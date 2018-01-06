Сотворит ли Устюгов чудо, чтобы защитить титул победителя «Тур де Ски»? Общий зачет перед финальной гонкой

Сотворит ли Устюгов чудо, чтобы защитить титул победителя «Тур де Ски»? Общий зачет перед финальной гонкой

Артём Петров
Артём Петров
6 января 23:21
Как минимум россиянин будет бороться за подиум.

Мужчины

Шестой этап практически убил интригу в определении победителя нынешнего «Тура». Дарио Колонья по итогам масс-старта только упрочил свою лидирующую позицию. Он финишировал четвертым, проиграв победителю этапа Алексею Полторанину 2,3 секунды. А его ближайший преследователь Сергей Устюгов занял лишь 14-е место, уступив казахстанскому лыжнику 42,8 секунды.

Таким образом, Устюгов отдал свою вторую строчку в тотале Полторанину. От Колоньи перед решающим восхождением россиянина отделяет 1 минута 21,5 секунды. Отыграть такое отставание за 9 километров будет практически невозможно. Тем не менее интересно понаблюдать за борьбой за призовые места, в которой должен поучаствовать еще один российский лыжник Александр Большунов.

Общий зачет перед финальным этапом:

1. Дарио Колонья (Швейцария)

2. Алексей Полторанин (Казахстан) – отставание 1:14.4

3. Сергей Устюгов (Россия) – 1:21.5

4. Алекс Харви (Канада) – 1:22.7

5. Александр Большунов (Россия) – 1:39.4

6. Мартин Сундбю (Норвегия) – 1:42.2

8. Алексей Червоткин (Россия) – 2:33.9

12. Андрей Ларьков (Россия) – 3:04.07

20. Андрей Мельниченко (Россия) -5:11.9

Прямая трансляция 7 декабря на телеканале «Матч! Арена» в 16:25 (онлайн на сайте)

Женщины

В соревнованиях женщин победитель не так очевиден, но россиянки слишком далеки от борьбы за победу. Лучшая из наших Анастасия Седова занимает седьмое место с отставанием более трех минут.

Общий зачет перед финальным этапом:

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия)

2. Хейди Венг (Норвегия) – отставание 1.8

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1:33.5

7. Анастасия Седова (Россия) – 3:15.1

11. Наталья Непряева (Россия) – 4:56.9

19. Алиса Жамбалова (Россия) – 6:34.6.

20. Анна Нечаевская (Россия) – 6:45.6

Прямая трансляция 7 декабря на телеканале «Матч! Арена» в 13:25 (онлайн на сайте)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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