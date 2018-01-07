Александр Румянцев: «Спасибо ISU, что дает возможность выступать»

Конькобежец Александр Румянцев, дисквалифицированный МОК пожизненно, вчера завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 5000 метров. О том, как сложился бег, поддержке семьи и дальнейших планах он рассказал «Матч ТВ».

- Довольны серебряной медалью?

– Всегда хочется золота, но я рад и такому результату. Фактически это мои личные секунды на равнине.

– Последний круг подвел?

– Да, есть сложности с двумя последними кругами в этом сезоне, я не могу удержать на них скорость. Сегодня эта проблема тоже возникла, последний круг у меня самый медленный из всех.

– Если бы соперник попался посильнее и не пришлось бежать одному, результат мог быть лучше?

– Может быть, было бы чуть-чуть полегче. Борьба в паре обычно помогает, но иногда способна и помешать. Задача была показать свой бег - я его показал.

– Победитель, итальянец Никола Тумолеро, достойный соперник?

– В общем зачете Кубка мира он идет на четвертом месте, это сильный конькобежец и очень трудолюбивый, мы с ним одно время тренировались вместе в команде у Маурицио Маркетто.

– Если бы бежали с ним в паре, смогли бы побороться?

– Не знаю, сложно сказать.

– Планы не изменились: сейчас летите на Кипр, а этап Кубка мира в Эрфурте пропускаете?

– Изменились буквально вчера вечером. Мы в понедельник улетаем на Кипр крутить велосипед, а вот оттуда лечу в Эрфурт, принято решение, что я там побегу. Тренер решил, что нужно простартоваться, я не стал возражать. Был еще вариант пробежать Кубок России, но мы выбрали Кубок мира.

– Несмотря на поредевшие вчера трибуны, поддержка была очень сильной - не придавило?

– Нет, я люблю бегать при хорошей поддержке, хотя действительно у нас «длину» не особо смотрят, поэтому обычно после спринтерских дистанций половина зрителей уходит. Особенно, помогло, конечно, то, что приехала семья - жена и старший сын болели с трибун.

– Есть уже сроки по слушаниям вашего дела в CAS по факту пожизненной дисквалификации от МОК?

– Пока сроков нет, нам должны их в ближайшее время сообщить, кто и когда должен присутствовать. Я буду на слушаниях лично, хочу, чтобы моя судьба решалась при мне, потому что это важно. Вот на комиссию Освальда - это я только потом понял - можно было и не ехать, не тратить нервы. Но тут арбитраж, рассчитываю на честное разбирательство и желаю посмотреть в глаза своим судьям.

– Какие-то дополнительные материалы для этих слушаний собирали?

– Да, мы сидели в Солт-Лейк-Сити и по дням восстанавливали картину моих поездок и ночевок начиная с 2011 года. Где я был, где тренировался, где ночевал, куда ездил. Вспомнил весь предыдущий олимпийский цикл.

– Нет ощущения сюра: с одной стороны, вы дисквалифицированы, а с другой – взяли серебро на чемпионате Европы?

– Да, есть такое. Спасибо ISU, что дает возможность выступать.

– Как удается справлять с этим ощущением?

– Я знаю, что мы хорошо поработали летом. И я хочу реализовать то, что было сделано. Вспоминаю гору в Ак-Булаке, где мы были на сборах. Подъем туда на велосипеде занимал 27 минут - сколько раз я в него заезжал, уже даже не вспомню. И вот есть ощущение долга перед самим собой, потому что много вложил в этот сезон и нужно реализоваться по максимуму. Сейчас я просто получаю удовольствие от конькобежного спорта.

– Голландский спортсмен, ставший третьим, на награждении вел себя корректно?

– Да, все было нормально, пожали друг другу руки. Он первым подошел, поздравил, еще до награждения.

– Вообще поддержка от иностранцев хоть какая-то есть?

– Итальянцы неплохо с нами общаются, здороваются. Недавно у вас вышло интервью Маурицио Маркетто, которое меня по-хорошему удивило, я давно ждал от него чего-то подобного, и наконец, он такое сказал. Было очень приятно прочитать.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня