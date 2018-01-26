Медальные шансы наших олимпийцев. Прогноз «Матч ТВ»

Мы попытались спрогнозировать медальные шансы у тех 169 спортсменов, которые уже получили приглашения МОК.

На данный момент непонятно, изменится ли этот список, и если да, то в какую сторону. Невозможно предсказать, не откажется ли кто-то из спортсменов от поездки добровольно, или не станут ли кого-то вычеркивать на более поздних стадиях утверждения. Совершенно неясно, как и в каком объеме будет осуществляться сервис для спортсменов – подготовка и обкатка лыж, заточка коньков, настройка бобов и саней. Пустят ли в Корею все сервис-бригады или нет – загадка. Сколько персонала поедет, достаточно ли окажется массажистов – еще одна загадка. В прогнозе мы исходим из того, что 169 останутся неизменными и сервис у них будет на том уровне, на котором и должен быть. Поехали.

Биатлон

Состав: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Увы, но никто из четверки допущенных не претендует на медали в личных видах, а таким составом нет шанса и на медаль в смешанной эстафете.

Медали: ноль

Бобслей и скелетон

Состав: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.

В бобслее без вариантов, этим составом мы на пьедестал не поднимемся.

В мужском скелетоне есть небольшой медальный шанс у Никиты Трегубова.

Медали: одна, бронза

Горнолыжный спорт

Состав: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

Хорошилов и Трихичев, конечно, выглядят неплохо, но шансов на медали у них даже поменьше, чем у скелетонистов.

Медали: ноль

Керлинг

Состав: Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова.

Команда Виктории Моисеевой долгое время ездила по тем стартам, куда не отправляли команду Сидоровой. В результате эта Олимпиада будет для девушек очень жестким дебютом. Не верится, что психологически и тактически они к нему готовы.

Медали: ноль

Конькобежный спорт

Состав: Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

Наталья Воронина претендует на медаль любого достоинства на дистанциях 3000 и 5000 метров, вплоть до золота при определенных раскладах борьбы. Ангелина Голикова может подняться на пьедестал на 500 метров. Граф и Трофимов медальных шансов не имеют.

Медали: две, любого достоинства

Лыжное двоеборье

Состав: Эрнест Яхин.

Мертвый в России вид спорта, который и без санкций на медали не претендовал.

Медали: ноль

Лыжные гонки

Состав: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

Даже без Устюгова мы можем рассчитывать на медали у мужчин (Большунов, если болезнь не скажется) и в эстафетах. Но все это с оговорками про обстоятельства борьбы и ошибки соперников.

Медали: две, но без золота

Прыжки на лыжах с трамплина

Состав: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Еще один полумертвый в России вид спорта, который долгое время изо всех сил старается казаться живым, прячась то за Дмитрием Васильевым, то за Ириной Аввакумовой. Первого на Играх не будет, а вот вторая претендует на медаль.

Медали: одна, но не золото

Санный спорт

Состав: Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина.

Вид крайне форс-мажорный, так что исход борьбы предсказать сложно. Но будем оптимистами и допустим, что один из наших мужчин-саночников сможет подняться на пьедестал, а кто это будет, Семен Павличенко или Роман Репилов, – покажет борьба.

Медали: одна, любого достоинства

Сноуборд

Состав: Никита Автанеев, Вик Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова.

Несмотря на то, что санкции вида не коснулись, старички выглядят уже не так уверенно, а молодой Логинов выигрывает только в параллельном слаломе, а его нет в олимпийской программе. С параллельным гигантом, который на Играх будет, у Дмитрия все намного скромнее – 20-30-е места на этапах КМ.

Медали: одна, но не золото

Фигурное катание

Состав: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова.

Очень сложно оценивать шансы мужчин, Алиев молод, Коляда нестабилен. У спортивных и танцевальных пар шанс есть, причем на любые медали. У девушек шансов еще больше.

Медали: три, одна из них золотая

Фристайл

Состав: Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова.

Пожалуй, после фигурки это сильнейший наш вид, во всяком случае статистически по сезону. Делаем скидку на нервы и форс-мажор.

Медали: две, любого достоинства

Хоккей

Мужской состав: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Женский состав: Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.

От этого вида у мужчин мы всегда ждем только одного.

Медали: золото у мужчин; медаль любого достоинства, кроме золота, у женщин

Шорт-трек

Состав: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

Шансы только у Семена Елистратова, и то – если все сложится, а такое в шорт-треке бывает далеко не всегда. Но мы в Семена верим.

Медали: одна, любого достоинства

Итог

Шестнадцать наград, из которых в двух случаях, в фигурном катании и хоккее, мы вправе рассчитывать на золото. Все почти как восемь лет назад в Ванкувере, только баланс по видам спорта поменялся.

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Виталий Белоусов, РИА Новости/Александр Кряжев, РИА Новости/Владимир Песня