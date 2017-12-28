«За «Амкар» не болею, мобилы не отжимаю». Внезапный чемпион России из Перми

Дистанцию 1000 метров на чемпионате России по конькам с личным рекордом выиграл Михаил Козлов – спортсмен, чья фамилия знакома только продвинутым болельщикам. Позади остались Руслан Мурашов и Алексей Есин – конькобежцы более известные и титулованные, причем последнего Козлов обыграл в паре. Для пермского специалиста средних дистанций эта победа стала первой на взрослых первенствах страны. Своими мыслями о выступлении, планами на олимпийский сезон и нюансами подготовки Михаил поделился с «Матч ТВ».

— Второй старт на этом чемпионате и второй личный рекорд, довольны выступлением?

— В целом да. На 1500 метров, где я стал четвертым, доволен скорее результатом, а на «тысяче» порадовали и секунды, и занятое место.

— Вы уже давно бегаете, но первая победа на чемпионатах России пришла лишь сейчас. В чем причина задержки?

— Я достаточно поздно сформировался как конкурентный спортсмен на российском уровне. В юношах и юниорах ничего особенного не добился, поэтому про меня и не говорили. Как-то так вышло, что все происходит постепенно, мы с тренером ничего не форсируем, все строим планомерно.

— С каким именно тренером – насколько я знаю, в этом сезоне у вас их было несколько?

— Да, я потренировался в разных командах, но мой личный тренер уже двенадцать лет Виктор Сивков, который знает меня отлично, и я ему полностью доверяю в каких-то сложных моментах.

— Вроде решения – что делать после проваленного отбора на кубки мира, когда вы остались дома, несмотря на то, что готовились со сборной командой с весны централизованно?

— Тут все сложно. Мне много дала подготовка с командой Константина Полтавца, говорить, что я бы обошелся без нее, нельзя. Но, анализируя причины неудачи на отборочных стартах в октябре, мы с Сивковым поняли, что я не демонстрирую необходимую скоростную выносливость и с этим нужно что-то делать. Ну я и начал это исправлять, оставшись один.

— Как один?

— Сборная отправилась на кубки мира, Сивков уехал с ней на первые два этапа, затем улетел на юниорские кубки мира, в общем, с октября по декабрь я был один. Тренировочный план мы с Виктором Александровичем, конечно, составили, но реализовывал я его самостоятельно. Иногда с кем-то катался, но в целом основную скоростную работу делал без напарников.

— Не обалдели от тренировок в одиночестве?

— Тяжело, конечно, иногда не хватает чьей-то спины. Но определенный объем нужно выкатывать одному, потому что это позволяет отработать технику без помех, на удобной тебе скорости. Катаясь один, ты сам все контролируешь, не прячешься за чужими спинами и нарабатываешь на усталости все эти движения, чтобы затем, на дистанции, когда тело уже не слушается головы, оно само делало то, к чему привыкло на тренировках.

— Сменим тему. Вы пермяк. За «Амкар» болеете?

— Я достаточно равнодушен к футболу, иногда смотрю хоккей. Больше предпочитаю «Формулу-1».

— Есть фавориты в «королевских гонках»?

— Нет, меня привлекается именно сама динамика гонок, обгоны, какие-то тактические построения, на все это очень интересно смотреть.

— Говорят, с Павлом Кулижниковым страшно ездить в машине, он очень дерзко водит, вы из этой же породы?

— Да нет, я поспокойнее вожу, плюс у меня и машина не такая, как у Павла, чтобы гонять. Еще это зависит от настроения и состояния души. Иногда приезжаешь со сбора настолько разобранный, что нет никакого желания даже со светофора ускоряться. Потом отходишь и чуть живее уже начинаешь водить. Но у нас же не Коломна. Пермь – огромный город, везде камеры, чуть превысил – и ты звезда на всех записях, будь добр плати штраф. У нас гоняют только за городом, но и то я редко чем-то подобным занимаюсь.

— Вернемся к спорту. Конькобежные цифры многим не понять, раскроете свои силовые показатели, которые каждый из читателей сможет оценить в зале?

— Максимальный вес, с которым я приседал, — 170 кг, подрыв штанги на грудь с пола – 100 кг, а вот со становой не скажу, я не особо ее делаю. На верхний плечевой пояс тоже работаю меньше, поэтому жим от груди достаточно скромный, лучше о нем промолчать.

— Какую максимальную мощность выкручивали на велотестировании?

— 1564 ватта. Но у нас есть парни и посильнее, я не рекордсмен.

— Сегодня в паре с Алексеем Есиным попали на малую дорожку, считается, что «тысячу» удобнее стартовать именно по ней. Помогло?

— Во-первых, сам Алексей помог. Он соперник сложный, принципиальный, мы на отборочных соревнованиях тоже бежали «тысячу» в паре, и тогда я проиграл. так что Есин стал для меня хорошим помощником. А во-вторых, я не особо думаю о дорожках. После того как ты провел такой объем работы, готовился весь год, неужели тебя должна остановить какая-то дорожка, выбранная жребием? Как есть, так и есть, нужно бежать с той, которая выпала. Конечно, попав на малую дорожку, можно сделать быстрый первый круг и доезжать будет тоже полегче, потому что последний поворот – малый. По большому повороту финишировать очень тяжело. Но если состояние хорошее, финишировать можно по любой дорожке, это не так важно.

— После «деревянной медали» на 1500 метров тренер как-то дополнительно вас мотивировал, уточнял задачи?

— Вот тут как раз то, о чем я уже говорил. Мы 12 лет вместе, тренер меня прекрасно знает, поэтому он понимал, что я сам себя мотивирую, не нужно меня лишний раз трогать. И не трогал. В итоге все сложилось.

— Как попали к такому чуткому наставнику и вообще в коньки?

— В детстве занимался большим теннисом. И все было хорошо, я легко обгонял сверстников в каких-то упражнениях, челночном беге, например. Но я левша, а когда ребенок левша, с ним очень сложно теннисные тренировки проводить, он неудобен для неких общих стандартов обучения. В общем, мне стало скучно, и как-то раз, придя на массовое катание у нас в Перми, я попросил отдать меня в секцию конькобежного спорта. Вот так и попал сначала к детскому тренеру Александру Дмитриевичу Малому, а затем к Виктору Сивкову.

— Не ушли бы из тенниса, может быть, сейчас летали бы на собственном самолете, как Надаль. Думали об этом?

— А я ушел, езжу по Перми на «Ладе Калине» и ни о чем не жалею. Мне нравится конькобежный спорт.

— Сейчас домой летите, что потом? Как чемпион страны вошли в состав сборной на чемпионат Европы?

— Лечу домой, ничего не знаю, сказали, что позвонят, сообщат. Пока планировать дальше сложно, потому что непонятно, куда поеду. Мяч на стороне Союза конькобежцев России, который будет объявлять состав на континентальное первенство.

— В этом году СКР завернул очень крутые отборочные нормативы на Олимпиаду. На 1000 метров это 1 минута 08,80 сек. Вы выиграли чемпионат страны с результатом 1.09,40. Нет ощущения, что норматив слишком сложен?

— Это норматив для катков в среднегорье, там так сбегать реально. В этом сезоне его выполнили уже четыре российских спортсмена. Но Олимпиада будет на равнине, а на равнине быстрее норматива бежали из наших пока только Кулижников и Юсков. То есть для его выполнения нужно было в самом начале сезона отбираться на кубки мира, форсировать форму. У меня это не получилось, а бежать 1.08,80 на равнине в данный момент я не готов.

— В данный момент или в этом сезоне?

— Нет, в сезоне на равнине в паре с хорошим соперником реально разменять 1.09,00. Просто у меня так складывается подготовка, это стало понятно еще в команде Маурицио Маркетто: мне нужно много работать, чтобы выйти на пик формы. Я поработал перед этим чемпионатом – и вот уже неплохие результаты. Поработаю еще – форма улучшится и результаты станут быстрее.

— Под конец про Пермь. Благодаря сериалу «Реальные пацаны» почти все думают, что любой пермский пацанчик должен уметь профессионально отжимать мобилы. Умеете?

— Я коренной пермский парень, но мобилы отжимать не доводилось. Меня как-то с детства воспитывали и родители, и тренер в ином ключе. Как говорит Виктор Александрович: «Дисциплина бьет класс». И пока что эта его фраза оправдывается: благодаря тому, что не отвлекаюсь на всякие лишние вещи, я продолжаю прогрессировать. Хотя иногда, казалось бы, к этому ничто не располагает, как, например, когда я остался один перед чемпионатом страны. Только дисциплина и спасла.

Фото: instagram.com/mi_kozlov