем.

Многие вещи я открывала для себя самостоятельно, анализируя катание, склоны и снаряжение. Подбирала экипировку, находясь в личном контакте с производителями. Пробовала разные техники. Переходила на мужской стиль катания и доски мужской длины.

У нас всегда было на карандаше два-три места, куда мы могли уехать при плохих погодных условиях. Такая подвижность возможна только в малом составе. Я знаю, что наша сборная вынуждена находиться в одном месте при любых условиях. Это не вина тренеров. Это результат организационного процесса. У нас подавать план сборов нужно в мае, конкретное расписание – за два месяца. Никто не может спрогнозировать погоду в том или ином месте за два месяца.

Не моя работа распределять бюджет. Но я верю, что сборная России – это предприятие. Если у предприятия финансовые трудности, то для достижения высшей цели нужно идти на оптимизацию.

Я искренне считаю, что могла бы показать за карьеру больше хороших результатов и стабильно быть в тройке. 

Непонятные критерии отбора в команду

Когда я попала в сборную, туда отбирали спортсменов и за третье место в другой дисциплине на чемпионате России. В принципе, все всегда было на усмотрение тренера, который мог действительно увидеть в спортсмене перспективу. Он мог подключить молодого атлета в состав за его рвение и потенциал, взять на пару сборов с основой. Я сама была взята в команду на пробу. И мне давали много шансов. 

Но я могу уверенно сказать, что кому-то дают больше шансов, кому-то – меньше. Это особенность нашего менталитета. Многие вопросы решаются за счет личных связей, нетворкинга. Так везде. Если вступаешь в конфронтацию, имей хотя бы результат, иначе следующий сезон проведешь дома.

Очень много нюансов в межличностных отношениях в сборной. Вряд ли можно назвать эти отношения – тренеров с руководством и спортсменов с тренерами – профессиональными.

Я не знаю, что сейчас нужно для попадания в основной состав. Победы на юниорском первенстве России будет достаточно? Или необходимо быть в топ-16 Кубка мира?

Непонятные критерии отбора на Олимпиаду и чемпионат мира

В этом году, как и в 2014-м, не были поставлены конкретные условия попадания на Олимпиаду. В практике других сборных есть такие варианты: одна победа на Кубке мира – точное попадание, а также два заезда в топ-4 КМ, три в топ-8 или четыре в топ-16. При выполнении этих условий несколькими атлетами место в олимпийской сборной дают тому, кто набрал большее количество кубковых очков в дисциплине (то есть в гиганте).

Эти критерии обозначают спортсменам в начале сезона. Да, это стресс. Многие показывают более низкие результаты.

Но еще больший стресс – не знать, что конкретно тебе необходимо для отбора. Когда спортсмена не берут в состав, несмотря на уверенное четвертое место по очкам в дисциплине, а берут другого за подиум в неолимпийском виде, то это даже у лидеров вызывает диссонанс и потерю мотивации. 

Однажды тренер сказал мне, что я попала на Олимпиаду в Сочи случайно. Мне было неприятно это слышать. Некоторым спортсменам реально смеются в лицо, когда они говорят, что планируют поехать на Игры.

Предлагаю лично проводить работу с каждым спортсменом в начале сезона, ставить ему индивидуальные цели, обрисовывать ситуацию, при которой он может рассчитывать на попадание на тот или иной старт. Это поможет значительно поднять мотивацию и избежать неразберихи.

Отсутствие поддержки от спортивных функционеров

Ничего личного.

Но давайте поговорим о том, как спортсменов критикуют за то, что у них нет результатов, или за то, что они критикуют систему. Мол, ах – клевета! Ничего такого не было! У нас все идет по плану! Мы со всеми на связи! А Заварзина и Тудегешева – истерички!

Давайте поговорим о людях, которые за четыре года не сделали ровным счетом ничего.

Давайте поговорим о пустых обещаниях, что будут помогать и сделают все возможное, от людей из министерства спорта, фамилии которых многие никогда не узнают.

На каждом совещании или встрече, на которых я была, шла речь о строительстве каких-то баз. Все всегда и задорно говорили о счастливом будущем. Но через какое-то время об обещаниях забывали.

В 2013-м Виталий Мутко обещал нам возможность использовать в будущем использовать для подготовки олимпийский объект на Розе Хутор. В 2014-м я была на нем в последний раз. В 2016-м Мутко спросил меня, где мы тренируемся. Я ответила: «В Европе». Он искренне не имел об этом понятия.

Когда перед Пхенчханом я просила уточнить, кто будет допущен до Игр, мне отвечали молчанием. Мы звонили в МОК и ждали по 20 минут на линии, после чего не получали утвердительного ответа.

У меня есть письмо, где мне отказывают в финансировании спортивного психолога в этом году с обещанием компенсировать все расходы после Олимпиады.

Я готова была терпеть.

Что насчет скандала с допингом? Никто не взял на себя никакой ответственности, не дал комментария. Мои коллеги были вынуждены слушать, как их смешивают с дерьмом в зарубежной прессе и нескончаемых комиссиях. Мы все боялись что-то говорить, так как думали, что завтра нас обвинят в приеме допинга, основываясь на таблице в «эксель».

А потом счастливчики, поехавшие на Олимпиаду, должны были зачитывать унизительный текст президенту Томасу Баху за то, что их пригласили. Многие поехали туда без тренеров и сервиса.

В мировом сообществе до сих пор считают, что все русские спортсмены колют друг другу стероиды под пристальным вниманием их тренеров и докторов.

Что в итоге

У нас считают отличным решением проблемы игнорирование самой проблемы. Как в песне Depeche Mode – слова не нужны, они могут только навредить. Так было с допингом. Так происходит и сейчас в Федерации сноуборда России.

Денис Тихомиров искренне считает, что я вернусь в сентябре как ни в чем не бывало и продолжу готовиться по «плану». Я всегда была максимально лояльна к нему и поддерживала. Когда спортсмены критиковали ФСР и Тихомирова в разговоре со мной, я отвечала, что все не так просто, что он старается, что кризис сейчас везде.

В апреле 2016-го я написала ему письмо, где озвучила свои проблемы и попросила с уважением и достоинством их решить. Они были решены частично и с большим трудом. Появились новые. Например, та же проблема с прохождением УМО. Тихомиров говорит, что денно и нощно бьется с ФМБА. Но ничего не происходит. Если же я буду заявлять, что бьюсь за медали, приезжая последней, меня в команде никто держать не будет.

Мое терпение к вашему бездействию, уважаемый Денис Валерьевич, закончилось.

Еще очень часто предлагают решить твою проблему при условии удачного выступления на следующих больших стартах. Эдакий шантаж. Я все мои старты выдержала с достоинством. С достоинством же занимала призовые места. Поэтому требую, чтобы моя работа была адекватно оплачена.

Соня Федорова выиграла в этом году Малый хрустальный глобус. Сейчас от нее требуют подписать бумагу о том, что она обязуется быть в топ-5 КМ. Иначе ее не будут финансировать.

В телефонном разговоре с представителем министерства спорта я услышала, что нас у них 17 тысяч, что они не могут решать проблемы каждого.

Так вот. У вас осталось по пальцам пересчитать целых и невредимых олимпийских призеров, не затронутых допинговым скандалом. Тех, кто готов выигрывать, вы выживаете. Неужели вы серьезно думаете, что незаменимых нет?

Всем молодым спортсменам советую записывать и намотать на ус. Вас съедят и выплюнут. Лучше идите поступать в университет.

Вам, дорогие федерации и функционеры, я предлагаю уважать тех, кто за вас борется там, на мировой арене. Тех, кто, несмотря ни на что, вопреки политике, поднимает репутацию нашей страны с флагом или без. Тех, кто тратит годы на эту работу, не видит свои семьи, пропускает важные даты в жизни своих близких.

У нас одна жизнь. Я хочу прожить ее с достоинством, уважением друг к другу и к своей родине. 

Фото: личный архив Алены Заварзиной, РИА Новости/Кирилл Каллиников

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+