Бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда рассказал о своем восприятии критики Татьяны Тарасовой и нелюбви к ледовым шоу.

– На Олимпиаде вы оказались козлом отпущения.

– Даже не хочу об этом говорить, ведь сколько людей, столько и мнений. Надо уметь от этого абстрагироваться. Стараюсь не обращать внимания ни на чьи слова, хотя что-то до меня, конечно, долетает.

– В интернете мемы появляются…

– Мемы – это прикольно, я люблю. На самом деле я – человек веселый. Бывает, вижу какую-нибудь картинку про нас с Татьяной Анатольевной Тарасовой и становится смешно.

– Вы понимаете, почему она вас критикует?

– Как говорится: «Бьет, значит любит». Может, поэтому?

– Она, очевидно, считает вас талантливым человеком, который не реализует потенциал на 100 процентов.

– Может быть, она отчасти и права.

– Вы летом ездили на постановку программ к Стефану Ламбьелю?

– Да, съездил классно! В июле хоть погрелся немного, а то мы в Питере в куртках ходили. Мне все очень понравилось. Швейцария – классная страна, такая спокойная и красивая, подышал горным воздухом и отдохнул от питерской суеты. А от работы со Стефаном я получил такой эффект, на который и не надеялся. Даже не предполагал, что ожидания оправдаются настолько!

– Натан Чен – это космос?

– В принципе, да.

– Что нужно, чтобы прыгать шесть четверных?

– Иметь железное здоровье. Не знаю, как они с Рафаэлем Арутюняном будут дальше развиваться и работать. Потому что я знаю по себе, насколько четверные прыжки убивают организм.

– Как ваша спина, кстати?

– Пока держусь, спасибо.

– Семь лет у России не было медалей на чемпионатах мира в мужском катании…

– Да. У нас был небольшой кризис в стране. Надеюсь, что наконец будем выбираться из него.

– Кстати, квоту в три участника вернули на следующий турнир.

– О, я об этом даже не подумал. Классно!

– С кем вместе из соотечественников хотите поехать на следующий чемпионат мира?

– Да я со всеми в хороших отношениях. С Димой Алиевым, например.

– На пресс-конференции вы выглядели самым счастливым из всех медалистов. Так рады награде или тому, что сезон завершен?

– Все вместе. И сезон закончился, и медаль для России выиграл. Да и просто настроение хорошее.

– Если бы Юзуру Ханю и Натан Чен катались здесь вдвоем и показали свои лучшие выступления, кто бы победил?

– Не знаю. Хотя на самом деле знаю, но говорить не буду.

– Очевидно, скоро грядут новые изменения в правилах…

– Никто не знает, что будет. К настоящему моменту фигурное катание уже на такой уровень поднялось, что участники чемпионата мира прыгают все четверные, какие только возможно. Кроме акселя. 10 лет назад никто даже представить себе такого не мог. В 2010-м канадец Кевин Рейнолдс первым взял и прыгнул в короткой программе два четверных и в произвольной еще три добавил. И повысил разом планку. Все посмотрели и подумали: а почему бы нет? И теперь дошло до того, что у Чена шесть прыжков стоит в программе. И он второй раз уже их все делает! Это невероятно. Уровень вырос не только в прыжках, но и в дорожках, вращениях. Раньше фигурное катание было такое – здорово, красиво, но по-другому. Вот если сейчас взять машину времени и перенестись назад, можно было бы много чего поменять.

– Почему вы не любите ледовые шоу?

– Не знаю, просто не люблю. Шоу даются мне тяжелее, чем тренировки и прокаты.

– Ари Закарян считает, что вы были бы коммерчески привлекательным спортсменом для шоу.

– Возможно. Когда карьеру закончу, тогда и подумаю.

– Или все же тренировать пойдете?

– Тренировать мне ближе. Мне это больше нравится. С точки зрения финансовой составляющей это не такое прибыльное дело, но удовольствия я от этого получаю больше.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф