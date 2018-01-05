Денис Юсков: «За золотом ЧЕ бежал под крик сына: «Папа! Папа!»

Денис Юсков стал первым в истории обладателем титула чемпиона Европы на дистанции 1500 метров, разыгранного не как часть многоборья, а отдельно. О своем беге, возникших проблемах, прошедших праздниках и дальнейших планах на чемпионат он рассказал «Матч ТВ».

– Когда поняли, что стали чемпионом Европы?

– Когда последняя пара прошла отметку 700 метров. Они уже проигрывали столько, что это невозможно было отыграть.

– По ходу бега возникла проблема. Расскажете про нее?

– Я не очень хорошо разогнался, в отличие от соперника, Томаса Крола. В результате на первой переходной прямой возникла ситуация, когда мы оказались очень близко. Я был чуть впереди, поэтому не видел, что происходит с голландцем, даже оглянулся в итоге перед входом в поворот. Краем глаза увидел, что он покачнулся, но не понял из-за чего - сам сбился, или это я ему помешал. И вот тут начал думать, что меня, наверное, дисквалифицируют за нарушение правил.

– Начали думать об этом во время бега?

– Да, сразу же в повороте начал про это думать, что, конечно сбило меня с правильной раскладки сил по дистанции. Я инстинктивно добавил в повороте, затратил немного больше усилий, чем нужно было, поэтому на последнем круге стало очень тяжело. Просто нереально деревянные ноги были. У меня есть одна хитрость, чтобы добавить под финиш, так вот сегодня это сделать не удалось.

– Результатом довольны?

– Нет, мог сбегать быстрее. Сказалась эта ситуация на переходной прямой.

– Удалось пообщаться с Кролом после финиша по поводу произошедшего?

– Я сказал: «Прости, если что». Он ответил: «Все в порядке». Он вообще нормальный парень.

– К вашему старту у России не было еще ни одной золотой медали на этом чемпионате, хотя мы ждали победы в мужском спринте как минимум. Это давило?

– Сказалось другое. Я начал анализировать результаты наших и сравнивать их с теми секундами, которые они показали на чемпионате России. И вижу, что одни сбегали быстрее на ЧЕ, чем на ЧР, другие – медленнее, стал думать над этими соотношениями и немного излишне загрузился.

– Крол поразил быстрым разгоном, а другой голландец, Кун Вервей, не удивил слабым результатом?

– Да, после 1.43,54, которые он показал в голландском отборе, сегодня Кун как-то слабо сбегал. Теперь я хочу выйти против Кьелда Найса, который сейчас лучший у них на 1500, судя по недавним результатам.

– То, что этот чемпионат Европы - первый в истории по отдельным, проходит в олимпийский год, не снижает его статус?

– Вы знаете, я посмотрел сегодня результаты, уровень тех, кто приехал, и вообще начал бояться, как бы он не стал вообще первым и последним в таком формате.

– В воскресенье Россия заявляет в командный спринт «дрим-тим»: вы, Кулижников и Мурашов. При этом Павел сказал, что вы еще ни разу не работали именно такой старт. Сможете «с листа» сбегать?

– Нормально. Мы же вместе катаемся иногда, плюс недавно я за Русланом Мурашовым делал старт. Все было хорошо, не считая того, что он от меня немного убежал. Но в воскресенье между нами будет еще Павел, он сработает как мостик на этом разгоне, поэтому я не беспокоюсь. Плюс Руслан пообещал, что не будет так жестко разгоняться в командном спринте.

– Завтра 1000 метров. Насколько для вас важна дорожка, по которой стартуете?

– Для меня это вообще неважно, я могу с любой стартовать. Вот на 1500, где я почти все время начинаю по малой, старт по большой на чемпионате России оказался для меня очень большим сюрпризом, там совершенно другая тактика бега.

– Сегодняшнюю проблему, возникшую из-за слабого разгона, будете учитывать?

– Конечно, буду стараться избегать подобных ситуаций. У меня уже была похожая история с норвежцем Эспеном Хвамменом на этой дистанции, когда он стартовал по большой дорожке и разогнался быстрее меня. Тогда мы разошлись, потому что я, видя, что может быть контакт, сбавил скорость на повороте.

– На 1000 ответственность будет такая же, как и на 1500?

– Нет, я на тысяче не так ее чувствую, все-таки там немного другие расклады по лидерству, и поэтому на меня все это не столь сильно давит.

– Рекорд катка на 1000 м держите в голове?

– Он тут очень крутой, 1.08,33, это Паша Кулижников бежал на чемпионате мира в 2016 году. Придется постараться.

– Ваш сын тут, смотрел бег?

– Да, супруга с сыном здесь, на трибунах. Мне передали, что он начал кричать: «Папа, папа!» – и все трибуны подхватили. В итоге я бежал под этот крик «Папа!», но сам, правда, ничего не слышал. А когда были североамериканские этапы, прямой эфир которых приходился на московскую ночь, жена рассказывала, что он спал, но именно во время моего старта просыпался.

– Где встретили Новый год?

– Были у друзей, Миролюбовых, а полночь встретили на открытом катке, я катался на хоккейных коньках, они мне достались не самые крутые, и это было так тяжело! Я даже испугался, что эти покатушки могут немного повлиять на мои нервно-мышечные ощущения, потому что коньки вообще не ехали. Ну а затем быстро-быстро в Коломну, готовиться к этому чемпионату. Судя по всему, обошлось, и хоккейные коньки ни на что не повлияли.

– Салатов много съели на праздники?

– Один маленький. Держу себя в форме.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня