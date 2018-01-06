Сотворит ли Устюгов чудо, чтобы защитить титул победителя «Тур де Ски»? Общий зачет перед финальной гонкой

Как минимум россиянин будет бороться за подиум.

Мужчины

Шестой этап практически убил интригу в определении победителя нынешнего «Тура». Дарио Колонья по итогам масс-старта только упрочил свою лидирующую позицию. Он финишировал четвертым, проиграв победителю этапа Алексею Полторанину 2,3 секунды. А его ближайший преследователь Сергей Устюгов занял лишь 14-е место, уступив казахстанскому лыжнику 42,8 секунды.

Таким образом, Устюгов отдал свою вторую строчку в тотале Полторанину. От Колоньи перед решающим восхождением россиянина отделяет 1 минута 21,5 секунды. Отыграть такое отставание за 9 километров будет практически невозможно. Тем не менее интересно понаблюдать за борьбой за призовые места, в которой должен поучаствовать еще один российский лыжник Александр Большунов.

Общий зачет перед финальным этапом:

1. Дарио Колонья (Швейцария)

2. Алексей Полторанин (Казахстан) – отставание 1:14.4

3. Сергей Устюгов (Россия) – 1:21.5

4. Алекс Харви (Канада) – 1:22.7

5. Александр Большунов (Россия) – 1:39.4

6. Мартин Сундбю (Норвегия) – 1:42.2

8. Алексей Червоткин (Россия) – 2:33.9

12. Андрей Ларьков (Россия) – 3:04.07

20. Андрей Мельниченко (Россия) -5:11.9

Прямая трансляция 7 декабря на телеканале «Матч! Арена» в 16:25 (онлайн на сайте)

Женщины

В соревнованиях женщин победитель не так очевиден, но россиянки слишком далеки от борьбы за победу. Лучшая из наших Анастасия Седова занимает седьмое место с отставанием более трех минут.

Общий зачет перед финальным этапом:

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия)

2. Хейди Венг (Норвегия) – отставание 1.8

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1:33.5

7. Анастасия Седова (Россия) – 3:15.1

11. Наталья Непряева (Россия) – 4:56.9

19. Алиса Жамбалова (Россия) – 6:34.6.

20. Анна Нечаевская (Россия) – 6:45.6

Прямая трансляция 7 декабря на телеканале «Матч! Арена» в 13:25 (онлайн на сайте)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов